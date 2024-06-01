Сравнительная характеристика осколочного действия ручных гранат Ф-1 и РГД-5

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Сравнительная характеристика осколочного действия ручных гранат Ф-1 и РГД-5

Каждый боеприпас имеет свое предназначение. На вооружении российской армии наиболее распространенными ручными гранатами, известными еще со времен СССР, являются Ф-1 и РГД-5. Первая считается оборонительной, а вторая – наступательной.

Чтобы иметь представление о возможностях применения данных боеприпасов, нам понадобится сравнительная характеристика осколочного действия ручных противопехотных гранат Ф-1 и ГРД-5.



Важной характеристикой боеприпаса является расстояние, на котором вероятность поражения противника хотя бы одним осколком равняется ста процентам. Если человек ростом 178 см стоит анфас, то он будет гарантированно поражен при взрыве гранаты Ф-1 на дистанции 4,15 метра.

У РГД-5 вероятность поражения выше, но при ее взрыве образуются более крупные осколки. Аналогичный показатель для нее составляет лишь 3,05 метра.


Внешне эти две гранаты перепутать невозможно. Ф-1, неофициально называемая «лимонкой», имеет специфическую ребристую поверхность корпуса. Такая конструкция изначально предназначалась не для лучшего разделения на осколки, а для более удобного хвата или крепления, если ее применяют для минирования.


Есть отличие и в материале корпуса. В Ф-1 он изготавливается из чугуна, а в РГД-5 материалом является более мягкая низкоуглеродистая сталь. Именно поэтому ее корпус при взрыве разделялся на меньшее количество более крупных осколков, по сравнению с Ф-1. И так как процентное содержание тротила по отношению к металлу в РГД-5 выше, то и осколки при взрыве такой гранаты летят с большей скоростью, чем у Ф-1.

Таким образом, РГД-5 обладает большим поражающим эффектом, но меньшей вероятностью поражения, чем Ф-1.

5 комментариев
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  1. Андрей ВОВ Звание
    Андрей ВОВ
    0
    Сегодня, 21:44
    Ну поям учебник НВП вспомнился:))
  2. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 21:48
    Статья для поколения ЕГ и ОБЖ, для более древних это всё "разжевывалось" на уроках НВП и закреплялось на срочной службе (а дальше - как кому "повезло").
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 21:53
      Автор канала утверждает что у него средний возраст подписчиков за 50 лет. Наверно память уже не та
      1. Лешак Звание
        Лешак
        +1
        Сегодня, 21:55
        Автор канала утверждает что у него средний возраст подписчиков за 50 лет. Наверно память уже не та
        как сказано в одном фильме: "Но ручки то помнят"... request
  3. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    0
    Сегодня, 22:04
    Про минирование гранатой Ф-1 первый раз слышу (про растяжки известно). Про гарантированное поражение противника этой гранатой на дистанции 4 метра так вообще информация для заводских испытателей, а не для бойца в окопе. Если противник достиг твоего окопа на этом расстоянии, то уже поздно бросать "лимонку". Лишняя это информация про эту дистанцию. Про наступательные гранаты у автора вообще нет инфы. Что это за "наступление"? В свое время нас учили, что при использовании наступательной гранаты необходимо сумку с противогазом передвинуть в положение "спереди" и смело бросить гранату в окоп противника, который ты по приказу должен захватить. Точность броска не всегда успешная, вот тогда эта сумка с противогазом спасает тебя от осколков твоей гранаты, от поражения тазобедренной части тела. Именно такое поражение бойца обездвиживает его на поле боя. Применяют эту гранату именно в наступлении.