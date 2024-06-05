Глобальная демократизация: этапы и последствия

«Нельзя отрицать нарастающее могущество глобализации. Пятьдесят две из ста наиболее успешно и динамично развивающихся экономических структур мира – это транснациональные корпорации, и сорок восемь – государства [2].»

Этапы глобальной демократизации

«группу переходов от недемократических режимов к демократическим, происходящих в определенный период времени, количество которых значительно превышает количество переходов в противоположном направлении в данный период.»

Глобализация и США

Заключение

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