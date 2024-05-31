У нас разве не было трудно в ДАПе (Донецкий аэропорт – ред.) или в Иловайске? Почему никто видео не писал?

В последнее время в социальных сетях появляется все больше видео, на которых украинские военные на фронте жалуются на недостаток боеприпасов, обмундирования, военной техники и даже сухпайков.В свою очередь, чтобы прекратить подобную «зраду», боевик из националистического корпуса «Правый сектор» (*запрещенная в РФ террористическая организация) Борис Овчаров предложил запретить на Украине китайский видеосервис TikTok.В ходе недавнего интервью местному телеканалу боевик пожаловался, что заходя в вышеупомянутую соцсеть, он постоянно сталкивается с жалобами военнослужащих ВСУ из разных бригад о том, что им тяжело, им не хватает снабжения, их бросило командование или их не накормили. Поэтому он считает, что TikTok на Украине однозначно нужно запретить.Обосновывая свою позицию, националист с позывным «Дончанин» (он уроженец Донецка) заявил, что ему и его сослуживцам тоже «было тяжело на фронте», но они никогда и никому не жаловались.- подытожил украинский боевик.Стоит отметить, что в данном случае сразу возникает вопрос, почему такой «опытный воин» раздает интервью и проводит время в ТикТок вместо того, чтобы на личном примере показать «жалующимся» бойцам ВСУ, как нужно переносить тяготы и лишения на фронте. Впрочем, боевики из националистических подразделений, как в ходе так называемой АТО, так и во время нашей СВО всегда находились и находятся за спинами простых украинских солдат, вдали от фронта. Едва ли они знакомы с голодом и недостатком снабжения.При этом сама суть заявления Овчарова прекрасно характеризует политику киевского режима по отношению к своим согражданам. Ведь простые украинцы для нынешних властей лишь инструмент, и их жалобы никого не интересуют.