Украинский депутат: властям Украины безразлично плачевное состояние фортификационных сооружений

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Украинский депутат: властям Украины безразлично плачевное состояние фортификационных сооружений

Ситуацию с фортификациями ВСУ на фронтах можно охарактеризовать как плачевную. Причем такая она не только в Харьковской области, где продолжается российское наступление, но и в других регионах.

Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины и ее бывший спикер Дмитрий Разумков.



Плачевная ситуация с фортификациями и на других направлениях фронта

- отметил он.

По мнению политика, киевский режим решил сделать виновниками успеха ВС России на Харьковском направлении украинских военных, которые открыто признали неготовность к обороне из-за неудовлетворительного состояния фортификаций. Украинский депутат считает, что руководство страны решило переложить свою вину на командование ВСУ и сделать его ответственным за прорыв российских войск. Одних военнослужащих хотят наказать за то, что они не смогли держать оборону из-за отсутствия укреплений. Другие же навлекли на себя неприятности из-за того, что не стали молчать, а сказали правду о состоянии оборонительной линии в Харьковской области.

Разумков отметил, что властям Украины безразлично плачевное состояние фортификационных сооружений.


Незадолго до этого депутаты Рады выступили с обвинениями в адрес главы Харьковской обладминистрации. Его обвиняют в присвоении бюджетных средств, выделенных на возведение укреплений. Парламентарии утверждали, что чиновник раздавал многомиллионные строительные подряды фиктивным компаниям.
8 комментариев
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  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    0
    Сегодня, 16:13
    [что чиновник раздавал многомиллионные строительные подряды фиктивным компаниям.]

    А что не так?
    Так ВЕЗДЕ делают и делается!!!
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 16:33
      Цитата: ваш вср 66-67
      А что не так?
      Так ВЕЗДЕ делают и делается!!!

      Не совсем так. Везде раздают многомиллионные строительные контракты СВОИМ компаниям! А ФИКТИВНЫМ, это уже совсем за край!
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 16:49
      Вспомнил времена СССР
      -хороший урожай,награда секретарю райкома/обкома;
      -плохой урожай-"строгач" директору совхоза/председателю колхоза.
      Губернатор из "Слуг народа".Как говорится -виновата Система..
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:14
    «Одних военнослужащих хотят наказать за то, что они не смогли держать оборону из-за отсутствия укреплений. Другие же навлекли на себя неприятности из-за того, что не стали молчать» —

    — А это уже зрада ...
  3. Физорг Звание
    Физорг
    -1
    Сегодня, 16:22
    Все эти работы так для отвода глаз. Ничего они и не собирались строить
    Так бабло попилили. У них уже валом готовых фортеций- городов!!!
  4. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +1
    Сегодня, 16:44
    "Тащи с завода каждый гвоздь! Ты здесь хозяин , а не гость!"
    1. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      +1
      Сегодня, 16:47
      Это замечательно , когда удар по экономике и финансам наносится! И бабло не эффективно используется , и финансы вымываются! А самое главное , быдло , которое всё это видит , теряет веру в само существование укры.
  5. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 16:45
    Не правда ваша(г-н депутат)! Пан Зеленский лично принимал объекты_всё "гарно"",вы всё врёте.. wassat