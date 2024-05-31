«Есть страх, что начнут выселять»: жителей польского Подлясья беспокоит сеть укрепрайонов «Восточный щит»

«Восточный щит» превратит наш край в полностью военизированную зону, он уничтожит природу, а экспроприация [земли и зданий] будет неизбежна для строительства укреплений. Трудно представить жизнь в таких условиях. Есть страх, что начнут выселять

Он защитит нас от возможных атак с востока. Его целью будет сдерживание врага. Это будет стратегия, направленная на то, чтобы отодвинуть войну от нашей границы

18 мая Польша праздновала 80-летие победы в битве при Монте-Кассино, в которой принимал участие 2-й польский корпус. Борьба поляков на Восточном фронте, освобождавших вместе с Красной армией свою страну, замалчивается – для современных властей это лишь неудобное воспоминание, о котором лучше забыть; куда «важнее» выглядят сражения в далекой Италии.В ходе этих празднеств премьер-министр Дональд Туск анонсировал план национальной безопасности «Восточный щит», предусматривающий создание сети укрепрайонов на границе с Россией и Белоруссией. Вполне прогнозируемо, что территория, на которой они будут возведены, превратится в зону отчуждения. Первые признаки этого уже имеются: на днях Туск заявил о создании на границе с Белоруссией «буферной зоны», а МВД Польши запретило (пока что временно, в течение 90 дней) находиться в ее пределах.- говорят изданию Wyborcza жители Подляского воеводства, беспокоясь о своем будущем.Часть территории Подлясья находится в так называемом «Сувалкском коридоре»: на стыке границ Польши, Калининградской области, Литвы и Белоруссии.Протяженность фортификаций «Восточного щита» вдоль кордона составит 400 км, а глубина возводимых укреплений 50-100 км.- заявил Туск.