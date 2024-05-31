Премьер-министр Венгрии: Европа близка к гибели из-за подготовки к войне с Россией
Глава венгерского правительства Виктор Орбан убежден, что в настоящее время Европа как никогда близка к своей гибели из-за подготовки к войне с Россией. Орбан напомнил, что вступление в вооруженный конфликт никогда не происходит в одночасье. Как правило, этот процесс состоит из трех фаз: речь, подготовка и затем разрушение.
Орбан отметил, что первый этап, предполагающий воинственные заявления, в настоящее время завершился и ситуация переходит в стадию подготовки, о чем наглядно свидетельствуют действия властей некоторых стран Евросоюза. По мнению венгерского премьера, это означает, что Европа находится в "нескольких сантиметрах" от реального уничтожения.
Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что действия НАТО еженедельно приближают альянс к прямому противостоянию с Россией, поскольку главы МИД стран альянса регулярно встречаются, чтобы обсудить увеличение военной поддержки Украине.
В частности, Орбан раскритиковал руководство Франции за то, что Париж выдвинул идею, предполагающую размещение на Украине западных военных инструкторов, а также снял всякие ограничения для применения ВСУ поставленных Западом вооружений для нанесения ударов в глубине территории России.
Со словами венгерского премьера согласился глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, подчеркнувший, что процесс подготовки Европы к войне с Россией не может не сказываться самым негативным образом на общей обстановке с безопасностью на континенте.
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