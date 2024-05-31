«России будут противостоять тысячи единиц техники»: в польской прессе перечислили перспективный ударный состав армии страны

Если бы Россия сегодня напала на Польшу, то мы вступили бы в войну без большей части вооружения, которое было заявлено к покупке

В перспективе России будут противостоять тысячи единиц техники. Это впечатляющие силы, которые позволят Польше занять положение одной из важнейших военных держав и не только в НАТО. Однако нынешнее состояние выглядит гораздо менее оптимистичным: например, танков у нас сейчас числится около 1 тыс., что меньше, чем предполагает план [обороны]