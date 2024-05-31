Генсек НАТО: альянс никогда не ограничивал Киев в применении поставляемых Западом вооружений

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Генсек НАТО: альянс никогда не ограничивал Киев в применении поставляемых Западом вооружений

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс на протяжении многих лет, включая период времени после начала российской спецоперации на Украине, не вводил какие-либо ограничения на применение поставляемых Киеву вооружений. Исходя из этого заявления получается, что Запад и до начала СВО не просто снабжал Украину оружием, но позволял применять его по полному своему усмотрению.

Столтенберг отметил, что Великобритания долгое время предоставляла ВСУ ракеты Storm Shadow без всяких ограничений, несмотря на то, что каждый раз, когда НАТО предоставляет военную поддержку Украине, российское руководство требует этого не делать.



Ранее власти Германии разрешили боевикам киевского режима использовать западные вооружения для нанесения ударов вглубь территории России, кроме того, допустимым это посчитали правительства Финляндии, Норвегии и ряда других стран НАТО.

Столтенберг также заявил о намерении просить союзников по НАТО ежегодно выделять 40 миллиардов евро на военную поддержку Украине. Он напомнил, что страны-союзники по альянсу с 2022 года уже выделяли Украине примерно по 40 миллиардов евро в год. По мнению генсека НАТО, при таком уровне финансирования возможна поддержка текущих объемов предоставляемой Киеву военной поддержки.

Несмотря на то, что пока о выделении подобных объемов ежегодной военной помощи не было объявлено публично, правительства государств-членов НАТО в ближайшее время намерены обсудить этот вопрос на встрече в Праге.

В то же время Берлин анонсировал новый пакет военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро, в который, помимо прочего, войдут ракеты средней и малой дальности для систем ПВО IRIS-T, разведывательные и ударные беспилотники для боев в районе Черного моря, а также оборудование для ремонта ранее переданной немецкой артиллерии и танков "Leopard".
24 комментария
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  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    -3
    Сегодня, 13:56
    У нас до сих пор все идет по плану? Какой то слишком хитрый план.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 14:09
      Запад и до начала СВО не просто снабжал Украину оружием, но позволял применять его по полному своему усмотрению.

      Запад всегда стремящийся нагадить России как можно больше вдруг стал бы ограничивать в этом Украину...??? Das ist fantastisch!!! Ну а про Британию вообще отдельный разговор...
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        -4
        Сегодня, 14:11
        Запад всегда стремящийся нагадить России как можно больше
        Почему Запад всегда стремится нагадить РФ?
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +1
          Сегодня, 14:17
          Запад постоянно хочет нагадить слабой Сербии, бедный Ирак ему не давал покоя, от Гаити никак не могут отвалить, что уж про Россию говорить? Все кто не подчиняются им на 146% их сильно раздражают, аж кушать не могут
          1. Trapp1st Звание
            Trapp1st
            -5
            Сегодня, 14:20
            Я понимаю разборки олигархов которые к примеру решили разграбить Ирак или отвести внимание от скандала с президентом разбомбив Сербию..., но это люди которые живут сейчас а не какой то загадочный, абстрактный, вечный Запад.
            1. alexoff Звание
              alexoff
              +1
              Сегодня, 14:36
              Эти загадочные люди с запада десятилетиями и веками вели одну и ту же политику отмороженного гопника. Вы к чему это вообще сказали? Сейчас скажете, что у них тоже есть семьи, всё сложно? Ну вот они ради своих семей всё это делают, может им кастрацию всем сделать, как американская пропаганда грозилась 70 лет назад, все проблемы и решатся?
              1. Trapp1st Звание
                Trapp1st
                -2
                Сегодня, 14:39
                Вы к чему это вообще сказали?
                К тому что рассуждая односложно теряется причинно следственная связь.
                1. alexoff Звание
                  alexoff
                  0
                  Сегодня, 15:15
                  И какая у вас причинно-следственная связь? С нашей точки зрения имеется мировой гопник, который задалбывает всех, у которого вечно имеются враги, которые вчера были друзьями. А точно проблема в нас, а не в нём? И должны ли мы думать, почему гопник стал гопником? Отец там бил или мачеха в женское платье наряжала? В суде над маньяками не разбираются почему они стали маньяками и не дают снисхождения
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 14:14
        Жаль что у нас есть ограничения.
        Запорожское направление. Участок Работино-Вербовое. Обстановка стабильно-напряжённая.

