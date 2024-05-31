Концерн «Калашников» отчитался о выполнении контракта на поставку в войска бронебойных патронов калибра 9х21 мм

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Концерн «Калашников» отчитался о выполнении контракта на поставку в войска бронебойных патронов калибра 9х21 мм

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) передал военным партию патронов «пистолетного» калибра 9х21 мм с пулей повышенного пробивного действия. Об этом сообщает пресс-служба «Калашникова».

ЦНИИТочмаш выполнил контракт на поставку в войска бронебойных патронов 7Н29 калибра 9×21 мм. Параметры поставки не раскрываются, другие подробности тоже. Предыдущая поставка большой партии аналогичных патронов была произведена год назад, в начале июня 2023 года.



Как сообщили в пресс-службе концерна, бронебойные патроны с индексом 7Н29 обладают повышенной пробивной способностью и предназначены для поражения живой силы противника, в том числе защищенной бронежилетами. Патрон разработан в ЦНИИТочмаш во второй половине 1990-х годов для применения всей линейкой оружия калибра 9х21 мм, в том числе для всех модификаций пистолета СР-1 «Гюрза» и пистолета-пулемета СР-2 «Вереск». Принят на вооружение в 1996 году.


Высокое пробивное действие патрону 7Н29 обеспечивает пуля оригинальной конструкции, состоящая из стального термоупрочненного сердечника, свинцовой рубашки и биметаллической оболочки. Выступающая из оболочки носовая часть сердечника позволяет снизить потерю энергии и тем самым повышает его бронебойность.

Патрон 7Н29 (масса пули – 6,7 г, начальная скорость – 410 м/с) обеспечивает высокую кучность стрельбы, а также мощное пробивное действие при поражении живых целей и естественных преград на дальностях до 200 м и средств индивидуальной бронезащиты второго уровня на расстоянии до 50 метров.
7 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 14:44
    На 50 метров попасть из пистолета - это надо реальным профи быть....
    1. Прокоп_Свинин Звание
      Прокоп_Свинин
      0
      Сегодня, 15:08
      Если бы что-то со стволом как у Стечкина, то вполне... Была бы интересная игрушка.
  2. dragon772 Звание
    dragon772
    0
    Сегодня, 14:59
    9мм это оружие спецназа,а не общевойсковых соединений.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 15:01
      9мм разные бывают....
      ‐--------------------
    2. Прокоп_Свинин Звание
      Прокоп_Свинин
      +1
      Сегодня, 15:03
      Пистолетный. Что, в войсках нет пистолетов?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 15:05
        Какой пистолетный??? 9×18, 9×19, 9×21 ??? Столько было заявлений о смене калибров для армии - что вообще.....
    3. владимир 290 Звание
      владимир 290
      0
      Сегодня, 15:20
      вот уже любители короткоствола минусить начали. Все правильно. Нет бы поговорили с офицерами, сколько раз им пистолет приходилось применять и почему они автоматом вооружены.