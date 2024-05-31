Украинские боевики обстреляли пытавшихся эвакуироваться из Волчанского округа в РФ мирных жителей
В ходе освобождения Харьковской области от украинских формирований, впрочем, как и на других территориях, которые переходят под контроль ВС РФ, наши военные и российские власти особое внимание уделяют безопасности оставшихся там мирных жителей. Совсем иначе, показывая свою истинную нацистскую, даже фашистскую сущность ведут себя украинские боевики.
Об одном из таких случаев на сегодняшней пресс-конференции рассказал заместитель российской военно-гражданской администрации (ВГА) Волчанского округа Харьковской области Евгений Лисняк. Бои на этом участке начались не так давно, киевские власти попытались вывезти население на запад страны, но многие жители отказались покидать свои дома откровенно дожидаясь прихода наших войск. Однако теперь они оказались в прифронтовой зоне, поэтому российские власти решили эвакуировать их уже в РФ.
Во время выхода жителей села Гатище, что в Волчанском округе, в сторону России их перемещение отследил украинский разведывательный дрон. После этого по мирным гражданам боевики ВСУ нанесли удары БПЛА. Затем незамедлительно начался артобстрел, который всушники вели, чтобы не допустить вывоза раненых.
— рассказал Лисняк.
По его словам, всего к настоящему времени с территории Волчанского района в Россию уже эвакуировано более ста человек. Всем им предоставлено жилье в пунктах временного размещения, оказывается медпомощь, предоставляется питание. При этом в результате преступных действий укронацистов, в том числе при обстреле кассетными боеприпасами, пострадали 12 человек, которые сейчас находятся в российских больницах, добавил Лисняк.
Следует понимать, что по мирным жителям одного из регионов собственной страны, а Харьковская область пока что не входит в состав РФ, целенаправленно бьют вовсе не отбитые на всю голову националисты. Таких на передке уже днем с огнем не сыщешь, разве что в заградотрядах. Это в большинстве своем те самые «насильно мобилизованные» украинцы, которые, оказавшись в плену, навзрыд рассказывают, что вовсе не хотели брать в руки оружие. Как им можно после такого верить?
Информация