Йеменские повстанцы заявили о нанесении ракетного удара по американскому авианосцу
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Военный представитель йеменских повстанцев-хуситов заявил о нанесенном баллистическими и крылатыми ракетами ударе по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море. При этом, по словам представителя повстанцев, хуситам удалось добиться прямого и точного попадания.
При этом какие-либо подтверждения этим заявлениям в настоящее время отсутствуют. Даже если попадание имело место, маловероятно, что Пентагон каким-либо образом подтвердит поражение своего авианосца, поскольку это неминуемо крайне негативным образом скажется на репутации всей американской авианосной ударной группировки в акватории Красного моря и поставит под вопрос концепцию ее безопасности.
Незадолго до этого сообщалось, что Иран передал хуситам современные баллистические противокорабельные ракеты средней дальности Ghadr, способные поражать цели на расстоянии от 1800 до 2000 километров.
Помимо противостояния Западу и Израилю в Красном море хуситы также проводят успешные операции, связанные с преследованием сторонников бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Службы безопасности повстанческого движения заявили об аресте нескольких йеменских агентов разведывательной ячейки, связанных с признанным на Западе правительством в Адене. Подразделение, известное как "Отряд 400", было развернуто в контролируемой хуситами западной части Йемена, где занималось сбором информации о местонахождении складов оружия и других военных объектов.
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