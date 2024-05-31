Всемирный банк признал РФ не пятой, а четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности

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Всемирный банк признал РФ не пятой, а четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности

Всемирный банк пересмотрел свои данные за 2022 год и объявил Россию не пятой, а четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности (ППС). Обновленные показатели опубликованы в отчете организации.

В материале говорится, что в 2021 году российский ВВП по ППС составил 5,7 трлн долларов, тем самым наша страна обошла по данному показателю Японию и Германию, заняв четвертую строчку в соответствующем рейтинге. При этом положительная тенденция сохранилась и в следующие два года с показателями 6 трлн и 6,45 трлн соответственно.



Стоит отметить, что в 2022 году Всемирный банк публиковал данные, в которых Россия по показателю ВВП по ППС обошла только Германию, не «дотянув» до Японии. Тогда РФ отдавали пятое место в рейтинге. Однако, согласно комментарию представителей организации, при составлении того рейтинга аналитики руководствовались показателями 2017 года.

Не совсем понятно, почему так произошло, а также почему ошибку обнаружили только сейчас. Между тем уже уверенно можно сделать вывод, что западная санкционная стратегия не позволила США и их союзникам устроить обвал российской экономики.

Напомним, что ВВП по ППС – это отношение номинального или реального валового продукта к обменному курсу по паритету покупательной способности. В свою очередь, ППС – это соотношение цен на одинаковый набор товаров и услуг в разных валютах.
24 комментария
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  1. pin_code Звание
    pin_code
    +7
    Сегодня, 13:13
    Сказки, аж на слезу пробило. Как я хорошо живу, даже не зная об этом.
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +3
      Сегодня, 13:16
      Видимо.... Вам не с чем сравнивать.
      И это тоже - хорошо. drinks
      1. pin_code Звание
        pin_code
        0
        Сегодня, 13:19
        Сравнивать есть с чем и с кем. За одних рад чисто по человечески, другие вызывают чувство омерзения и сострадания.
        1. Смею_заметить_ Звание
          Смею_заметить_
          +2
          Сегодня, 13:22
          Ну, вот...
          Значит Вы таки знаете, что Вам не хуже всех. feel
    2. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +4
      Сегодня, 13:17
      Сказки, аж на слезу пробило. Как я хорошо живу, даже не зная об этом.

      Я ем капусту, а мой сосед ест мясо - в среднем мы оба едим голубцы
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        +1
        Сегодня, 13:19
        Дерзко, но не верно.
        Понятие "Паритет покупательной способности" означает другое...
        1. pin_code Звание
          pin_code
          -2
          Сегодня, 13:22
          Ну объясните тогда другое. На уме только выплаты за СВО в основном.
      2. pin_code Звание
        pin_code
        +1
        Сегодня, 13:22
        Старая присказка, но верная.
    3. Аригин Звание
      Аригин
      0
      Сегодня, 13:24
      Это не про то, что Вы хорошо живёте. Это про то, что другие живут ещё хуже.
      Так себе утешение, но все же.
    4. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 13:25
      Согласен-аресты мздоимцев снизили данный показатель.
    5. Denis812 Звание
      Denis812
      0
      Сегодня, 13:30
      при чем тут Вы?
      Речь не о доходах населения, а об абсолютно другом макроэкономическом показателе.
      Да, в экономике всё, конечно, связано, но не надо путать тёплое с мягким.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:15
    «Всемирный банк признал РФ не пятой, а четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности» —

    — Ух ты! ...
    (Какие мы способные)
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 13:18
      На самом деле, все это недалеко от истины. Как ни странно это звучит, но у нас себестоимость совершенно другая. Допустим Биг Мак у нас стоит 150 рублей, а в США он стоит 2 000 рублей. По аналогии можно просчитать и более сложные позиции.
      1. pin_code Звание
        pin_code
        0
        Сегодня, 13:24
        Я не кушаю "это". Это вредно и иногда проносит )
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 13:29
          Я то же это не ем! Но, есть индекс Биг Мака и это достаточно интересный маркер.
          Если вы против бутербродов, то можно сравнить стоимость производства танков или самолетов, там мы вообще будем на первом месте в мире!
      2. Болторез Звание
        Болторез
        0
        Сегодня, 13:30
        Биг Мак у нас стоит 150 рублей
        Относительно недавно мы с форумчанами сравнивали цены в супермаркетах англии и России. К неудовольствию форумчан.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 13:21
      Лишних денег, увы, нет, но зато есть паритет!!! laughing
  3. ODERVIT Звание
    ODERVIT
    +3
    Сегодня, 13:18
    Вызывают подозрения эти оценки.
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 13:21
      Признание нашего откровенного врага чего-то, а стоит.
      Иначе, думаю, эта новость здесь не появилась.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:28
    Честно эту покупательную способность начинаешь ощущать только после 100 000руб дохода в месяц.
    1. pin_code Звание
      pin_code
      0
      Сегодня, 13:30
      Наконец то правильный ответ good
  5. Болторез Звание
    Болторез
    0
    Сегодня, 13:29
    российский ВВП по ППС составил 5,7 трлн долларов
    Это валовой, а не подушный показатель. Согласно этому фактору Индия почти втрое обошла Россию и почти вчетверо Британию и Францию laughing . Но это не значит что в Индии все так расчудесно- это значит что их очень много.
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 13:30
    Всемирный банк пересмотрел свои данные за 2022 год и объявил Россию не пятой, а четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности (ППС).

    Прямо нахлынуло:
    - Скажи, вот такие погоны как у тебя на плечах, продаются где-нибудь?
    - Ну а как же!
    - Значит, продаются?
    - Конечно, продаются
    - А шо, по документу, чи свободно?
    - Свободно. Можете себе хоть генеральские себе купить
    - А у тебя на генеральские грошей не хватило?
    - Мне эти лучше идут

    США, Китай и Индия громко рыдают в углу...На пьедестале...
  7. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 13:31
    Паритет покупательной способности это не про то, какой народ богаче, это про то, на какую валюту сколько товаров можно купить.