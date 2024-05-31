За неделю подразделениями группировок войск «Запад» и «Центр» освобождены четыре населённых пункта - Минобороны
В течение недели с 25-го по 31-е мая ВС России нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и дронами-камикадзе, по целям на территории Украины. За текущий период были поражены: командные пункты, аэродромы, средства ПВО, склады и арсеналы, цеха производства и места хранения вооружений, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.
За неделю российские войска освободили четыре населенных пункта, Берестовое и Ивановка Харьковской области были взяты под контроль группировкой «Запад» на Купянском направлении, Архангельское и Нетайлово ДНР освобождены войсками группировки «Центр» на Покровском направлении.
Подразделения группировки войск «Север» продолжают бои с противником, населенных пунктов за неделю освобождено не было, основные боевые действия в Волчанске и у Липцев, отражено 20 контратак противника. Общие потери ВСУ за неделю составили до 1740 военнослужащих, три танка, девять бронемашин, 28 автомобилей, 8 РСЗО «Град» и «Vampire», а также 29 орудий полевой артиллерии.
По остальным направлениям без особых изменений, бои идут в районе Часова Яра и на Покровском направлении. Продвижение есть, но больше тактическое, на фронте чувствуется пауза после активных наступательных действий ВС России сразу на нескольких участках.
Общие потери ВСУ за неделю по всем направлениям, кроме северного: личного состава — 9485 человек убитыми и ранеными, в плен сдалось 45 украинских военнослужащих; по бронетехнике — 9 танков, 38 единиц легкой бронетехники, включая БМП и БТР, 141 единица автотранспорта; 141 единица полевой артиллерии, в том числе 33 западного производства, пять РСЗО «Град» и два РСЗО «Бастион». Уничтожено 19 полевых складов боеприпасов ВСУ.
Авиацией и средствами ПВО сбито: два самолета МиГ-29 и два Су-27 Воздушных сил ВСУ, 14 оперативно-тактических ракет ATACMS, 17 управляемых авиационных бомб «Hammer», шесть противорадиолокационных ракет HARM, шесть противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов HIMARS, «Vampire» и «Ольха», а также 312 беспилотников.
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