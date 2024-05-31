Йеменские повстанцы заявили о нанесении ракетного удара по американскому авианосцу

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Йеменские повстанцы заявили о нанесении ракетного удара по американскому авианосцу

Военный представитель йеменских повстанцев-хуситов заявил о нанесенном баллистическими и крылатыми ракетами ударе по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море. При этом, по словам представителя повстанцев, хуситам удалось добиться прямого и точного попадания.

При этом какие-либо подтверждения этим заявлениям в настоящее время отсутствуют. Даже если попадание имело место, маловероятно, что Пентагон каким-либо образом подтвердит поражение своего авианосца, поскольку это неминуемо крайне негативным образом скажется на репутации всей американской авианосной ударной группировки в акватории Красного моря и поставит под вопрос концепцию ее безопасности.



Незадолго до этого сообщалось, что Иран передал хуситам современные баллистические противокорабельные ракеты средней дальности Ghadr, способные поражать цели на расстоянии от 1800 до 2000 километров.

Помимо противостояния Западу и Израилю в Красном море хуситы также проводят успешные операции, связанные с преследованием сторонников бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Службы безопасности повстанческого движения заявили об аресте нескольких йеменских агентов разведывательной ячейки, связанных с признанным на Западе правительством в Адене. Подразделение, известное как "Отряд 400", было развернуто в контролируемой хуситами западной части Йемена, где занималось сбором информации о местонахождении складов оружия и других военных объектов.
44 комментария
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 15:58
    Сильно повредили?? Не ну про потопили то явно разговор не идёт ... Хотя, эх мечты, мечты (с)....
    1. VladimirNET Звание
      VladimirNET
      +2
      Сегодня, 16:09
      Цитата: из статьи
      Военный представитель йеменских ... хуситов заявил о нанесенном ... ракетами ударе по американскому авианосцу Dwight Eisenhower ... удалось добиться прямого и точного попадания.

      Но это ж как круто, получи фашист гранату - за поставленное укрорейху оружие.
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 16:52
      Вот что значит реальные пацаны!
      Люди в Кремле смотрят и думают, они портят нашу репутацию...
      Сам факт попали не попали не столь важен, главное медийный момент, что они не испугались и ударили по этому корыту!
      И это далеко не весь список пораженных целей, вчера они в Средиземном море корабль атаковали. А всего было нанесено не менее пяти ударов + сбитый Рипер.
      А матрасы совместно с трубочистами нанесли вчера 13 ракетных ударов по Йемену и убили двух прохожих...
  2. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +8
    Сегодня, 15:58
    Ждем подтверждения. Если это так - бальзам на душу:))))
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +7
      Сегодня, 16:02
      Незадолго до этого сообщалось, что Иран передал хуситам современные баллистические противокорабельные ракеты средней дальности Ghadr, способные поражать цели на расстоянии от 1800 до 2000 километров.


      Вот с кого надо брать пример.С хуситов. Умницы.Ждем новости о затонувшем авианосце.

      Это ответ на американо-британскую агрессию в отношении Йемена и "угнетение палестинского народа", заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа. Ракетные и военно-морские силы хуситов использовали несколько крылатых и баллистических ракет.

      "Попадание было прямое и точное благодаря Аллаху", - сообщил Сариа в своем telegram-канале.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +5
        Сегодня, 16:11
        В продолжении поста.Вот такие должны быть официальные сводки.

