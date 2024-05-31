Премьер-министр Венгрии: Европа близка к гибели из-за подготовки к войне с Россией

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Премьер-министр Венгрии: Европа близка к гибели из-за подготовки к войне с Россией

Глава венгерского правительства Виктор Орбан убежден, что в настоящее время Европа как никогда близка к своей гибели из-за подготовки к войне с Россией. Орбан напомнил, что вступление в вооруженный конфликт никогда не происходит в одночасье. Как правило, этот процесс состоит из трех фаз: речь, подготовка и затем разрушение.

Орбан отметил, что первый этап, предполагающий воинственные заявления, в настоящее время завершился и ситуация переходит в стадию подготовки, о чем наглядно свидетельствуют действия властей некоторых стран Евросоюза. По мнению венгерского премьера, это означает, что Европа находится в "нескольких сантиметрах" от реального уничтожения.



Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что действия НАТО еженедельно приближают альянс к прямому противостоянию с Россией, поскольку главы МИД стран альянса регулярно встречаются, чтобы обсудить увеличение военной поддержки Украине.

В частности, Орбан раскритиковал руководство Франции ​​за то, что Париж выдвинул идею, предполагающую размещение на Украине западных военных инструкторов, а также снял всякие ограничения для применения ВСУ поставленных Западом вооружений для нанесения ударов в глубине территории России.

Со словами венгерского премьера согласился глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, подчеркнувший, что процесс подготовки Европы к войне с Россией не может не сказываться самым негативным образом на общей обстановке с безопасностью на континенте.
15 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 14:56
    Да походу всё подошло к черте - или мы или они....
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 14:59
      Англичане сняли пророческий фильм "Нити".Если это не остановить-сюжет станет реальностью.Для всех
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 15:02
        Орбан практически единственный разумный руководитель во всей Европе, если не считать подстрелянного за свои убеждения Фицо... Остальные планктон, взросченный соросятами...
      2. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 15:04
        Пока нету гарантии минимизации ответного ядерного удара, не станет. Ещё не все радары дальние дронами накрыли или там по лесам морям заныкали рои дронов для мобильных комплексов/морских, часа Ха.
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 15:01
      Цитата: Nexcom
      Да походу всё подошло к черте - или мы или они....

      Ответ на поверхности. Беспокоит другое: подневольная Европа слепо выполняет приказы из Штатов, старательно усаживаясь на лопату перед печью...
    3. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 15:05
      западная цивилизация уже давно у черты, в 91 им удалось удержаться на плаву за счет разграбления СССР, отсрочка закончилась, им нужна новая глобальная война
    4. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      0
      Сегодня, 15:13
      Да походу всё подошло к черте - или мы или они....
      Раз в сто лет этот вопрос регулярно встаёт перед нами...и каждый раз надавав по щам обьединенной Европе наш народ и правительство великодушно прощает ей её выходки...а зря.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:58
    Ощущение своей неуязвимости, а то и бессмертности... так то дело вредное, а то и опасное.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 15:00
      Дык так оно.... Только я думаю что кое к кому из наших тоже относится.
    2. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 15:01
      Ощущение своей неуязвимости, а то и бессмертности...

      тут все намного проще, кмк: "детки" наших бонз - где живут?
      ведь только сынка ДАМа вытолкали из штатов, остальные живут припеваючи там, а значит никаких ударов...
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        -1
        Сегодня, 15:19
        Так то да.. Будь кто-либо на месте, к примеру, Пескова, у которого там доча, чтобы он советовал Путину? Конечно ждать переговоров.
  3. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 14:58
    Премьер-министр Венгрии: Европа близка к гибели из-за подготовки к войне с Россией

    Не впервой! Венгрия имеет имперские корни и, потому, думает головой как выжить в этих "райских кущах" и остаться в дружбе с единственным здравомыслящим Маугли - повелителем джунглей!
  4. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 15:05
    США того и добиваются. Им гешефт, а Европе кердык. То что Америчка кинет еврегейцев и к бабке не ходи.
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 15:07
    Первая-другая сотня 200-го мирняка где-нибудь в Дании-Италии положит Европу на спину - не бойцы они уже давно.
  6. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 15:13
    Венгры красавы, нагнетают прям моё почтение. Вроде понятно же для каких целей.