Опубликованы панорамные кадры ударов ВС РФ по позициям ВСУ в оккупированной части Волчанска
В сети опубликованы снятые при помощи беспилотника кадры объективного контроля, на которых можно увидеть ожесточенные бои за освобождение города Волчанск в Харьковской области.
В частности, на панорамных кадрах запечатлено нанесение авиаударов и работа ствольной и реактивной артиллерии ВС РФ по обустроившим свои огневые позиции в жилых многоэтажных домах боевикам формирований киевского режима.
Сообщается, что вследствие ударов авиации группировки ВС РФ "Север" удалось отрезать группировке ВСУ последний путь снабжения и отступления. Ударами ФАБ с УМПК уничтожен мост через реку Волчья, который за время боев в Волчанске небезосновательно получил неофициальное название "Мост смерти". Такое наименование обусловлено ликвидацией значительного количества украинских боевиков, которые пытались перебраться на другой берег.
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие утверждают, что командование ВСУ преимущественно в ночное время забрасывает подразделения на передовые позиции, при этом не обеспечивая их связью, поддержкой и обеспечением.
Кроме того, отмечается, что у противника в настоящее время ощущается острая нехватка личного состава, в том числе на передовой. Об этом, помимо прочего, говорит и тот факт, что на фронт нередко отправляются абсолютно неподготовленные военнослужащие, вчерашние гражданские, отловленные ТЦК (военкоматами) на улицах подконтрольных Киеву населенных пунктов.
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