        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          +1
          Сегодня, 16:35
          Цитата: OrangeBigg
          Вот такие должны быть официальные сводки

          И в чём разница? Ну, кроме того, что наши на самом деле попадают по целям...
      2. Ратник-80 Звание
        Ратник-80
        0
        Сегодня, 16:32
        Жаль что потопить такими средствами нереально, в СССР по разнарядке надо было штук 5 Гранитов влупить для гарантированного затопления , а там боевая часть под тонну , у хуситов ракеты лёгкого класса , несколько десятков кг ,а жаль
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 16:33
          Незадолго до этого сообщалось, что Иран передал хуситам современные баллистические противокорабельные ракеты средней дальности Ghadr.Ими и ударили.
          Ракеты этой серии несут боеголовку весом от 650 до 1000 кг.
      3. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 16:54
        Ждем новости, что американские моряки спаслись вплавь после попадания по их авианосцу йеменской ракеты)))
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 16:30
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Если это так - бальзам на душу

      Пора засылать на стажировку в Йемен...
  3. Тарелка Звание
    Тарелка
    -3
    Сегодня, 16:00
    Думаю, если бы реально попали по авианосцу, то вой бы на весь мир стоял. Это ж символ американского проецирования силы. Так что я сомневаюсь. Но вообще, вблизи от берега можно попытаться. Ждём подтверждений/опровержений.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +5
      Сегодня, 16:04
      чей вой?!
      матрасов?
      так они бы тих молчали, те кто вроде как поразил сообщили об этом
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        -4
        Сегодня, 16:26
        Цитата: Василенко Владимир
        чей вой?!
        матрасов?

        Да абсолютно всех. Хуситы бы орали как радостные мартышки, а вместе и иранцы. Думаю, и до подтверждения от наших разведчиков дело бы быстро дошло. Ещё бы - такое дело! Ну и матрасы бы наверняка пообещали все небесные кары за такое преступление, когда бы поняли, что все уже в курсе.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 16:56
          Цитата: Тарелка
          Хуситы бы орали как радостные мартышки

          так они и так заявили
          Цитата: Тарелка
          а вместе и иранцы
          иранцы быдыт молчать дабы на них это не повесили
          Цитата: Тарелка
          Ну и матрасы бы наверняка пообещали все небесные кары за такое преступление, когда бы поняли, что все уже в курсе.

          а матрасы как раз будут заявлять что ни чего нет, не первый раз такое
    2. Roma-1977 Звание
      Roma-1977
      +5
      Сегодня, 16:07
      Напротив. Такие вещи обычно засекречивают. Как например и все ЧП c атомными подлодками. И даже потерю своего беспилотника американцы выдали за аварию по техническим причинам, пока хуситы фотографии сбитого не опубликовали.
    3. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +1
      Сегодня, 16:08
      Цитата: Тарелка
      Но вообще, вблизи от берега можно попытаться.

      Конечно. Авианосец великолепен, но абсолютным иммунитетом к ракетным ударам не обладает, тем более что он очевидно долгое время "болтался" на боевом дежурстве
    4. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 16:31
      Цитата: Тарелка
      Думаю, если бы реально попали по авианосцу, то вой бы на весь мир стоял.

      Ага...Такой же, когда удирали из Афганистана...
  4. deathtiny Звание
    deathtiny
    0
    Сегодня, 16:01
    авианосец был не просто поражен - он ваще фалломорфировал от такой наглости ))
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +5
    Сегодня, 16:03
    матрасы однозначно не дадут подтверждения
  6. kventinasd Звание
    kventinasd
    +6
    Сегодня, 16:06
    Иран передал хуситам современные баллистические противокорабельные ракеты средней дальности Ghadr

    Хуситам от нас давно надо было передать парочку Бастионов, чтобы америкашкам жизнь малиной не казалась.
    1. magier Звание
      magier
      0
      Сегодня, 16:36
      Да уж передали, поди...
  7. С.З. Звание
    С.З.
    -1
    Сегодня, 16:07
    Это было бы забавно, но верится с трудом.
  8. Грица Звание
    Грица
    +2
    Сегодня, 16:08
    Утопить такое корыто, конечно, крайне сложно. Но вызвать на нем нехилый пожар вполне можно. Особенно если ракеты упали на взлетную палубу. Керосина там - как гуталина у дяди Кота Матроскина
  9. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 16:08
    «Это неминуемо крайне негативным образом скажется на репутации всей американской авианосной ударной группировки в акватории Красного моря» —

