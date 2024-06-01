Сравнительная характеристика осколочного действия ручных гранат Ф-1 и РГД-5
Каждый боеприпас имеет свое предназначение. На вооружении российской армии наиболее распространенными ручными гранатами, известными еще со времен СССР, являются Ф-1 и РГД-5. Первая считается оборонительной, а вторая – наступательной.
Чтобы иметь представление о возможностях применения данных боеприпасов, нам понадобится сравнительная характеристика осколочного действия ручных противопехотных гранат Ф-1 и ГРД-5.
Важной характеристикой боеприпаса является расстояние, на котором вероятность поражения противника хотя бы одним осколком равняется ста процентам. Если человек ростом 178 см стоит анфас, то он будет гарантированно поражен при взрыве гранаты Ф-1 на дистанции 4,15 метра.
У РГД-5 вероятность поражения выше, но при ее взрыве образуются более крупные осколки. Аналогичный показатель для нее составляет лишь 3,05 метра.
Внешне эти две гранаты перепутать невозможно. Ф-1, неофициально называемая «лимонкой», имеет специфическую ребристую поверхность корпуса. Такая конструкция изначально предназначалась не для лучшего разделения на осколки, а для более удобного хвата или крепления, если ее применяют для минирования.
Есть отличие и в материале корпуса. В Ф-1 он изготавливается из чугуна, а в РГД-5 материалом является более мягкая низкоуглеродистая сталь. Именно поэтому ее корпус при взрыве разделялся на меньшее количество более крупных осколков, по сравнению с Ф-1. И так как процентное содержание тротила по отношению к металлу в РГД-5 выше, то и осколки при взрыве такой гранаты летят с большей скоростью, чем у Ф-1.
Таким образом, РГД-5 обладает большим поражающим эффектом, но меньшей вероятностью поражения, чем Ф-1.
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