        Наши операторы БПЛА выявляют вражеские позиции и передвижения техники и живой силы, по целям отрабатывает артиллерия и авиация, также авиация отрабатывает по выявленным ПВД и скоплению техники в тыловых вражеских районах.В целом, что касается активных штурмовых действий, то на участке относительное затишье, зелёнки нет, спрятаться особо негде, посадки выкошены снарядами.Но низкая штурмовая активность компенсируется работой дронов.

        Ежедневно сотни дронов противника атакуют наши позиции на линии боевого соприкосновения и в тыловых районах, сложности в подвозе и эвакуации есть как у нас, так и у противника, только на наших участках ..... ещё минирует подступы дистанционно «Бабой Ягой» каждую ночь.

        Не устану повторять и о дефиците РЭБ, украинцы глушат наших птиц, мы же в таком объёме глушить не можем.        Ждём когда наш участок обеспечат эффективными средствами РЭБ, которые покроют максимум площади.

        Необходимо также занимать новые рубежи для продвижения вперёд, для этого активно работает наша реактивная артиллерия, пишет Телеграм-канал Дневник Десантника.
      3. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        -2
        Сегодня, 14:32
        Цитата: Lev_Russia
        вдруг стал бы ограничивать в этом Украину...???

        Пока боялись нашей ответки - конечно.
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          +1
          Сегодня, 14:43
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Пока боялись нашей ответки

          Удивительно, как много разговоров крутится вокруг каких-то ответов и ответок. Похоже, множество людей, действительно, верят, что политики и военные на самом деле оперируют такими понятиями.
  2. ulembeck Звание
    ulembeck
    0
    Сегодня, 14:01
    Все эти якобы "разрешения" - информационная война.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:04
    Птица болтун-говорун... говорит именно то, что ему указали.
    А так, запад ведёт войну с Россией, до последнего, катастрафического действия осталось чуть, чуть!
  4. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 14:10
    Сами же придумали какие-то ограничения, чтобы потом пытаться пугать Россию их снятием. Какой коварный план.))
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 14:36
      Сами же придумали какие-то ограничения, чтобы потом пытаться пугать Россию их снятием. Какой коварный план.))

      К примеру Storm Shadow международно признанным по городам РФ пока не прилетал почему то.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        0
        Сегодня, 14:39
        Ну то есть Столтенберг врет что никаких ограничений не было?
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          0
          Сегодня, 14:39
          Ну то есть Столтенберг врет?
          Не сомневайтесь.
      2. 30 вис Звание
        30 вис
        0
        Сегодня, 15:21
        Цитата: Trapp1st
        Сами же придумали какие-то ограничения, чтобы потом пытаться пугать Россию их снятием. Какой коварный план.))

        К примеру Storm Shadow международно признанным по городам РФ пока не прилетал почему то.

        Севастополь не Россия ? Чей Крым ?
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          0
          Сегодня, 15:24
          международно признанным
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 14:22
    Нет такого суда на Западе ,что мог привлечь брехунов к ответственности . В день по три заявления ,от высоких лиц Запада и все противоположные по смыслу
  6. владимир 290 Звание
    владимир 290
    0
    Сегодня, 14:34
    смотришь заставку к статье и сразу же вспоминается легендарное : "какая отвратительная рожа"
  7. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 14:36
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ... не вводил какие-либо ограничения на применение поставляемых Киеву вооружений

    Вот именно. В связи с чем совершенно непонятно, что изменилось и почему поднялся такой кипишь по поводу этих ограничений, которых никогда не было.
  8. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 14:46
    Пора заканчивать эту бодягу с Украиной.
    1. алабурга Звание
      алабурга
      0
      Сегодня, 15:21
      Кремль хочет закончить договорняком, но, западные партнеры, как истинные патриоты России, не дают этого сделать.