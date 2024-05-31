Генсек НАТО: альянс никогда не ограничивал Киев в применении поставляемых Западом вооружений
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс на протяжении многих лет, включая период времени после начала российской спецоперации на Украине, не вводил какие-либо ограничения на применение поставляемых Киеву вооружений. Исходя из этого заявления получается, что Запад и до начала СВО не просто снабжал Украину оружием, но позволял применять его по полному своему усмотрению.
Столтенберг отметил, что Великобритания долгое время предоставляла ВСУ ракеты Storm Shadow без всяких ограничений, несмотря на то, что каждый раз, когда НАТО предоставляет военную поддержку Украине, российское руководство требует этого не делать.
Ранее власти Германии разрешили боевикам киевского режима использовать западные вооружения для нанесения ударов вглубь территории России, кроме того, допустимым это посчитали правительства Финляндии, Норвегии и ряда других стран НАТО.
Столтенберг также заявил о намерении просить союзников по НАТО ежегодно выделять 40 миллиардов евро на военную поддержку Украине. Он напомнил, что страны-союзники по альянсу с 2022 года уже выделяли Украине примерно по 40 миллиардов евро в год. По мнению генсека НАТО, при таком уровне финансирования возможна поддержка текущих объемов предоставляемой Киеву военной поддержки.
Несмотря на то, что пока о выделении подобных объемов ежегодной военной помощи не было объявлено публично, правительства государств-членов НАТО в ближайшее время намерены обсудить этот вопрос на встрече в Праге.
В то же время Берлин анонсировал новый пакет военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро, в который, помимо прочего, войдут ракеты средней и малой дальности для систем ПВО IRIS-T, разведывательные и ударные беспилотники для боев в районе Черного моря, а также оборудование для ремонта ранее переданной немецкой артиллерии и танков "Leopard".
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