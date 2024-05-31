Опубликованы панорамные кадры ударов ВС РФ по позициям ВСУ в оккупированной части Волчанска

17
Опубликованы панорамные кадры ударов ВС РФ по позициям ВСУ в оккупированной части Волчанска

В сети опубликованы снятые при помощи беспилотника кадры объективного контроля, на которых можно увидеть ожесточенные бои за освобождение города Волчанск в Харьковской области.

В частности, на панорамных кадрах запечатлено нанесение авиаударов и работа ствольной и реактивной артиллерии ВС РФ по обустроившим свои огневые позиции в жилых многоэтажных домах боевикам формирований киевского режима.







Сообщается, что вследствие ударов авиации группировки ВС РФ "Север" удалось отрезать группировке ВСУ последний путь снабжения и отступления. Ударами ФАБ с УМПК уничтожен мост через реку Волчья, который за время боев в Волчанске небезосновательно получил неофициальное название "Мост смерти". Такое наименование обусловлено ликвидацией значительного количества украинских боевиков, которые пытались перебраться на другой берег.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие утверждают, что командование ВСУ преимущественно в ночное время забрасывает подразделения на передовые позиции, при этом не обеспечивая их связью, поддержкой и обеспечением.

Кроме того, отмечается, что у противника в настоящее время ощущается острая нехватка личного состава, в том числе на передовой. Об этом, помимо прочего, говорит и тот факт, что на фронт нередко отправляются абсолютно неподготовленные военнослужащие, вчерашние гражданские, отловленные ТЦК (военкоматами) на улицах подконтрольных Киеву населенных пунктов.

17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    -13
    Сегодня, 12:46
    Вывод из этих кадров один - снесли очередной населенный пункт... Причем город русский!
    Запад потирает руки...
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +8
      Сегодня, 13:00
      Цитата: Михаил-Иванов
      Вывод из этих кадров один - снесли очередной населенный пункт

      Одни и те же люди кричат о том, что надо разносить всё в щебёнку, что бы сохранить жизни наших бойцов, а потом страдают от того, что всё снесли и Запад радуется.
      Раздвоение личности? Когнитивный диссонанс? Не-е-е, не слышал...
    2. Victor19 Звание
      Victor19
      0
      Сегодня, 13:02
      Выбора нет пока. Чтобы освободить населенный пункт, надо снести его с лица земли
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        -3
        Сегодня, 13:05
        Выбор есть всегда! Советую почитать доводы Сергея Караганова, который довольно четко изложил концепцию победы России над коллективным Западом. Проще было два года назад ударить ТЯО по нескольким объектам, меньше смертей было бы с обеих сторон и Запад бы утерся за один день. Но, мы идем другим путем, сплошной ленинизм...
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 13:17
          Цитата: Михаил-Иванов
          Проще было два года назад ударить ТЯО по нескольким объектам,

          По другим - химическим и сверху ещё бактериологическим присыпать...
    3. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 13:04
      Вывод из этих кадров один - снесли очередной населенный пункт... Причем город русский!

      Ну а как его не снести, освобождая от бойцов ВСУ, перебегающих из здания в здание и использующих эти постройки как оборонительные укрепления...??? В чистом поле нынче никто не воюет... Американцы не стесняясь стирают целые города с лица земли, а мы должны вежливо ждать пока враг сам уйдёт...??? Восстанавливаем Мариуполь, восстановим и весь Донбасс... Ну а Запад... Правило бумеранга ещё никто не отменил...
  2. Новик225 Звание
    Новик225
    +2
    Сегодня, 12:59
    Цитата: Михаил-Иванов
    Вывод из этих кадров один - снесли очередной населенный пункт... Причем город русский!
    Запад потирает руки...

    мы снесли, мы и восстановим, .
    если снос ВСЕХ домов в городке уменьшит потери наших штурмующих частей хоть на одного бойца - сносить все к такой-то матери!
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      -4
      Сегодня, 13:01
      мы снесли, мы и восстановим, .

      А вы лично, много до этого восстановили?
      Я вот всю жизнь строю, в том числе и социальные объекты и гособъекты, включая объекты ФСБ, и вот я могу восстановить. А вы, как я понимаю, все "восстановите" не сходя с дивана!
      1. Новик225 Звание
        Новик225
        0
        Сегодня, 13:21
        Да, я не строитель.
        но я честно плачу налоги, и плачу их не мало. На какие деньги, по твоему Мариуполь восстанавливается?
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          -2
          Сегодня, 13:22
          Знали бы вы как он восстанавливается и сколько там уже украли, может быть немного по иному посмотрели бы на этот вопрос. Ваши налоги воруют профессионалы, не переживайте.
          И деньги на все эти свежеобразованные стройки возьмут у ваших детей и пенсионеров, про работающих я вообще промолчу. Как раз вчера Правительство одобрило налоговую реформу...
          1. Новик225 Звание
            Новик225
            0
            Сегодня, 13:27
            А ты знаешь? ну, сколько украли.. Тогда документы на стол, а еще лучше - в прокуратуру.
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      -2
      Сегодня, 13:07
      А вы видели видео, где уже взятую нами больницу в Волчанске обрушили четырьмя управляемыми бомбами Джейдам? Я вам открою секрет, там внутри были наши штурмы, если что...
  3. Озирис Звание
    Озирис
    0
    Сегодня, 13:16
    Думаю, что кроме усиления огневого давления нужно усилить психологическое давление - регулярно проводить выходы в эфир - чередуя с бомбовыми ударами ОДАБ -1500. Необходимо убедить гарнизон ВОЛЧАНСКА прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие . Это будет двойная победа !
  4. мазута Звание
    мазута
    +2
    Сегодня, 13:18
    Особенно режет глаз "забрасывают не обеспечивая связью,поддержкой".Кто же тогда без связи,б/к и поддержки с упорством сражается,даже после уничтожения "моста смерти"?
  5. wladimirjankov Звание
    wladimirjankov
    +2
    Сегодня, 13:21
    на фронт нередко отправляются абсолютно неподготовленные военнослужащие, вчерашние гражданские, отловленные ТЦК (военкоматами) на улицах подконтрольных Киеву населенных пунктов.

    Как же умудряются эти "неподготовленные" уже столько времени держать оборону в Волочанске, Купянске, Часовом яре, Красногоровке и др. нас. пунктах?
  6. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 13:22
    Похоже Конашенков стал писать новости на ТОПВАР
  7. Новик225 Звание
    Новик225
    0
    Сегодня, 13:22
    Цитата: Михаил-Иванов
    А вы видели видео, где уже взятую нами больницу в Волчанске обрушили четырьмя управляемыми бомбами Джейдам? Я вам открою секрет, там внутри были наши штурмы, если что...

    терзают меня смутные сомнения.. что ты засланный казачок... Строитель.... Во Львове строил или в Квебеке?