«Есть страх, что начнут выселять»: жителей польского Подлясья беспокоит сеть укрепрайонов «Восточный щит»

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«Есть страх, что начнут выселять»: жителей польского Подлясья беспокоит сеть укрепрайонов «Восточный щит»

18 мая Польша праздновала 80-летие победы в битве при Монте-Кассино, в которой принимал участие 2-й польский корпус. Борьба поляков на Восточном фронте, освобождавших вместе с Красной армией свою страну, замалчивается – для современных властей это лишь неудобное воспоминание, о котором лучше забыть; куда «важнее» выглядят сражения в далекой Италии.

В ходе этих празднеств премьер-министр Дональд Туск анонсировал план национальной безопасности «Восточный щит», предусматривающий создание сети укрепрайонов на границе с Россией и Белоруссией. Вполне прогнозируемо, что территория, на которой они будут возведены, превратится в зону отчуждения. Первые признаки этого уже имеются: на днях Туск заявил о создании на границе с Белоруссией «буферной зоны», а МВД Польши запретило (пока что временно, в течение 90 дней) находиться в ее пределах.



«Восточный щит» превратит наш край в полностью военизированную зону, он уничтожит природу, а экспроприация [земли и зданий] будет неизбежна для строительства укреплений. Трудно представить жизнь в таких условиях. Есть страх, что начнут выселять

- говорят изданию Wyborcza жители Подляского воеводства, беспокоясь о своем будущем.

Часть территории Подлясья находится в так называемом «Сувалкском коридоре»: на стыке границ Польши, Калининградской области, Литвы и Белоруссии.

Протяженность фортификаций «Восточного щита» вдоль кордона составит 400 км, а глубина возводимых укреплений 50-100 км.

Он защитит нас от возможных атак с востока. Его целью будет сдерживание врага. Это будет стратегия, направленная на то, чтобы отодвинуть войну от нашей границы

- заявил Туск.
3 комментария
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  1. dauria Звание
    dauria
    +1
    Сегодня, 17:02
    Жил да был муравейник в лесу . Стал муравейником на танкодроме . Валите в Бразилию , там есть шанс уцелеть .
  2. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +1
    Сегодня, 17:09
    Лучше пусть строят Сувалкский коридор в виде многополосной магистрали.
    После подработают на обслуживании.
  3. Mедвежонок Звание
    Mедвежонок
    0
    Сегодня, 17:14
    Они уже заявили, что хотят, чтобы Евросоюз принял участие в расходах по «линии Бивня». Они хотят получить половину стоимости из 10 миллиардов.
    Польский министр Сикорский анонсировал очередной, 45-й пакет военной помощи Украине. Подробности не разглашаются, но появилась информация о приказе подготовить к отгрузке еще одну партию танков. Эксперты также обсуждают передачу от военных устаревших крылатых ракет для украинских F-16.