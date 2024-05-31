Украинский националист предлагает запретить популярную соцсеть, где боевики ВСУ жалуются на плохое обеспечение

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Украинский националист предлагает запретить популярную соцсеть, где боевики ВСУ жалуются на плохое обеспечение

В последнее время в социальных сетях появляется все больше видео, на которых украинские военные на фронте жалуются на недостаток боеприпасов, обмундирования, военной техники и даже сухпайков.

В свою очередь, чтобы прекратить подобную «зраду», боевик из националистического корпуса «Правый сектор» (*запрещенная в РФ террористическая организация) Борис Овчаров предложил запретить на Украине китайский видеосервис TikTok.



В ходе недавнего интервью местному телеканалу боевик пожаловался, что заходя в вышеупомянутую соцсеть, он постоянно сталкивается с жалобами военнослужащих ВСУ из разных бригад о том, что им тяжело, им не хватает снабжения, их бросило командование или их не накормили. Поэтому он считает, что TikTok на Украине однозначно нужно запретить.

Обосновывая свою позицию, националист с позывным «Дончанин» (он уроженец Донецка) заявил, что ему и его сослуживцам тоже «было тяжело на фронте», но они никогда и никому не жаловались.

У нас разве не было трудно в ДАПе (Донецкий аэропорт – ред.) или в Иловайске? Почему никто видео не писал?

- подытожил украинский боевик.

Стоит отметить, что в данном случае сразу возникает вопрос, почему такой «опытный воин» раздает интервью и проводит время в ТикТок вместо того, чтобы на личном примере показать «жалующимся» бойцам ВСУ, как нужно переносить тяготы и лишения на фронте. Впрочем, боевики из националистических подразделений, как в ходе так называемой АТО, так и во время нашей СВО всегда находились и находятся за спинами простых украинских солдат, вдали от фронта. Едва ли они знакомы с голодом и недостатком снабжения.

При этом сама суть заявления Овчарова прекрасно характеризует политику киевского режима по отношению к своим согражданам. Ведь простые украинцы для нынешних властей лишь инструмент, и их жалобы никого не интересуют.
16 комментариев
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  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +5
    Сегодня, 16:51
    им не хватает снабжения
    Глядя на это тело становится понятно куда снабжение уходит.
    1. Sevastiec Звание
      Sevastiec
      +3
      Сегодня, 16:54
      Если хряка на тушёнку пустить, хватит на бригаду.
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 16:56
        боевик из националистического корпуса «Правый сектор» (*запрещенная в РФ террористическая организация) Борис Овчаров

        Вот такую свинью отправить в окоп и там распотрошить.
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          +1
          Сегодня, 16:58
          Вот такую свинью отправить в окоп и там распотрошить
          Там не окоп, там уже карьер понадобится.
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 17:05
        Этот у них по ходу чемпион Украины по пожиранию галушек.Надо его к Зеленскому поближе подослать,может он его сожрёт.А если их на недельку запереть в одном кабинете,то шанс на это немаленький.
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          +1
          Сегодня, 17:10
          Этот у них по ходу чемпион Украины по пожиранию галушек.

    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 16:56
      Ну и морда...Добавить еще и укро- мову - настоящий рагуль!(((((
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:51
    «Боевик пожаловался, что заходя в вышеупомянутую соцсеть, он постоянно сталкивается с жалобами военнослужащих ВСУ из разных бригад о том, что им тяжело, им не хватает снабжения, их бросило командование или их не накормили» —

    — Этому снабжения хватило с лишком ...
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 16:52
    Этот жаловаться не будет.Обеспечен всем... laughing
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 16:56
      У них сейчас все запрещают и закрывают. А когда в плен попадают, то нахваливают содержание и сразу говорят - три раза кормят, чай дают горячий с бубликами...
  4. Анатолий Шпалин Звание
    Анатолий Шпалин
    +3
    Сегодня, 16:58
    нехуа себе боевик. и кем он служит в ВСУ? чугуниевой бомбой?
  5. bambr731 Звание
    bambr731
    0
    Сегодня, 17:03
    В ходе недавнего интервью местному телеканалу боевик пожаловался, что заходя в вышеупомянутую соцсеть, он постоянно сталкивается с жалобами военнослужащих ВСУ из разных бригад о том, что им тяжело, им не хватает снабжения, их бросило командование или их не накормили.

    У этого с кормёжкой всё в порядке. Конкретный свин. Судя по его ряхе он все ВСУ обожрал
  6. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 17:07
    Ну а чё? Правду наверно говорит. Вон какую "броню" наел laughing
  7. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 17:08
    Ну этому кренделю сразу видно, что всего не хватает. Он без зеркала не то что хрен свой не увидит но и задницу, если башку сможет развернуть.
  8. a_2573 Звание
    a_2573
    +1
    Сегодня, 17:11
    Ух ты ж...какой стройняшка. Сразу видно на ЛБС постоянно бегает. Такую свинку пора уже и на разделочный стол. В общем, чем толще рожа, тем больше патриот.
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 17:15
    из этого хряка можно шикарный бруствер соорудить!!!
    блин они где на него смогли форму раздобыть, он же, что положи что поставь