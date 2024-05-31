Председатель Евросовета заявил, что Украину в ЕС смогут принять не раньше окончания конфликта
Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина сможет вступить в Евросоюз только после окончательного завершения вооруженного конфликта. По словам еврочиновника, это обусловлено определенными финансовыми и политическими вызовами, напрямую связанными с продолжающимся украинским кризисом.
Мишель также добавил, что, по его мнению, Евросоюз становится сильнее по мере своего расширения, однако саму идею о принятии Украины в сообщество он называет серьезным вызовом. Председатель Евросовета отметил, что в дискуссиях об Украине он традиционно продолжает придерживаться максималистских позиций. При этом, как показывает опыт, практически все осторожные решения, связанные, например, с поставками ВСУ танков, истребителей или ракет большой дальности, практически всегда пересматриваются спустя несколько недель.
Такое непостоянство позиции Запада Мишель объясняет тем, что в настоящее время в интересах Евросоюза — не допустить победы России. Однако, комментировать возможную отправку на Украину европейских военных инструкторов председатель Евросовета отказался.
Ранее сообщалось, что Киев заявляет о готовности начать переговоры по вступлению в Евросоюз. Киевский режим уверяет своих западных союзников в том, что проведет необходимые для вступления в ЕС реформы и рассчитывает, что начало переговорного процесса об евроинтеграции Украины состоится не позднее конца июня текущего года.
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