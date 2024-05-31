Журналист Карлсон по поводу приговора Трампу: это конец самой справедливой системы правосудия в мире

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Журналист Карлсон по поводу приговора Трампу: это конец самой справедливой системы правосудия в мире

Похоже, что накал в американской предвыборной гонке достигает своего апогея. Демократическая партия, осознавая, что действующий президент Джо Байден все сильнее теряет доверие своих граждан и едва ли сможет честно победить на выборах конкурента от республиканцев, делает все возможное, чтобы последний выбыл из гонки.

Так, ранее против экс-президента Дональда Трампа возбудили судебное дело по факту якобы подлога финансовой документации Trump Organization. Кандидата в президенты обвиняют в том, что он заплатил 130 тысяч долларов порноактрисе, чтобы та держала в тайне их связь в 2006 году. Правда, преступление заключается не в самой «взятке», а в том, что эти средства якобы были проведены по статье расходов на предвыборную кампанию 2016 года.



Вчера, 30 мая, стало известно, что суд присяжных в Нью-Йорке признал миллиардера виновным. По совокупности обвинений ему может грозить тюремный срок до 136 лет.

В свою очередь, комментируя происходящее, американский журналист Такер Карлсон написал у себя в соцсети, что вердикт присяжных знаменует конец самой справедливой системы правосудия в мире.

Любой, кто защищает этот вердикт, представляет опасность для вас и вашей семьи

- написал журналист.

При этом Карлсон выразил уверенность, что Дональда Трампа данный инцидент не остановит и он сумеет одержать победу на президентских выборах в ноябре, если его до этого не устранят физически.

Сам Трамп назвал процесс против него «сфальсифицированным и позорным», пообещав бороться до конца и победить.
43 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +7
    Сегодня, 14:02
    Самая справедливая система правосудия?
    Обычная, как и везде, практически...
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 14:26
      Правосудие везде одинаково. " закон" и " справедливость"- понятия разные. Предлагаю американцам,выйти на майдан. Проверено. Дело нужное. А печеньки им товарищ Си- раздавать будет.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 14:37
        Так то пофиг, как они там судится рядится, разбираться будут... хотя, посмотреть, чего ещё они там придумать, устроить могут, после того, что уже у них было в последние годы, это занимательно было б.
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          0
          Сегодня, 14:48
          Так то пофиг, как они там судится рядится, разбираться будут... хотя, посмотреть,

          Вот именно посмотреть бы как "республиканцы" и "демократы" будут делить власть . Желательно так чтобы кровушки пролилось и тех и других немало чтобы на своей шкуре прочувствовали эти твари то что они творили по миру.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 14:55
            Так то все бывает в первый раз, а у них опыт и свой имеется... может получится и дубль.
            1. частное лицо Звание
              частное лицо
              0
              Сегодня, 15:01
              может получится и дубль.

              Вы имеете в виду война севера и юга ? Лично мне хотелось чтобы всё у них было именно так.
    2. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 15:00
      справедливая система правосудия?

      Да уж. Нельзя пообщаться с порноактрисой и честно заплатить ей за помощь в предвыборной кампании . Ну, скажем так -психологическую . Пару советов ему дала , наверняка.
      Ни за что засудили Трампа.
    3. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 15:13
      Трампа не посадят, это они ему так рейтинг понижают)))
    4. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 15:17
      Такер Карлсон лукавит. Когда это американская система кривосудия была самой справедливой? В США полно случаев, когда людей оправдывают после того, как они отсидели 25 лет. fellow
      Невиновных людей сажают на полжизни. fool
  2. barclay Звание
    barclay
    +4
    Сегодня, 14:03
    Не буду желать Трампу удачи. Пусть грызутся. Понаблюдаем за цирком с конями.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 14:36
      yes С одной стороны интересно было бы посмотреть на процесс развала Штатов при Байдене, а с другой стороны это как пальчики в розетку сунуть - интересно и боязно...
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        -1
        Сегодня, 14:42
        Цитата: isv000
        а с другой стороны это как пальчики в розетку сунуть - интересно и боязно...

        А когда СССР разваливался не боязно было?
        1. isv000 Звание
          isv000
          +2
          Сегодня, 14:50
          Цитата: AllX_VahhaB
          А когда СССР разваливался не боязно было?

          Честно?! Смешанные чувства были. В 20 с хвостиком всё казалось призрачным, появились надежды на "светлое" капиталистическое будущее, что образование уже не нужно - торговать и так можно. В 23 у меня появился первый ребёнок а в 25 я купил свой первый "Опель", в 27 мой флот начали взахлёб пилить на иголки и, наконец, ещё через пару лет прошлая жизнь рухнула, началась борьба за выживание моей семьи... Как то так. До сих пор не могу твёрдо ответить на Ваш вопрос... hi
      2. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        +1
        Сегодня, 14:47
        Если интересно посмотреть, рекомендую киноновику.
        Вбиваете в поиск "Конец империи" 2024 и наслаждаетесь...
        Дай им Бог... чтоб их же предсказания сбылись!
        1. isv000 Звание
          isv000
          0
          Сегодня, 14:52
          Спасибо, кажется, Вы сделали мой сегодняшний вечер! drinks
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 14:38
      Какие кони... там ослы и слоны, в основном.
      1. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Сегодня, 14:55
        Цитата: rocket757
        Какие кони... там ослы и слоны, в основном.

