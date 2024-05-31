Несмотря на то, что российские власти неоднократно выражали готовность к дипломатическому решению конфликта на Украине, в Киеве регулярно находят повод, чтобы помешать реализации подобного сценария. После одностороннего отказа подписывать Стамбульские соглашения весной 2022 года киевский режим в дальнейшем сделал всё возможное для саботирования переговорного процесса.Чего только стоит «формула мира» Зеленского, согласно которой наша армия должна отойти за границы Украины 1991 года. Такой план, в котором Россия оставит свои суверенные территории, уже изначально выглядит абсурдным. Очевидно, что обсуждать его российские власти не будут.Между тем президент Украины в своем недавнем интервью The Guardian в очередной раз назвал «нереалистичными» мирные переговоры с РФ. С его слов, российскому лидеру верить нельзя, поэтому любое перемирие станет для его страны «ловушкой».Стоит напомнить, что голосуя за Зеленского в 2019 году, граждане Украины поверили его обещаниям принести в страну мир. Вместо этого Киев в одностороннем порядке вышел из Минских соглашений, что вынудило российское военно-политическое руководство начать СВО, призванную защитить жителей Донбасса. Таким образом, очевидно, кому именно нельзя верить.В свою очередь, нежелание главы киевского режима идти на перемирие не выглядит чем-то удивительным. Ведь именно благодаря вооруженному конфликту и военному положению в стране Зеленский может сохранять узурпированную им власть и безнаказанно расправляться со всеми политическими оппонентами.В случае заключения перемирия с Россией украинский президент больше не сможет оправдывать свою нелегитимность военным положением и «невозможностью» проведения выборов в условиях вооруженного конфликта.

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