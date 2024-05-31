«Северный ветер»: Штурмовые группы «Бесстрашных» прорывают оборону ВСУ в квартале многоэтажек Волчанска

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«Северный ветер»: Штурмовые группы «Бесстрашных» прорывают оборону ВСУ в квартале многоэтажек Волчанска

Положение подразделений ВСУ в Волчанске становится критическим. Несмотря на бравурные заявления, звучащие из Киева, в самом городе ситуация для украинских военных складывается не самым лучшим образом. Об этом сообщает ТГ-канал «Северный ветер».

По данным российского ресурса, отслеживающего ситуацию на северном направлении, штурмовые группы «Бесстрашных» прорывают оборону ВСУ в квартале многоэтажек Волчанска. Активная работа артиллерии и авиации позволяют штурмовым группам продвигаться в данном районе, выбивая подразделения 71-й отдельной егерской бригады ВСУ, ранее закрепившиеся в жилых постройках на улицах Гоголя и Соборная (бывшая Ленина). Общее продвижение ВС России составило примерно 450 метров.



Большие потери ВСУ вынуждают украинское командование бросать в бой резервы, до этого тщательно сберегаемые для «встречного удара». Как ранее сообщали российские и украинские ресурсы, Генштаб ВСУ с подачи Сырского планировал контрнаступление в Харьковской области с целью выбить российские войска с позиций и при удачном стечении обстоятельств дойти до границы Белгородской области.


На Волчанском направлении продолжаются ожесточенные бои в Волчанске. Штурмовым отрядам удалось прорвать оборону ВСУ в районе многоэтажек и начать продвижение вглубь, также ожидаются хорошие новости из Лицея № 2.

- пишет ресурс.

На Липцевском направлении противник предпринял контратаку силами до двух взводов, но, понеся потери, отошел на исходные позиции. Идут ожесточенные встречные бои. Понимая, что в случае полного занятия российскими войсками господствующих высот ВС России будут контролировать всю прилегающую территорию, враг уперся и не намерен отступать.

Кстати, накануне наши ударили по так называемому «мосту смерти» на улице Соборной через реку Волчья, тем самым исключая вывод техники ВСУ с северной части Волчанска.

7 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +1
    Сегодня, 13:11
    Чтобы там появился реальный успех надо реку форсировать. На данном этапе это нереально, противник активно работает дронами, техника горит на раз-два-три...
    Из положительного стоит отметить тот факт, что мы перекрыли хохлу подвоз и ротацию. Группировка в Белом Колодезе практически изолирована и не может атаковать нас во фланг. Но, противник имеет численное преимущество на данный момент, и пока что говорить о взятии города нет никакого смысла. Это опять позиционное бодание...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 13:18
      Чтобы там появился реальный успех надо реку форсировать.

      А кому это больше нужно...??? Им для переброски резервов и оружия или для отступления, после которого они и сами взорвут этот мост или нам...???
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 13:20
        Какой мост? Там все мосты взорваны. Я же написал, там блицкриг не прошел, опять мы завязли...На этом все несут потери.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 13:30
          Ну так Волчанск по площади (70,3 км²) больше того же Мелитополя (51 км² ) .
        2. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 13:31
          Тут у нас с Вами какое-то разночтение произошло... Бывает...
          Ну а блицкриг дело такое... С сильным противником это редко проходит... У немцев в 41-м он тоже не прошёл...
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 13:13
    Большие потери ВСУ вынуждают украинское командование бросать в бой резервы
    Говорят, все мосты через Волчанку взорваны...
    Как они их туда "бросают"?..
    Или это... в прямом смысле?!
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 13:16
      Они собрали приличную группировку в районе Липцов и выбили нас с двух ключевых холмов. Также собрана группировка в Белом Колодезе, которая готовит фланговый удар. Пока наша авиация и артиллерия противника сдерживают на этом направлении...