Опубликованы кадры очередного поражения «Ланцетом» техники ВСУ на харьковской окружной дороге
В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть очередное подтвержденное поражение российским барражирующим боеприпасом "Ланцет" военной техники ВСУ во время транспортировки на окружной дороге Харькова.
На запечатленных при помощи беспилотника кадрах объективного контроля видно, что "Ланцет" прилетает точно в перевозившиеся на трале тягача бронированные машины боевиков киевского режима. При этом утверждается, что бронетехника была поражена на северных окраинах областного центра, в районе Чайковки.
Примечательно, что после начала наступления российской армии в Харьковской области удары беспилотников по украинским вооружениям на харьковской окружной дороге стали практически обыденным явлением. Ранее аналогичным образом была поражена перевозившаяся на трале САУ ВСУ, а также передвигавшаяся своим ходом установка РСЗО "Град".
При этом, по некоторым данным, приоритетными целями операторов "Ланцетов" и других беспилотников являются установки ПВО противника в прифронтовых районах Харьковской области. Именно высокие потери установок ПВО ВСУ стали одной из причин провала прошлогоднего наступления украинских боевиков под Работино, когда по переброшенным на южный участок линии боевого соприкосновения многочисленным ЗРК малой дальности сразу же начали наноситься удары беспилотниками и артиллерией.
В Харьковской области украинское командование, по сути, повторяет ту же ошибку, вследствие чего все чаще появляются подтверждения уничтожения ЗРК "Оса" и других средств ПВО противника.
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