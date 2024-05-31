Обмен военнопленными между Россией и Украиной произошел после довольно длительного перерыва. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, обмен произведен по формуле 75 на 75.Российское военное ведомство вернуло на Родину 75 российских солдат в результате длительных переговоров. Как отмечают военные, значительную роль в обмене снова сыграли Объединенные Арабские Эмираты, именно их посредническая роль позволила произвести обмен. Все возвращенные солдаты будут в ближайшее время отправлены в Москву самолетами ВТА ВКС РФ, где им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Помимо этого, Россия вернула 45 тел погибших российских военных, отдав Украине тела 212 солдат ВСУ.- говорится в сообщении Минобороны.Напомним, что последний обмен военнопленными был произведен в феврале этого года по формуле 100 на 100. После этого переговорный процесс затормозился по вине Киева, который стал выдвигать невыполнимые требования. Как сообщалось, Зеленский предлагал обменять «всех на всех», учитывая, что в украинском плену содержится по разным источникам более 500 российских военных, тогда как в российском количество украинцев уже превысило 10-тысячную отметку. Еще одним требованием Киева было вычеркнуть из списков простых всушников и включить националистов, попавших в плен еще на «Азовстали».Но все хорошо, что хорошо кончается, 75 российских военнослужащих вернулись домой. Как заявил один из них, «русские действительно своих не бросают».

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