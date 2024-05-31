СМИ: число жертв авиаударов США и Великобритании по Ходейде в Йемене выросло до 14 человек
Так называемая объединенная военная коалиция США и Великобритании на Ближнем Востоке продолжает без достижения очевидных результатов бороться с немногочисленными и плохо вооруженными йеменскими повстанцами-хуситами. Главной задачей операции в Красном море Лондон и Вашингтон объявили защиту торгового судоходства, но добиться этого за время противостояния «парням в тапочках» так и не сумели.
Сегодня ночью США и Великобритания в очередной раз нанесли удары, как заявляется, по военным объектам повстанческой военизированной группировки «Ансар Аллах» на территории Йемена, контролируемой хуситами. В атаке была задействована американо-британская авиация, удар был нанесен по городу Ходейда, который является административным центром одноименной провинции.
Как сообщает подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah, один из ударов был нанесен по радиостанции, расположенной в районе Эль-Хок на юго-востоке Ходейды. Изначально сообщалось о двух погибших и десяти пострадавших. Теперь количество жертв в Ходейде уже достигло четырнадцати человек. Среди них как сотрудники службы безопасности, охранявшие здание радиостанции, так и мирные граждане, в том числе журналисты из числа персонала радиостанции. Общее количество пострадавших от авиаудара достигло 30 человек.
По данным Al Masirah, авиация США и Великобритании нанесла в ночь на 31 мая 13 ударов по объектам хуситов. Наряду с Ходейдой ударам подверглись столица страны Сана, а также территория провинции Таиз. Центральное командование США позже сообщило, что силы коалиции поразили 13 целей в разных районах Йемена, контролируемых хуситами. Минобороны Великобритании сообщает, что в ходе воздушной атаки были поражены три военных объекта в Ходейде, в том числе места дислокации беспилотников и ракет класса «земля — воздух».
Корреспондент йеменского телеканала в Сане сообщает, что американо-британская коалиция ночью совершила пять воздушных налетов на город. В Ходейде, помимо радиостанции, удар был нанесен по зданию порта Аль-Салиф. В Таизе была атакована телекоммуникационная станция в районе Аль-Абус округа Хайфан. При этом по данным Al Masirah военно-политическое руководство повстанцев в Йемене, которое считает себя законной властью в этой стране, не намерено сворачивать военные действия до тех пор, пока Израиль не прекратит войну против ХАМАС в секторе Газа. Кроме того, хуситы выступают за деоккупацию Западного берега Иордана и признание государства Палестина.
При этом в «Ансар Аллах» заявляют, что намерены увеличить количество и расширить географию ударов по связанным с Израилем, а значит всем западным, военным и гражданским объектам в регионе. Сделать они это могут, если поддерживающий хуситов Иран предоставит им более современные и дальнобойные ракеты и дроны.
Хотя это может сделать и Россия, что станет логичным ассиметричным ответом Западу, где все больше стран выдают Киеву «индульгенции» на применение своего оружия по территории РФ. Причем оказать эту военную помощь теперь можно и в открытую. Ведь йеменцы, как и украинцы в трактовке Запада, борются с внешней агрессией. Что могут в такой ситуации предъявит Москве Вашингтон, Лондон и прочие союзники Киева, когда, например, российский «Ланцет» прилетит по американской военной технике или кораблю, или из нашего ЗРК, ну или ПЗРК хуситы собьют очередной дорогущий беспилотник MQ-9 Reaper? Наверное, США принудят ЕС ввести еще какие-нибудь санкции против России, чтобы европейцы «прострелили» себе уже все оставшиеся целыми «части тела».
На фото ниже с сайта Пентагона, подпись дословная: вид слева, показывающий повреждения, полученные эсминцем с управляемыми ракетами класса «Арли Берк» USS Cole (DDG 67) 12 октября 2000 года после взрыва бомбы, предположительно заложенной террористами, во время операции по дозаправке в порту Адена в Йемене.
Информация