Министр обороны Таджикистана: решены все вопросы с размещением 201-й базы ВС РФ на территории страны

Ситуация и процессы, которые идут в Афганистане, достаточно сложные. Мы их отслеживаем, понимаем, как мы с ними будем работать. Но всё это требует нашего внимания, повышения и нашей слаженности, и боеготовности

Сегодня в Алматы под председательством Республики Казахстан состоялось заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединенного штаба генерал-полковник Андрей Сердюков.Минобороны РФ сообщает, что рабочую встречу на полях саммита, в частности, провели главы военных ведомств России Андрей Белоусов и Таджикистана Шерали Мирзо. Российский министр отметил, что сейчас как никогда важной стала обстановка на южных границах ОДКБ. В последнее время здесь неспокойно, и страны военного союза внимательно относятся к происходящему.— констатировал Белоусов.Он отметил, что между военными ведомствами России и Таджикистана «уже много лет налажена достаточно плодотворная работа», направленная на укрепление общей безопасности. Белоусов призвал своего таджикского коллегу наращивать совместные усилия по боевой подготовке, особенно с учетом того. что в Таджикистане размещена крупнейшая за рубежом 201-я военная база ВС РФ.В свою очередь Мирзо отметил, что Россия была и остаётся для Таджикистана надёжным стратегическим партнёром и союзником. В качестве примера наращивания совместной работы Душанбе и Москвы в части обеспечения безопасности в Центральной Азии глава Минобороны Таджикистана привел решение о размещении на российской военной базе важного стратегического объекта ВКС РФ — оптико-электронного центра «Нурек».Мирзо также подчеркнул, что вопросы, связанные с размещением 201-й российской военной базы на территории Таджикистана, её функционированием, несмотря на определённые сложности, связанные с национальным законодательством, полностью решены.201-я Гатчинская ордена Жукова дважды Краснознамённая военная база в составе Центрального военного округа ВС РФ в Республике Таджикистан сформирована в 2004 году. По двустороннему соглашению пребывание базы, дислоцированной в городах Душанбе и Бахтар, продлено до 2042 года. Главной задачей присутствия российского военного контингента в Таджикистане является обеспечение стабильности и безопасности не только в республике, но и во всем центральноазиатском регионе.