Зеленский в очередной раз назвал «нереалистичными» мирные переговоры с РФ

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Зеленский в очередной раз назвал «нереалистичными» мирные переговоры с РФ

Несмотря на то, что российские власти неоднократно выражали готовность к дипломатическому решению конфликта на Украине, в Киеве регулярно находят повод, чтобы помешать реализации подобного сценария. После одностороннего отказа подписывать Стамбульские соглашения весной 2022 года киевский режим в дальнейшем сделал всё возможное для саботирования переговорного процесса.

Чего только стоит «формула мира» Зеленского, согласно которой наша армия должна отойти за границы Украины 1991 года. Такой план, в котором Россия оставит свои суверенные территории, уже изначально выглядит абсурдным. Очевидно, что обсуждать его российские власти не будут.



Между тем президент Украины в своем недавнем интервью The Guardian в очередной раз назвал «нереалистичными» мирные переговоры с РФ. С его слов, российскому лидеру верить нельзя, поэтому любое перемирие станет для его страны «ловушкой».

Стоит напомнить, что голосуя за Зеленского в 2019 году, граждане Украины поверили его обещаниям принести в страну мир. Вместо этого Киев в одностороннем порядке вышел из Минских соглашений, что вынудило российское военно-политическое руководство начать СВО, призванную защитить жителей Донбасса. Таким образом, очевидно, кому именно нельзя верить.

В свою очередь, нежелание главы киевского режима идти на перемирие не выглядит чем-то удивительным. Ведь именно благодаря вооруженному конфликту и военному положению в стране Зеленский может сохранять узурпированную им власть и безнаказанно расправляться со всеми политическими оппонентами.

В случае заключения перемирия с Россией украинский президент больше не сможет оправдывать свою нелегитимность военным положением и «невозможностью» проведения выборов в условиях вооруженного конфликта.
18 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 15:39
    «Зеленский в очередной раз назвал "нереалистичными" мирные переговоры с РФ» —

    — С Зеленским вообще не может быть никаких переговоров ...
    1. Венд Звание
      Венд
      +1
      Сегодня, 15:51
      Чтобы вести переговоры, надо быть легитимным президентом laughing laughing
    2. spectr Звание
      spectr
      +1
      Сегодня, 15:54
      Да не только с Зеленским. После нарушения Западом большого количества договоренностей в одностороннем порядке вообще не понятно с кем можно вести переговоры.
      Пока что идет нарастание конфликта. И судя по заявлениям и действиям властей РФ, если раньше мы пытались оттягивать эскалацию, то сейчас похоже принято решение в короткие сроки довести ее до полной кульминации.
      1. bandabas Звание
        bandabas
        0
        Сегодня, 15:59
        Какие переговоры. Если гарант на это пойдет- грош цена ВВП.
        1. spectr Звание
          spectr
          0
          Сегодня, 16:08
          Возможно уже в следующем году узнаем кто и на что пойдет.
        2. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          0
          Сегодня, 16:39
          Какие переговоры. Если гарант на это пойдет- грош цена ВВП.
          СВО 2 года в тупике, какие альтернативы?
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 15:41
    Для нас ещё более нереалистичны переговоры с Зеленским... Сейчас он обычный никем не избранный террорист узурпировавший власть на Украине... Именно так нам к нему и нужно относиться... am
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 15:42
    А кто это, вообще?!.. (тм)
  4. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 15:44
    Конечно нереалистичные, ибо через неделю максимум многим карочкн придет от любимых партнеров. Да и вообще пока задача утилизации и иничтожения всего в 404 не выполнена никто им ничего не позволит делать.
  5. Комментарий был удален.
  6. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 15:48
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Хуситы атаковали и нанесли поражение авианосцу США Eisenhower в Красном море. Удар производился ракетами морского базирования Ghadr

    Господи, да дайте уже этим "слабовооруженным" ( по словам некоторых экспертов) повстанцам в аренду пару подводных лодок!!! drinks
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +1
      Сегодня, 16:07
      И как сказал fighterbomber : "затонированный и заниженный МиГ-31 без опознавательных знаков с подвешенным... ну сами понимаете". yes
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        0
        Сегодня, 16:33
        С экипажем конечно - Аль Саша Малик Петров и Яхья аль Руслан Бошир Хуси ! winked
  7. Oleg Gumennov Звание
    Oleg Gumennov
    0
    Сегодня, 15:51
    Просрочка не может заявлять о мире-немире, так как нет полномочий от слова "совсем". Изначально продвинули и вроде как избрали, но нынче пляска другая и даже не создали видимость.
  8. Старый Хрен Звание
    Старый Хрен
    +2
    Сегодня, 15:52
    Это олигархическая слизь убила тысячи мирных граждан России и никто её пальчиком не трогает. А папаша Зеленского с роднёй скирдует очередной лярд зелени в Израиле. Всё как обычно. Всё по олигархическим понятиям.
  9. С.З. Звание
    С.З.
    -3
    Сегодня, 15:53
    Значит, ВСУ чувствуют себя недостаточно побитыми.
  10. ескела Звание
    ескела
    +1
    Сегодня, 16:00
    Что власть и деньги с людьми делают, просто жесть.
  11. Романенко Звание
    Романенко
    -2
    Сегодня, 16:15
    Зеленский в очередной раз назвал «нереалистичными» мирные переговоры с РФ

    Кто такой Зеленский? Клоун-блоггер, наркоман-неудачник, истративший весь капитал доверия страны на наркоту и недвижимость за рубежом?
    Человек без чести, совести, а теперь и без права голоса?
    В одном он прав, да это просто и очевидно - разговаривать на хохлоине не о чем, да и не с кем.
    Время мирных переговоров давно прошло, а чужие руки, всунутые в зад кукле, изображающие презика всея незалежная, надо сначала отрубить, следом и язык появится.
  12. Prometey Звание
    Prometey
    0
    Сегодня, 16:28
    Почему это тело до сих пор ходит по нашей земле?