«Северный ветер»: Штурмовые группы «Бесстрашных» прорывают оборону ВСУ в квартале многоэтажек Волчанска
Положение подразделений ВСУ в Волчанске становится критическим. Несмотря на бравурные заявления, звучащие из Киева, в самом городе ситуация для украинских военных складывается не самым лучшим образом. Об этом сообщает ТГ-канал «Северный ветер».
По данным российского ресурса, отслеживающего ситуацию на северном направлении, штурмовые группы «Бесстрашных» прорывают оборону ВСУ в квартале многоэтажек Волчанска. Активная работа артиллерии и авиации позволяют штурмовым группам продвигаться в данном районе, выбивая подразделения 71-й отдельной егерской бригады ВСУ, ранее закрепившиеся в жилых постройках на улицах Гоголя и Соборная (бывшая Ленина). Общее продвижение ВС России составило примерно 450 метров.
Большие потери ВСУ вынуждают украинское командование бросать в бой резервы, до этого тщательно сберегаемые для «встречного удара». Как ранее сообщали российские и украинские ресурсы, Генштаб ВСУ с подачи Сырского планировал контрнаступление в Харьковской области с целью выбить российские войска с позиций и при удачном стечении обстоятельств дойти до границы Белгородской области.
- пишет ресурс.
На Липцевском направлении противник предпринял контратаку силами до двух взводов, но, понеся потери, отошел на исходные позиции. Идут ожесточенные встречные бои. Понимая, что в случае полного занятия российскими войсками господствующих высот ВС России будут контролировать всю прилегающую территорию, враг уперся и не намерен отступать.
Кстати, накануне наши ударили по так называемому «мосту смерти» на улице Соборной через реку Волчья, тем самым исключая вывод техники ВСУ с северной части Волчанска.
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