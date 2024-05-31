Опубликованы кадры очередного поражения «Ланцетом» техники ВСУ на харьковской окружной дороге

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Опубликованы кадры очередного поражения «Ланцетом» техники ВСУ на харьковской окружной дороге

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть очередное подтвержденное поражение российским барражирующим боеприпасом "Ланцет" военной техники ВСУ во время транспортировки на окружной дороге Харькова.

На запечатленных при помощи беспилотника кадрах объективного контроля видно, что "Ланцет" прилетает точно в перевозившиеся на трале тягача бронированные машины боевиков киевского режима. При этом утверждается, что бронетехника была поражена на северных окраинах областного центра, в районе Чайковки.







Примечательно, что после начала наступления российской армии в Харьковской области удары беспилотников по украинским вооружениям на харьковской окружной дороге стали практически обыденным явлением. Ранее аналогичным образом была поражена перевозившаяся на трале САУ ВСУ, а также передвигавшаяся своим ходом установка РСЗО "Град".

При этом, по некоторым данным, приоритетными целями операторов "Ланцетов" и других беспилотников являются установки ПВО противника в прифронтовых районах Харьковской области. Именно высокие потери установок ПВО ВСУ стали одной из причин провала прошлогоднего наступления украинских боевиков под Работино, когда по переброшенным на южный участок линии боевого соприкосновения многочисленным ЗРК малой дальности сразу же начали наноситься удары беспилотниками и артиллерией.

В Харьковской области украинское командование, по сути, повторяет ту же ошибку, вследствие чего все чаще появляются подтверждения уничтожения ЗРК "Оса" и других средств ПВО противника.

11 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 17:26
    ланцет вам, какелы.... и почаще.
    1. krot Звание
      krot
      -1
      Сегодня, 18:13
      К сожалению видно, что Ланцет долбанул по "Камазу" ... А жаль!
      1. Сергей3 Звание
        Сергей3
        -1
        Сегодня, 18:46
        Кого жаль? Врага?! Смысл долбить пустое железо, его ещё наклепают, врагов надо уничтожать Любыми доступными способами!
        1. krot Звание
          krot
          0
          Сегодня, 18:51
          Жаль, что не попали по технике, которая стояла на прицепе...! Читай правильно!
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +13
    Сегодня, 17:38
    Мстите им, мужики! В пыль фашистов стирайте!
    Только что позвонили - у друга сын погиб на Украине. С моим вместе выросли. Своему удочку куплю - "Пап, а Юрке такую же купи..." Как второй сын был.
    Спи спокойно, солдат! За тебя и за всех рассчитаются...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 17:43
      Соболезную....
      ----------------------------'
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +5
        Сегодня, 17:52
        Как будто сам на войну вернулся и в моём взводе потери. С рождения ведь два оболтуса на два дома жили, родились с разницей в три дня (мой старше), воевали в 50 километрах друг от друга. Сын пока не знает...
    2. krot Звание
      krot
      0
      Сегодня, 18:14
      Прими и мои соболезнования!
    3. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 18:34
      Да будет благословенна память о нем.
  3. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Сегодня, 17:38
    Это великолепное оружие, которое нанесло значительный урон противнику. Поздравляем российских инженеров
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:48
    В Харьковской области украинское командование, по сути, повторяет ту же ошибку,
    . Варианты... может ошибка, может по другому уже не сделать.
    В такой ситуации действие/воздействие с двух сторон идёт.