    — "Психологическую травму" экипаж получил однозначно ...
  10. Freelander Звание
    Freelander
    +6
    Сегодня, 16:10
    Надо нашему МО официально передать десяток ракет хуситам и так же официально разрешить стрелять по американским военным объектам. Это будет наш ответ самоходному деду на его решения по применению оружия по России
    1. Russia Forever
      Russia Forever
      0
      Сегодня, 16:22
      П700 гранит дать на испытание на живой цели
  11. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    -2
    Сегодня, 16:10
    Сразу возникает один вопрос - если они уверены что попали, на чем эта уверенность держится ? Если у них есть какие-либо доказательства - пусть упомянут , хотя бы. Конечно ,если попали то реально молодцы - 0 базара.
    1. spirit Звание
      spirit
      +2
      Сегодня, 16:22
      Если у них есть какие-либо доказательства

      Ну Авианосец вещь приметная,его не спрячешь.В любом случае когда он будет проходить проливы или в порт зайдет, его отфоткают.От КР повреждения будут на виду.
      У нас как не пытались замалчивать поражения по флоту, обязательно находился кто то с камерой кто сольет инфу .
  12. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +1
    Сегодня, 16:17
    Иран через своих прокси хуситов подсказывает нам, как надо действовать. Уже давно можно было бы передать средства ПВО вооружённым силам Абхазии. А они могли бы для начала сбивать американские беспилотники над Чёрным морем. А, возможно, что и не только беспилотники. На все протесты США нужно отвечать, что это не мы. Россия запрещает использовать эти средства над Чёрным морем. Можно даже официально выразить Абхазии своё Ай-яй-яй! И посочувствовать америкосам.
    Почему это не делается - х. з.
    1. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 16:20
      На абхазов надеяться так себе идея... what
    2. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 16:36
      Цитата: Eugen 62
      передать средства ПВО вооружённым силам Абхазии. А они могли бы для начала сбивать американские беспилотники над Чёрным морем

      Э-э-э, а самим абхазам это зачем?
    3. Владимир М Звание
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 16:43
      Передать вооружение хуситам и вооруженным силам Абхазии конечно можно и нужно, но "выпрашивание договорняка" не даёт.
  13. ИгорьПушкино Звание
    ИгорьПушкино
    0
    Сегодня, 16:18
    Будем надеяться:что так
    1. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      0
      Сегодня, 16:32
      Это фото последствие пожара на авианосце «Форрестол» 1967 год.
      1. ИгорьПушкино Звание
        ИгорьПушкино
        0
        Сегодня, 16:40
        Это и так понятно
      2. dauria Звание
        dauria
        0
        Сегодня, 16:43
        Это "Энтерарайз" 1969 г. Вон остатки А-7 и Фантома валяются на тех же местах .
  14. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 16:20
    Как только США разрешила Украине бить по территории России, сразу прилёт по "священной корове" авианосцу ракетой. Совпадение? Не думаю. bully
  15. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:21
    Краску на полётной палубе хотябы повредили?
  16. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 16:40
    Сегодня же подам в мэрию петицию о переименовании ул.2-я Водонапорная на которой проживаю в ул.им.Йеменских повстанцев. . . winked
  17. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 16:40
    Правда или не правда про авианосец-пускай теперь янки доказывают,что они не"верблюд".....
    Пусть кто нибудь в "телеге" восхитится мужеством хуситов,чтоб голова у госдепа заболела....
  18. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 16:46
    Даже гадать долго не стоит. Если попали то авик в ремонт пойдет обязательно(могут для сокрытия погонять с дырой в палубе месяцок,пока хайп уляжется,но в ремонт пойдет-следим за авиком). Если небыло поподания то будет корыто дальше болтатся.
  19. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 16:49
    ну..если иранскими или российскими долбанули..вполне возможно утопло корыто матрасно-фашистское
  20. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 16:53
    Пример достойный подражания.
    Для хуситов и товарища Ына из Северной Кореи не существует "партнеров" и нет рисовальщиков красных линий.