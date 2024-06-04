МГР-4 «Шмель» на стадии испытаний и доработки



Доработанная МГР-4 на выставке "Комплексная безопасность-2024"

В ходе испытаний



Первый вариант "Шмеля" на форуме "Армия-2023"

Ближняя перспектива

Из готовых компонентов

На завершающей стадии

В прошлом году российская промышленность впервые представила робототехнический комплекс гуманитарного разминирования МГР-4 «Шмель». В настоящее время он проходит комплексные испытания в реальных условиях и демонстрирует свои возможности. Кроме того, по результатам подобных проверок осуществляется доработка конструкции и улучшение всех рабочих характеристик. Все это приближает новую машину к серийному производству и поступлению в полноценную эксплуатацию.Напомним, машина гуманитарного разминирования МГР-4 «Шмель» была разработана Ковровским электромеханическим заводом (КЭМЗ) и ВНИИ «Сигнал», входящими в состав холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Перспективный образец впервые показали на выставке «Комплексная безопасность» в мае 2023 г.В середине прошлого года опытный комплекс прошел заводские испытания и показал работоспособность систем. Осенью сообщили о скорой отправке «Шмеля» в зону проведения Спецоперации по защите Донбасса. Опытная машина должна была пройти испытания в реальной обстановке, а также помочь в расчистке освобожденных территорий от взрывоопасных предметов. В дальнейшем организации-разработчики сообщали о начале подобных испытаний, но не вдавались в подробности.В последних числах мая подмосковный парк «Патриот» принял очередную выставку «Комплексная безопасность». На ней вновь показали изделие МГР-4, причем в анонсированной ранее усовершенствованной версии. Кроме того, «Ростех» раскрыл некоторые подробности идущих сейчас испытаний и меры по дальнейшему развитию имеющегося образца. Так, пресс-служба госкорпорации приводит слова генерального директора ВНИИ «Сигнал» Владимира Пименова. Он отмечает, что процесс доработки и совершенствования нового РТК продолжается и направлен на создание недорогой машины разминирования с высокими рабочими характеристиками.О текущих работах рассказал индустриальный директор кластера обычных вооружений и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев. Он напомнил, что сейчас «Шмель» проходит комплексные испытания в реальных условиях, и на данный момент речь идет о стадии опытной эксплуатации. Все подобные работы планируется завершить во втором полугодии текущего года.По опыту испытаний производится доработка конструкции. Так, для большего удобства эксплуатации были уменьшены размеры и масса РТК в соответствии с ограничениями распространенных грузовых автомобилей. Кроме того, был разработан и внедрен новый трал, отличающийся повышенной эффективностью работы по противопехотным минам. При этом сохранены все ранее показанные преимущества, такие как наличие дистанционного управления, повышающего безопасность оператора.Таким образом, перспективный робототехнический комплекс МГР-4 «Шмель» подтверждает расчетные характеристики, а также постепенно улучшается. Доработка конструкции осуществляется по итогам реального применения с обезвреживанием настоящих мин и иных опасных предметов, что делает ее более эффективной. При этом совершенствуются как роботизированная платформа, так и ее рабочее оборудование.Комплексные испытания «Шмеля» планируют завершить в течение нескольких следующих месяцев. После этого возможен очередной этап доработки машины, а затем будет решаться вопрос запуска серийного производства и внедрения в эксплуатацию. Создатели проекта, «Ростех», КЭМЗ и ВНИИ «Сигнал», полагают, что МГР-4 заинтересует потенциальных заказчиков, пойдет в серию и поступит в полноценную эксплуатацию.В качестве будущего эксплуатанта МГР-4 в первую очередь рассматриваются инженерные войска российской армии. Саперные подразделения из их состава занимаются расчисткой освобождаемых территорий, и им нужна специальная техника для решения таких задач. Имеющийся парк робототехнических комплексов могут дополнить изделием нового типа.Кроме того, противоминные подразделения имеются в составе министерства по чрезвычайным ситуациям. Они имеют соответствующую технику, в т.ч. тех же типов, что и в инженерных войсках. Вероятно, новый «Шмель» тоже может представлять интерес для них.Впрочем, точные перспективы изделия МГР-4 пока неизвестны. Будущее этого комплекса будет определено по результатам текущих испытаний. Проверка на освобожденных территориях с решением реальных задач и постоянная доработка конструкции дают поводы для оптимизма, но в итоге все будет зависеть от решения Минобороны и МЧС.Изделие МГР-4 «Шмель» позиционируется как недорогое и простое в эксплуатации средство гуманитарного разминирования, способное справляться с широким кругом угроз и снижать риски для саперов. Для упрощения конструкции и производства, РТК построен на основе готовой платформы и с применением унифицированных систем. При этом трал был разработан с нуля.Основой для «Шмеля» стал мини-погрузчик Ant-1000, разработанный и выпускаемый КЭМЗ. Такая машина сохранила основные агрегаты корпуса, силовую установку с трансмиссией, колесно-гусеничную ходовую часть и т.д. Одновременно с этим машина получила противоосколочное бронирование некоторых частей и лишилась кабины, вместо которой появился отсек с приборами управления.Шасси оснащено двигателем мощностью 85 л.с. и гидростатической трансмиссией. Последняя обеспечивает раздельный привод ведущих колес на двух бортах, что дает высокую маневренность. Также гидравлика отвечает за перемещение стрелы и работу трала. Ходовая часть выполнена колесной с двумя осями. Поверх колес могут устанавливаться резиновые гусеничные ленты, улучшающие проходимость на местности.МГР-4 оснащена программно-аппаратным комплексом управления «Прометей», разработанным ВНИИ «Сигнал». В его состав входят вычислительные средства, набор камер и иных устройств технического зрения, приборы навигации, а также исполнительные механизмы. В случае со «Шмелем» через комплекс «Прометей» организовано дистанционное управление. Оператор со своего пульта полностью контролирует работу РТК и получает видеосигнал с камер и телеметрию. Дальность связи с оператором – 1 км.В носовой части мини-погрузчика закрепляется бойковый трал оригинальной разработки. Это устройство оснащено ударными элементами на цепочках и рассчитано на обезвреживание противопехотных мин с массой заряда до сотен граммов. Трал расчищает сплошную полосу шириной 2 м; глубина погружения бойков в грунт регулируется подъемом стрелы и достигает 250 мм.Длина погрузчика и РТК на его базе (по корпусу) не превышает 3 м. Эксплуатационная масса – не более 3,5 т. Максимальная скорость хода не превышает 12-14 км/ч. При тралении скорость ограничена несколькими километрами в час.В зависимости от поставленных задач и характера минирования местности, МГР-4 может работать самостоятельно или вместе с другими техническими средствами. При этом обеспечивается обезвреживание противопехотных мин распространенных типов практически при отсутствии рисков для оператора.Таким образом, инициативный проект двух организаций из состава «Ростеха» успешно продвигается вперед и показывает свой потенциал. Во второй половине года робототехнический комплекс МГР-4 «Шмель» завершит испытания, и после этого будет определена его дальнейшая судьба. Вполне возможно, что его примут на снабжение соответствующих структур и доведут до полноценной эксплуатации.Каким будет решение потенциальных заказчиков в лице Минобороны и МЧС, пока неизвестно. КЭМЗ и ВНИИ «Сигнал» делают все возможное, чтобы получившийся РТК имел оптимальные характеристики и эффективность, которые смогут заинтересовать заказчиков, и рассчитывают на успех. При всем этом, опытный «Шмель» уже помогает разминировать освобождаемые территории и способствует достижению общих целей.