Министр обороны КНР на переговорах с главой Пентагона: Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая

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Министр обороны КНР на переговорах с главой Пентагона: Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая

Министр обороны КНР Дун Цзюнь в ходе переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином в очередной раз подчеркнул, что Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и какие-либо внешние силы вмешиваться в него не должны.

Глава китайского оборонного ведомства при этом считает, что вооруженные силы КНР и США не должны конфликтовать и противоборствовать друг другу, при этом важно, чтобы американская сторона была последовательной в своих словах и делах.



Пекин выступает против нарушения США своих обязательств по вопросам, касающимся ситуации вокруг Тайваня и посылаемых Вашингтоном неверных сигналов в пользу "независимости" острова. Дун Цзюнь призвал американскую сторону исправить свои ошибки и воздержаться от любых попыток военного вмешательства для поддержки "независимости Тайваня".

Глава Минобороны КНР также добавил, что Китай не будет закрывать глаза на усиливающиеся провокации в Южно-Китайском море, в том числе в районе рифа Жэньай, и не позволит США диктовать условия в отношении Тайваня.

Ранее МО КНР отреагировало на заявления Вашингтона по поводу проведения учений НОАК вокруг Тайваня, заявив, что ситуация по ту сторону Тайваньского пролива может быть смягчена только после прекращения всех сепаратистских акций в пользу "независимости Тайваня" и сговора Тайбэя с внешними силами для провокаций. Любые заявления о "независимости Тайваня" Пекин считает равносильными объявлению войны.
1 комментарий
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 20:29
    Пекин выступает против нарушения США своих обязательств по вопросам, касающимся ситуации вокруг Тайваня и посылаемых Вашингтоном неверных сигналов в пользу "независимости" острова.

    А когда Штаты соблюдали свои обязательства... ??? Только силой их можно заставить что-то соблюдать, а ждать на берегу, когда проплывёт труп врага бесполезно, нужно для начала из живого врага сделать этот труп... am