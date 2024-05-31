Министр обороны Таджикистана: решены все вопросы с размещением 201-й базы ВС РФ на территории страны

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Министр обороны Таджикистана: решены все вопросы с размещением 201-й базы ВС РФ на территории страны

Сегодня в Алматы под председательством Республики Казахстан состоялось заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединенного штаба генерал-полковник Андрей Сердюков.

Минобороны РФ сообщает, что рабочую встречу на полях саммита, в частности, провели главы военных ведомств России Андрей Белоусов и Таджикистана Шерали Мирзо. Российский министр отметил, что сейчас как никогда важной стала обстановка на южных границах ОДКБ. В последнее время здесь неспокойно, и страны военного союза внимательно относятся к происходящему.



Ситуация и процессы, которые идут в Афганистане, достаточно сложные. Мы их отслеживаем, понимаем, как мы с ними будем работать. Но всё это требует нашего внимания, повышения и нашей слаженности, и боеготовности

— констатировал Белоусов.



Он отметил, что между военными ведомствами России и Таджикистана «уже много лет налажена достаточно плодотворная работа», направленная на укрепление общей безопасности. Белоусов призвал своего таджикского коллегу наращивать совместные усилия по боевой подготовке, особенно с учетом того. что в Таджикистане размещена крупнейшая за рубежом 201-я военная база ВС РФ.

В свою очередь Мирзо отметил, что Россия была и остаётся для Таджикистана надёжным стратегическим партнёром и союзником. В качестве примера наращивания совместной работы Душанбе и Москвы в части обеспечения безопасности в Центральной Азии глава Минобороны Таджикистана привел решение о размещении на российской военной базе важного стратегического объекта ВКС РФ — оптико-электронного центра «Нурек».

Мирзо также подчеркнул, что вопросы, связанные с размещением 201-й российской военной базы на территории Таджикистана, её функционированием, несмотря на определённые сложности, связанные с национальным законодательством, полностью решены.



201-я Гатчинская ордена Жукова дважды Краснознамённая военная база в составе Центрального военного округа ВС РФ в Республике Таджикистан сформирована в 2004 году. По двустороннему соглашению пребывание базы, дислоцированной в городах Душанбе и Бахтар, продлено до 2042 года. Главной задачей присутствия российского военного контингента в Таджикистане является обеспечение стабильности и безопасности не только в республике, но и во всем центральноазиатском регионе.

8 комментариев
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  1. Rage66 Звание
    Rage66
    -1
    Сегодня, 15:26
    Мирзо на Олега Попова чем-то похож...
    Кепки только не хватает yes
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      -1
      Сегодня, 15:44
      Носик пуговкой, бровки домиком...??? Ну нет... По глазам видно умный нормальный мужик... Хватит с нас одного клоуна - Зеленского...
      1. Rage66 Звание
        Rage66
        0
        Сегодня, 15:47
        Да Попов нормальный, умный мужик и отличный профессионал.
        Что характерно, ни в генсеки, ни в президенты никогда не рвался yes
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 15:54
          Да Попов нормальный, умный мужик и отличный профессионал.

          С этим то я как раз согласен...
          Что характерно, ни в генсеки, ни в президенты никогда не рвался

          В те времена в отличии от нынешних клоуны президентами и генсеками не становились...
          А вот то что он в трудные времена бросил Родину... Впрочем, кто я такой чтобы об этом судить... В этой жизни всякое бывает...
  2. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    0
    Сегодня, 15:45
    Таджики как-то вдруг резко стали более сговорчивые. Интересно, что им предложили взамен?
    1. Valnik Звание
      Valnik
      0
      Сегодня, 15:53
      Может потому что РФ отменила террористический статус талибов?
    2. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      -1
      Сегодня, 15:57
      Цитата: AC130 Ganship
      Таджики как-то вдруг резко стали более сговорчивые. Интересно, что им предложили взамен?

      Это же элементарно, Ватсон ! После "Крокуса" пошли "чистки", много народа домой вернули....
  3. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 16:54
    Нам очень нужен комплекс "Окно" в горных районах Нурека. Оттого и база наша там