В результате длительных переговоров из украинского плена удалось вернуть 75 российских военнослужащих

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В результате длительных переговоров из украинского плена удалось вернуть 75 российских военнослужащих

Обмен военнопленными между Россией и Украиной произошел после довольно длительного перерыва. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, обмен произведен по формуле 75 на 75.

Российское военное ведомство вернуло на Родину 75 российских солдат в результате длительных переговоров. Как отмечают военные, значительную роль в обмене снова сыграли Объединенные Арабские Эмираты, именно их посредническая роль позволила произвести обмен. Все возвращенные солдаты будут в ближайшее время отправлены в Москву самолетами ВТА ВКС РФ, где им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Помимо этого, Россия вернула 45 тел погибших российских военных, отдав Украине тела 212 солдат ВСУ.



В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 75 военнопленных ВСУ.

- говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, что последний обмен военнопленными был произведен в феврале этого года по формуле 100 на 100. После этого переговорный процесс затормозился по вине Киева, который стал выдвигать невыполнимые требования. Как сообщалось, Зеленский предлагал обменять «всех на всех», учитывая, что в украинском плену содержится по разным источникам более 500 российских военных, тогда как в российском количество украинцев уже превысило 10-тысячную отметку. Еще одним требованием Киева было вычеркнуть из списков простых всушников и включить националистов, попавших в плен еще на «Азовстали».

Но все хорошо, что хорошо кончается, 75 российских военнослужащих вернулись домой. Как заявил один из них, «русские действительно своих не бросают».
17 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 13:45
    Своих надо освобождать, любыми способами!
    Обмен, один к одному, нормальный вариант.
  2. Болторез Звание
    Болторез
    +3
    Сегодня, 13:48
    ребованием Киева было вычеркнуть из списков простых всушников
    Записи переговоров нужно обнародовать, пусть укропы дома будут рады.
    1. fif21 Звание
      fif21
      +5
      Сегодня, 14:00
      Цитата: Болторез
      пусть укропы дома будут рады.

      Укропы на Украине рады , что их сыновья , мужья , родственники в плену РФ , а не на ЛБС . Поэтому зеленский и требует идейных . hi
      1. Болторез Звание
        Болторез
        0
        Сегодня, 14:02
        родственники в плену РФ
        Проводят экономическую диверсию- обжирают Москву laughing .
        1. fif21 Звание
          fif21
          +2
          Сегодня, 14:06
          Цитата: Болторез
          Проводят экономическую диверсию- обжирают Москву .

          laughing С пайки по норме ЗК не зажируешь request Но жив останешься , и животик спадет . hi
          1. Болторез Звание
            Болторез
            0
            Сегодня, 14:08
            10000 дармоедов- это райцентр как минимум.
            1. fif21 Звание
              fif21
              +1
              Сегодня, 14:13
              Цитата: Болторез
              10000 дармоедов- это райцентр как минимум.

              По некоторым данным больше , на хороший райцентр . Да и бездельничать им не дают , работа делает человека не голодным, и позволяет ему сохранять вредные привычки, например покурить . hi
              1. Болторез Звание
                Болторез
                0
                Сегодня, 14:14
                бездельничать им не дают
                Если б их работать заставляли- крик стоял бы круглосуточный по всем каналам.
                1. fif21 Звание
                  fif21
                  +1
                  Сегодня, 14:18
                  Цитата: Болторез
                  Если б их работать заставляли- крик стоял бы круглосуточный по всем каналам.

                  Сами просятся ! Кто ж их заставлять будет . Некоторые даже с МО РФ ,заключают контракты . Но втихую , родня то на Украине . hi
                2. Nexcom Звание
                  Nexcom
                  +1
                  Сегодня, 14:52
                  ...какелам не докладывают в пайку сала..... laughing
                  1. Болторез Звание
                    Болторез
                    0
                    Сегодня, 14:56
                    Так они его роняют постоянно.
                    1. Nexcom Звание
                      Nexcom
                      0
                      Сегодня, 14:58
                      5 минут не валялось - не считово! laughing
                  2. fif21 Звание
                    fif21
                    +1
                    Сегодня, 15:12
                    Цитата: Nexcom
                    ..какелам не докладывают в пайку сала.....

                    Как же, как же ! Права человека это святое ! Кормить по летной норме, и содержать в отеле Турции wassat Пусть радуются , что как с Русскими пленными на Украине не обращаются . laughing
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 14:23
        Цитата: fif21
        Укропы на Украине рады , что их сыновья , мужья , родственники в плену РФ , а не на ЛБС

        Некоторые пленные укры и вовсе не желают обратно возвращаться, понимая, что второй раз может не повезти остаться в живых.
    2. Fitter65 Звание
      Fitter65
      +1
      Сегодня, 14:34
      Цитата: Болторез
      Записи переговоров нужно обнародовать, пусть укропы дома будут рады.

      А им не долго радоваться придётся. в лучшем случае месяц и опять на фронт отправят. Была же новость как в начале мая наши уничтожили украинского военного которого в феврале обменяли на наших солдат.
  3. bambr731 Звание
    bambr731
    0
    Сегодня, 15:13
    Еще одним требованием Киева было вычеркнуть из списков простых всушников и включить националистов, попавших в плен еще на «Азовстали».

    Кончать их "при попытке к бегству" сразу am
  4. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 15:18
    Здоровья вам, парни. С возвращением домой!