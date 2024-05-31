Минобороны РФ: в результате обмена из украинского плена возвращены 75 российских военнослужащих

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Минобороны РФ: в результате обмена из украинского плена возвращены 75 российских военнослужащих

Министерство обороны России сообщает, что после продолжительного переговорного процесса удалось вызволить из украинского плена и вернуть на родину еще 75 российских военнослужащих. Обмен состоялся в равном количестве, столько же военнослужащих ВСУ, плененных нашими бойцами (а кто и сам сдался) в ходе боев, были возвращены украинской стороне.

При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты

— сообщает российское военное ведомство.

Всем вернувшимся на родину нашим бойцам оказывается медицинская и психологическая помощь. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ они будут доставлены в Москву для прохождения реабилитации и лечения в медицинских учреждениях Министерства обороны России.



Российское военное ведомство показало кадры возвращения наших военнослужащих из плена. По дороге парни созваниваются со своими семьями и радуют близких хорошими новостями, – они теперь дома.

Меня обменяли! Я в России!

— делится эмоциями один из военных.

Предыдущий обмен военнопленными состоялся 8 февраля этого года. Тогда в равном количестве были обменены сто военнопленных с обеих сторон.



Ранее уполномоченный по правам человека в России (омбудсмен) Татьяна Москалькова сообщила, что обмены пленными между Москвой и Киевом приостановлены уже несколько месяцев из-за «надуманных требований» Украины. К примеру, Зеленский лично редактирует списки украинских военнопленных, которых Россия предлагает к обмену по формуле «один к одному». В частности, из одного из списков в количестве 500 человек бывший президент Украины оставил только 38 бывших членов националистических батальонов.



Скорее всего, данный обмен удался благодаря посредничеству именно ОАЭ. Сейчас Зеленский лихорадочно старается пригласить хоть кого-то из не относящихся к западной коалиции стран на свой пресловутый «мирный саммит», который пройдет 15-16 июня 2024 года в курортном швейцарском городе Бюргеншток. Желающих посетить этот пустопорожний междусобойчик все меньше. Даже США отправят лишь какого-нибудь рядового чиновника, Байден слишком занят предвыборной кампанией.

Возможно, что Абу-Даби согласились принять участие в конференции в Швейцарии как раз при условии, что Зеленский согласится на обмен военнопленными. За это ОАЭ, конечно, большое человеческое спасибо. Ведь жизни наших военнослужащих, оказавшихся в украинском плену, особенно с учетом того, какое там к ним отношение, намного важнее, чем любые политические условности.

К слову, как сообщали ранее украинские источники, Зеленский вроде как сильно сократил свою пресловутую «формулу мира» с десяти до трех пунктов, которую и намеревается продвигать в Швейцарии. Из нее исключены даже требования о возврате к границам 1991 года и репарации от России. Одним из пунктов остается как раз обмен пленными по принципу всех на всех.

Вот что мешает кровожадному киевскому клоуну сейчас утверждать полные списки на обмен, а не выбирать из них лишь реальных преступников-националистов? Очевидно, это очередная игра на публику, которую Зеленский уж точно вести умеет еще со времен, когда деньги он не воровал, а вполне честно зарабатывал их лицедейством.

5 комментариев
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  1. частное лицо Звание
    частное лицо
    +1
    Сегодня, 16:48
    Меня обменяли! Я в России!

    А вот интересно после плена они будут дослуживать или демобилизуют их?
  2. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +2
    Сегодня, 16:58
    Парни там жестко натерпелись... НЕ дай бог к хохлу в плен попасть...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 17:00
      дык даже гитлеровцы охреневали что творили во время ВОВ бандерва и их служба бэзпеки и с пленными красноармейцами и с гражданскими. те ещё садисты.
      1. Олеся Леся Звание
        Олеся Леся
        0
        Сегодня, 17:13
        Хорошо помню самый 1 обмен Это было через 2 недели после начала. Избитые, но не изуродованны (по СМИ показывали). Дальше выступил врач-ганибал призывающий кастрировать. Вскоре были 2 обмена, по СМИ не показывали их, но их сразу в госпиталя отправили - все кастрированы с покалеченными конечностями (специально). Затем обмены прекратились, видно шорох был и через ООН разборки были. Следующие был в августе 22 года (СМИ показало): я специально всматривалась чтобы с руками и пальцами были, да и по улыбкам видно было, что парни с яйцами. И уже последующие обмены пошли так же. )) До сих пор в избранных у меня есть ролик одного врача-бандеровца как он радостно рассказывал как калечил пленных.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 17:14
          ....твари нацистские... am