«Всемирный банк признал РФ не пятой, а четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности»

Всемирный банк пересмотрел свои данные за 2022 год и объявил Россию не пятой, а четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности (ППС). Обновленные показатели опубликованы в отчете организации.В материале говорится, что в 2021 году российский ВВП по ППС составил 5,7 трлн долларов, тем самым наша страна обошла по данному показателю Японию и Германию, заняв четвертую строчку в соответствующем рейтинге. При этом положительная тенденция сохранилась и в следующие два года с показателями 6 трлн и 6,45 трлн соответственно.Стоит отметить, что в 2022 году Всемирный банк публиковал данные, в которых Россия по показателю ВВП по ППС обошла только Германию, не «дотянув» до Японии. Тогда РФ отдавали пятое место в рейтинге. Однако, согласно комментарию представителей организации, при составлении того рейтинга аналитики руководствовались показателями 2017 года.Не совсем понятно, почему так произошло, а также почему ошибку обнаружили только сейчас. Между тем уже уверенно можно сделать вывод, что западная санкционная стратегия не позволила США и их союзникам устроить обвал российской экономики.Напомним, что ВВП по ППС – это отношение номинального или реального валового продукта к обменному курсу по паритету покупательной способности. В свою очередь, ППС – это соотношение цен на одинаковый набор товаров и услуг в разных валютах.

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