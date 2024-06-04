МГР-4 «Шмель» на стадии испытаний и доработки
Доработанная МГР-4 на выставке "Комплексная безопасность-2024"
В прошлом году российская промышленность впервые представила робототехнический комплекс гуманитарного разминирования МГР-4 «Шмель». В настоящее время он проходит комплексные испытания в реальных условиях и демонстрирует свои возможности. Кроме того, по результатам подобных проверок осуществляется доработка конструкции и улучшение всех рабочих характеристик. Все это приближает новую машину к серийному производству и поступлению в полноценную эксплуатацию.
В ходе испытаний
Напомним, машина гуманитарного разминирования МГР-4 «Шмель» была разработана Ковровским электромеханическим заводом (КЭМЗ) и ВНИИ «Сигнал», входящими в состав холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Перспективный образец впервые показали на выставке «Комплексная безопасность» в мае 2023 г.
В середине прошлого года опытный комплекс прошел заводские испытания и показал работоспособность систем. Осенью сообщили о скорой отправке «Шмеля» в зону проведения Спецоперации по защите Донбасса. Опытная машина должна была пройти испытания в реальной обстановке, а также помочь в расчистке освобожденных территорий от взрывоопасных предметов. В дальнейшем организации-разработчики сообщали о начале подобных испытаний, но не вдавались в подробности.
В последних числах мая подмосковный парк «Патриот» принял очередную выставку «Комплексная безопасность». На ней вновь показали изделие МГР-4, причем в анонсированной ранее усовершенствованной версии. Кроме того, «Ростех» раскрыл некоторые подробности идущих сейчас испытаний и меры по дальнейшему развитию имеющегося образца. Так, пресс-служба госкорпорации приводит слова генерального директора ВНИИ «Сигнал» Владимира Пименова. Он отмечает, что процесс доработки и совершенствования нового РТК продолжается и направлен на создание недорогой машины разминирования с высокими рабочими характеристиками.
О текущих работах рассказал индустриальный директор кластера обычных вооружений и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев. Он напомнил, что сейчас «Шмель» проходит комплексные испытания в реальных условиях, и на данный момент речь идет о стадии опытной эксплуатации. Все подобные работы планируется завершить во втором полугодии текущего года.
Первый вариант "Шмеля" на форуме "Армия-2023"
По опыту испытаний производится доработка конструкции. Так, для большего удобства эксплуатации были уменьшены размеры и масса РТК в соответствии с ограничениями распространенных грузовых автомобилей. Кроме того, был разработан и внедрен новый трал, отличающийся повышенной эффективностью работы по противопехотным минам. При этом сохранены все ранее показанные преимущества, такие как наличие дистанционного управления, повышающего безопасность оператора.
Ближняя перспектива
Таким образом, перспективный робототехнический комплекс МГР-4 «Шмель» подтверждает расчетные характеристики, а также постепенно улучшается. Доработка конструкции осуществляется по итогам реального применения с обезвреживанием настоящих мин и иных опасных предметов, что делает ее более эффективной. При этом совершенствуются как роботизированная платформа, так и ее рабочее оборудование.
Комплексные испытания «Шмеля» планируют завершить в течение нескольких следующих месяцев. После этого возможен очередной этап доработки машины, а затем будет решаться вопрос запуска серийного производства и внедрения в эксплуатацию. Создатели проекта, «Ростех», КЭМЗ и ВНИИ «Сигнал», полагают, что МГР-4 заинтересует потенциальных заказчиков, пойдет в серию и поступит в полноценную эксплуатацию.
В качестве будущего эксплуатанта МГР-4 в первую очередь рассматриваются инженерные войска российской армии. Саперные подразделения из их состава занимаются расчисткой освобождаемых территорий, и им нужна специальная техника для решения таких задач. Имеющийся парк робототехнических комплексов могут дополнить изделием нового типа.
Кроме того, противоминные подразделения имеются в составе министерства по чрезвычайным ситуациям. Они имеют соответствующую технику, в т.ч. тех же типов, что и в инженерных войсках. Вероятно, новый «Шмель» тоже может представлять интерес для них.
Впрочем, точные перспективы изделия МГР-4 пока неизвестны. Будущее этого комплекса будет определено по результатам текущих испытаний. Проверка на освобожденных территориях с решением реальных задач и постоянная доработка конструкции дают поводы для оптимизма, но в итоге все будет зависеть от решения Минобороны и МЧС.
Из готовых компонентов
Изделие МГР-4 «Шмель» позиционируется как недорогое и простое в эксплуатации средство гуманитарного разминирования, способное справляться с широким кругом угроз и снижать риски для саперов. Для упрощения конструкции и производства, РТК построен на основе готовой платформы и с применением унифицированных систем. При этом трал был разработан с нуля.
Основой для «Шмеля» стал мини-погрузчик Ant-1000, разработанный и выпускаемый КЭМЗ. Такая машина сохранила основные агрегаты корпуса, силовую установку с трансмиссией, колесно-гусеничную ходовую часть и т.д. Одновременно с этим машина получила противоосколочное бронирование некоторых частей и лишилась кабины, вместо которой появился отсек с приборами управления.
Шасси оснащено двигателем мощностью 85 л.с. и гидростатической трансмиссией. Последняя обеспечивает раздельный привод ведущих колес на двух бортах, что дает высокую маневренность. Также гидравлика отвечает за перемещение стрелы и работу трала. Ходовая часть выполнена колесной с двумя осями. Поверх колес могут устанавливаться резиновые гусеничные ленты, улучшающие проходимость на местности.
МГР-4 оснащена программно-аппаратным комплексом управления «Прометей», разработанным ВНИИ «Сигнал». В его состав входят вычислительные средства, набор камер и иных устройств технического зрения, приборы навигации, а также исполнительные механизмы. В случае со «Шмелем» через комплекс «Прометей» организовано дистанционное управление. Оператор со своего пульта полностью контролирует работу РТК и получает видеосигнал с камер и телеметрию. Дальность связи с оператором – 1 км.
В носовой части мини-погрузчика закрепляется бойковый трал оригинальной разработки. Это устройство оснащено ударными элементами на цепочках и рассчитано на обезвреживание противопехотных мин с массой заряда до сотен граммов. Трал расчищает сплошную полосу шириной 2 м; глубина погружения бойков в грунт регулируется подъемом стрелы и достигает 250 мм.
Длина погрузчика и РТК на его базе (по корпусу) не превышает 3 м. Эксплуатационная масса – не более 3,5 т. Максимальная скорость хода не превышает 12-14 км/ч. При тралении скорость ограничена несколькими километрами в час.
В зависимости от поставленных задач и характера минирования местности, МГР-4 может работать самостоятельно или вместе с другими техническими средствами. При этом обеспечивается обезвреживание противопехотных мин распространенных типов практически при отсутствии рисков для оператора.
На завершающей стадии
Таким образом, инициативный проект двух организаций из состава «Ростеха» успешно продвигается вперед и показывает свой потенциал. Во второй половине года робототехнический комплекс МГР-4 «Шмель» завершит испытания, и после этого будет определена его дальнейшая судьба. Вполне возможно, что его примут на снабжение соответствующих структур и доведут до полноценной эксплуатации.
Каким будет решение потенциальных заказчиков в лице Минобороны и МЧС, пока неизвестно. КЭМЗ и ВНИИ «Сигнал» делают все возможное, чтобы получившийся РТК имел оптимальные характеристики и эффективность, которые смогут заинтересовать заказчиков, и рассчитывают на успех. При всем этом, опытный «Шмель» уже помогает разминировать освобождаемые территории и способствует достижению общих целей.
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