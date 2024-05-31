Председатель Евросовета заявил, что Украину в ЕС смогут принять не раньше окончания конфликта

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Председатель Евросовета заявил, что Украину в ЕС смогут принять не раньше окончания конфликта

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина сможет вступить в Евросоюз только после окончательного завершения вооруженного конфликта. По словам еврочиновника, это обусловлено определенными финансовыми и политическими вызовами, напрямую связанными с продолжающимся украинским кризисом.

Мишель также добавил, что, по его мнению, Евросоюз становится сильнее по мере своего расширения, однако саму идею о принятии Украины в сообщество он называет серьезным вызовом. Председатель Евросовета отметил, что в дискуссиях об Украине он традиционно продолжает придерживаться максималистских позиций. При этом, как показывает опыт, практически все осторожные решения, связанные, например, с поставками ВСУ танков, истребителей или ракет большой дальности, практически всегда пересматриваются спустя несколько недель.



Такое непостоянство позиции Запада Мишель объясняет тем, что в настоящее время в интересах Евросоюза — не допустить победы России. Однако, комментировать возможную отправку на Украину европейских военных инструкторов председатель Евросовета отказался.

Ранее сообщалось, что Киев заявляет о готовности начать переговоры по вступлению в Евросоюз. Киевский режим уверяет своих западных союзников в том, что проведет необходимые для вступления в ЕС реформы и рассчитывает, что начало переговорного процесса об евроинтеграции Украины состоится не позднее конца июня текущего года.
8 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 18:08
    Опять перед хохло осликом , старую морковку болтают.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 18:17
      Мне кажется это не морковка lol
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 18:43
      Хохло ослик на столько глуп и недоразвит,что верит и надеется. " украинство"- психическое заболевание.
  2. Коте пане Коханка Звание
    Коте пане Коханка
    +2
    Сегодня, 18:08
    Политические элиты Украины прекрасно знали это и до начала эскалации конфликта, но надо же махать перед люмпенами хоть какой-нибудь морковкой. В связи с чем махали и машут!!!
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 18:10
      По ходу они нас решили в ЕС принять, судя по его высказываниям)))
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 18:15
    . Председатель Евросовета заявил, что Украину в ЕС смогут принять не раньше окончания конфликта

    А после окончания "конфликта" она и вовсе станет не нужна нато, а может и принимать будет нечего. Сейчас запад беспокоится о своих вложениях в нашу окраину. Рассчитывали промышленность и энергетику присвоить, и базы понастроить, ну и землю поделить как минимум. А оно вон чё... Россия никак не побеждается fellow
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:17
    Председатель Евросовета заявил, что Украину в ЕС смогут принять не раньше окончания конфликта
    . Так и хочется уточнить... они, что, надеятся что с окончанием конфликта закончится и сама укропия???
  5. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 18:28
    Насчёт "принять" он мягко говоря-лукавит.... вкладывать в разрушенное,должное немеряно денег,без надежды отдачи-ищи дураков...............