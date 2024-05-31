Журналист Карлсон по поводу приговора Трампу: это конец самой справедливой системы правосудия в мире
Похоже, что накал в американской предвыборной гонке достигает своего апогея. Демократическая партия, осознавая, что действующий президент Джо Байден все сильнее теряет доверие своих граждан и едва ли сможет честно победить на выборах конкурента от республиканцев, делает все возможное, чтобы последний выбыл из гонки.
Так, ранее против экс-президента Дональда Трампа возбудили судебное дело по факту якобы подлога финансовой документации Trump Organization. Кандидата в президенты обвиняют в том, что он заплатил 130 тысяч долларов порноактрисе, чтобы та держала в тайне их связь в 2006 году. Правда, преступление заключается не в самой «взятке», а в том, что эти средства якобы были проведены по статье расходов на предвыборную кампанию 2016 года.
Вчера, 30 мая, стало известно, что суд присяжных в Нью-Йорке признал миллиардера виновным. По совокупности обвинений ему может грозить тюремный срок до 136 лет.
В свою очередь, комментируя происходящее, американский журналист Такер Карлсон написал у себя в соцсети, что вердикт присяжных знаменует конец самой справедливой системы правосудия в мире.
- написал журналист.
При этом Карлсон выразил уверенность, что Дональда Трампа данный инцидент не остановит и он сумеет одержать победу на президентских выборах в ноябре, если его до этого не устранят физически.
Сам Трамп назвал процесс против него «сфальсифицированным и позорным», пообещав бороться до конца и победить.
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