        Краткость - сестра таланта! good Ослы и слоны! laughing
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 14:05
    А куда пропал Мэтт Ли? У него очень злободневные вопросы были к администрации США. Убрали?
    1. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 14:24
      Недавно показывали его. Топил кого-то из байденовской банды.
  4. 501Legion Звание
    501Legion
    +2
    Сегодня, 14:05
    самой справедливой. СМЕШНО
  5. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 14:07
    laughing А что он может сказать другое?Он же работает на деньги Трампа...Да и про судебную систему,про ее справедливость рассмешило
  6. Лешак Звание
    Лешак
    +3
    Сегодня, 14:09
    Шабаш в доме престарелых.
    Скоро Байден с Трампом валенками кидаться начнут за место в белом доме.
    Шутка юмора (хотя ситуация не такая уж смешная).
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 14:32
      Цитата: Лешак
      Шабаш в доме престарелых.
      Скоро Байден с Трампом валенками кидаться начнут за место в белом доме.
      Шутка юмора (хотя ситуация не такая уж смешная).

      Какие уж тут шутки?! А если валенок на пульт залетит, по кнопке попадёт?!! belay
  7. fiv Звание
    fiv
    +3
    Сегодня, 14:10
    Да во времена Советского Союза они все мечтали о том, как была устооена и работала советская система судов. Но боялись и думать про ее воплощение. Зато сейчас, когда с помощью неудержимого либерализма и борьбы за демократию во всем мире у себя запад с демократией начал таки кончать, суды начнут работать по -советски, по партийному. Молодцы. Курочка по зернышку клюет. Нам только не забывать клинья в трещины глубже заколачивать.
  8. GrandDao Звание
    GrandDao
    +3
    Сегодня, 14:12
    Это самая демократичная демократия, детка.
    1. guest Звание
      guest
      +2
      Сегодня, 14:17
      Цитата: GrandDao
      Это самая демократичная демократия, детка.

      А разве нет, у власти ведь демократическая партия. laughing lol
  9. Уарабей Звание
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 14:14
    Это не знаменует конец "самой справедливой системой правосудия в мире", а показывает, что она таковой никогда не была. Просто сейчас это всплыло на всеобщее обозрение.
  10. Victor19 Звание
    Victor19
    +1
    Сегодня, 14:15
    Вот это хорошо! Стороны становятся все более непримиримыми. И выборы может статься будут напоминать таковые в 1860 году. Хотя подозреваю демократии там куда меньше, чем 160 лет назад.
  11. guest Звание
    guest
    +2
    Сегодня, 14:16
    Журналист Карлсон по поводу приговора Трампу: это конец самой справедливой системы правосудия в мире

    А существовала ли эта система правосудия.
  12. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 14:20
    вердикт присяжных знаменует конец самой справедливой системы правосудия в мире

    Не правда даже в фильме "Кавказская пленница" было сказано самим преступником/ что: - "Да здравствует наш суд - самый гуманный суд в мире". Гуманный это и справедливый тоже. Эх видео не хочет вставляться.
  13. Штааль Звание
    Штааль
    0
    Сегодня, 14:20
    это конец самой справедливой системы правосудия в мире

    а был ли мальчик?
  14. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 14:21
    А в чем ее справедливость ,что богатые всегда выигрывают. Они богаче ,значит могут платить адвокатам.А тут столкнулись два очень богатых клана и вылезла наружу ,вся внутренняя часть системы .Стали использовать не деньги ,а административный ресурс .
  15. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 14:23
    Правда, преступление заключается не в самой «взятке», а в том, что эти средства якобы были проведены по статье расходов на предвыборную кампанию 2016 года.
    Как в старом анекдоте про командировку, триппер и авансовый отчёт
    Забивание гвоздей - 200 рублей 00 копеек..
    Ремонт молотка - 350 рублей 00 копеек.
    То есть, ошибка Трампа не в том, что потратил 130 тысяч на проститутку, а в том, что неправильно провёл эту сумму в финансовых документах?
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 14:41
      Цитата: Zoldat_A
      То есть, ошибка Трампа не в том, что потратил 130 тысяч на проститутку, а в том, что неправильно провёл эту сумму в финансовых документах?

      Ошибка Трампа что он не "назначил" её начальником отдела глубокого анализа, с окладом в $130 тыр за контракт... Не ожидал от старины такой промашки...
  16. Алексей Коликов Звание
    Алексей Коликов
    0
    Сегодня, 14:40
    "На третий день Зоркий Глаз заметил, что у камеры нет одной стены..."
  17. Igor1915 Звание
    Igor1915
    0
    Сегодня, 14:44
    А если оплата порноактрисе и было частью избирательной кампании то в чем преступление ?
  18. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 14:48
    Свободу ̶Ю̶р̶и̶ю̶ ̶Д̶е̶т̶о̶ч̶к̶и̶н̶у̶ Дональду Трампову!
  19. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 14:49
    "О сколько нам открытий чудных готовит..." ноябрь этого года!..
  20. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 14:52
    Трамп, как президент США будет управлять страной из тюрьмы. Вот такая она Америчка. Тюремная демократия, однако.
  21. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 14:55
    чтобы там - на их "кухне" - не было, но Трамп - это намного "серьезней, опаснее", чем "самоходный Джо"
  22. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 14:57
    Правда, преступление заключается не в самой «взятке», а в том, что эти средства якобы были проведены по статье расходов на предвыборную кампанию 2016 года.


    там этим "грешат" все... клинтониха оплатила свадьбу своей дочери из фонда клинтона (общественная организация если что)... и ничего: немного поругали в прессе
  23. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 15:02
    Неча было катить на наш Басманный суд laughing
  24. oldman. Звание
    oldman.
    0
    Сегодня, 15:19
    Что-то в первой новости о суде на ВО писали, что Трампу лишь 4 года светит, а здесь уже 136... request