«России будут противостоять тысячи единиц техники»: в польской прессе перечислили перспективный ударный состав армии страны

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«России будут противостоять тысячи единиц техники»: в польской прессе перечислили перспективный ударный состав армии страны

В настоящее время польская армия находится в процессе трансформации и не представляет из себя значительную военную силу.

Если бы Россия сегодня напала на Польшу, то мы вступили бы в войну без большей части вооружения, которое было заявлено к покупке

- говорится в издании Rzeczpospolita.



Однако уже спустя несколько лет вооруженные силы страны превратятся в грозную ударную силу, способную выставить на поле боя тысячи единиц техники. Сухопутные войска будут состоять из 6 дивизий, в состав которых должны войти 29 танковых батальонов, 53 механизированных и моторизованных батальона, 42 дивизиона ствольной артиллерии и 36 дивизионов ракетной артиллерии.

Как указывается, учитывая действующую в настоящее время структуру таких подразделений, как батальон (по 58 машин) и дивизион (по 18 единиц техники), это дает силы, насчитывающие в линейных частях не менее 1682 танков, 3074 БМП и БТР, 756 самоходных орудий и 648 пусковых установок ракетной артиллерии.

В перспективе России будут противостоять тысячи единиц техники. Это впечатляющие силы, которые позволят Польше занять положение одной из важнейших военных держав и не только в НАТО. Однако нынешнее состояние выглядит гораздо менее оптимистичным: например, танков у нас сейчас числится около 1 тыс., что меньше, чем предполагает план [обороны]

- отмечается в прессе.

17 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +11
    Сегодня, 18:40
    Никак не может понять тупой лях, что война с ними не будет даже близко похожа на СВО на укрленде.
    1. tur-tur Звание
      tur-tur
      +2
      Сегодня, 18:51
      Лях бабло пилит. А так то да, хватит одной (ОДНОЙ), сами понимаете какой ракеты, и сёё.... сдулись.
  2. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +2
    Сегодня, 18:43
    Может так и лучше будет, если они на нас дернутся. Одним махом разберемся и с нацизмом на Украине и с этими плешивыми...
  3. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 18:45
    Через десят лет, это будут тысячи единиц устаревшего металлалома
  4. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    +2
    Сегодня, 18:45
    это дает силы, насчитывающие в линейных частях не менее 1682 танков, 3074 БМП и БТР, 756 самоходных орудий и 648 пусковых установок ракетной артиллерии.
    Меня интересует только несколько вопросов:
    - Зачей счет это все будет оплачено?
    - Кто будет потом содержать?
    - Кто будет на этом всем этом богатстве служить?
    Ну вообщем: откуда деньги?!
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 18:48
      В основном закупка бронетехники в ЮК. За кредит от ЮК. А на дальнейшее обслуживание и расчёты по кредитам, у них не хватает ни мозгов, ни фантазии, что б обмазговывать.)
      1. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        0
        Сегодня, 18:59
        Так то да. Но вот Ю.Корейцев не жаль. Пшеки им ни денег не отдатут, ни технику не вернут. А потом еще скажут, что это корейцы им должны - технику не той системы поставили: сама не ремонтируется, без экипажа не воюет, так для нее еще снаряды нужны. А это уже возмутительно.
    2. Грац Звание
      Грац
      0
      Сегодня, 18:52
      ну у корейцев они большую часть техники в кредит берут
  5. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 18:47
    . Сухопутные войска будут состоять из 6 дивизий

    . Если бы Россия сегодня напала на Польшу, то мы вступили бы в войну без большей части вооружения, которое было заявлено к покупке

    Тем временем "вооружений" у пшеков всё меньше. Советское и старое натовское передали украм. А сами они далеко не в первой очереди на покупку у сша новых. В общем не если бы, а сами они себя разоружили и надолго. А ещё им жрать меньше придётся, потому что штатовское дорожает
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      0
      Сегодня, 18:54
      Техника не важна, важен экипаж и подготовка. Вы забываете, что они в НАТО. В случае конфликта США способны предоставить любое количество техники, а Польша - это не Украина, где надо тренировать укропов, даже не знающих английского языка. Правда в том, что США, возможно, не отправят в Европу ни одного солдата, но технику они обязательно предоставят без каких-либо ограничений. В конце концов, они мастера прокси-войн, пусть Пшеки воюют с русскими, Америка предоставит дубинки и будет наблюдать.
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 18:58
        Тогда сша как-то придётся самоустранится от нато. Хотя об этом они разговор уже как раз и вели - о выходе из нато. Всё нато станут прокси сша. Но война вероятно будет другой и тяо думаю, в этой войне, будет применено
  6. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 18:49
    Это впечатляющие силы, которые позволят Польше занять положение одной из важнейших военных держав и не только в НАТО.
    Опять понесло нашу гнедую из Первого кавэскадрона, забыв про времена с 1772 года, когда их все подряд лупили, как драную козу. Козявка, не может стать орлом, как и навозный червь свиньей.
  7. Грац Звание
    Грац
    +1
    Сегодня, 18:51
    гы гы по всей вашей армаде будет отработано как минимум ТЯО, а нам надо ушами не хлопать и делать линию Суровикина на границе Калининграда с НАТО, бережёного бог бережёт.
  8. bambr731 Звание
    bambr731
    0
    Сегодня, 18:52
    «России будут противостоять тысячи единиц техники»: в польской прессе перечислили перспективный ударный состав армии страны

    В 404-й утилизируются старые западные вооружения и обкатываются новые. Запад перевооружается. Добром всё это не закончится
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:54
    Есть ли смысл обсуждать бредовые идеи больных фэйсов...
    Хотя, за все оплачено, за бред, тоже.
    Хотя, куплены те, кто болтает и толкает свои/чужие страны на самоубийство, а вот за технику и прочие хотелки придётся платит обывателю, налогоплательщики, именно те, с которых ещё можно, что то содрать... шкуру, например!
  10. Stenolaz Звание
    Stenolaz
    0
    Сегодня, 18:55
    Пан Заглоба да и только.
  11. jamonchik Звание
    jamonchik
    0
    Сегодня, 18:57
    Боже,какие же дураки на той стороне fool