«России будут противостоять тысячи единиц техники»: в польской прессе перечислили перспективный ударный состав армии страны
В настоящее время польская армия находится в процессе трансформации и не представляет из себя значительную военную силу.
- говорится в издании Rzeczpospolita.
Однако уже спустя несколько лет вооруженные силы страны превратятся в грозную ударную силу, способную выставить на поле боя тысячи единиц техники. Сухопутные войска будут состоять из 6 дивизий, в состав которых должны войти 29 танковых батальонов, 53 механизированных и моторизованных батальона, 42 дивизиона ствольной артиллерии и 36 дивизионов ракетной артиллерии.
Как указывается, учитывая действующую в настоящее время структуру таких подразделений, как батальон (по 58 машин) и дивизион (по 18 единиц техники), это дает силы, насчитывающие в линейных частях не менее 1682 танков, 3074 БМП и БТР, 756 самоходных орудий и 648 пусковых установок ракетной артиллерии.
- отмечается в прессе.
Информация