Блинкен не исключает, что в дальнейшем США разрешат Украине увеличить дальность ударов по России

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Блинкен не исключает, что в дальнейшем США разрешат Украине увеличить дальность ударов по России

Белый дом разрешил ВСУ применять по территории России некоторые виды вооружений, наложив географическое ограничение. По данным The Wall Street Journal, бить по России разрешили только в Харьковской области.

Вашингтон разрешил Киеву применять американское оружие только по командным пунктам ВС России, складам боеприпасов и т. д., в общем, по всему, что может иметь отношение к наступлению российских войск в Харьковской области. Для ударов разрешено применение ракет GMLRS РСЗО HIMARS и артиллерии. А вот на применение оперативно-тактических ракет ATACMS наложен запрет.



Таким образом Байден убивает сразу двух зайцев, сообщают источники в Вашингтоне. С одной стороны, он разрешает Украине бить по российской территории, но с другой — ограничивает риск эскалации конфликта и втягивания в него США. Однако обольщаться не стоит, где разрешены одни вооружения, там будут разрешены и другие через какое-то время. Тем более, что про это уже открыто заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. По его словам, США не исключают, что дальность ударов, наносимых с помощью американского оружия по территории России, будет лишь увеличиваться.

Мы продолжим делать то, что делали. То есть по мере необходимости адаптировать и корректировать нашу стратегию по Украине

— заявил Блинкен, добавив, что, если разрешили бить по российской территории, то можно в дальнейшем и скорректировать дальность поражения.
21 комментарий
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  1. Владимириус Звание
    Владимириус
    +2
    Сегодня, 19:42
    пора прекращать терпеть и оставлять безнаказанными подобные подначивания америгадцами и нато укрофашистов, давно пора отвечать как на то и положено, а не напрасно бряцать яо, они давно не верят в это, а мы дождемся превращения в руины Москвы и Питера
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 19:55
      Как именно надо на это ответить?
  2. Служу_отечеству Звание
    Служу_отечеству
    +1
    Сегодня, 19:44
    Эх, когда уже на Кубе матушке полк РВСН разместиться winked
    1. Perun61 Звание
      Perun61
      +1
      Сегодня, 19:56
      Никогда.
      Зачем Кубе какая-то региональная Россия? Что региональная держава может ей предложить? Ничего. Разве Кубе мало проблем с соседом?
      Была бы великая Россия, которая могла бы что-то предложить взамен, то да.
      А сейчас - нет.
  3. Алексей Т.
    Алексей Т.
    -1
    Сегодня, 19:45
    Вот же новостники сели на лошадку этих цитат. Новостную ленту невозможно читать: бесконечные перечисления, кто хохлу разрешил. Ну завязывайте уже. Война кончилась? Ничего не происходит? Разрешалка только у блинкена?
  4. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 19:47
    А нам наш верховный может что-то разрешить? Ну там устроить на Украине перевыборы к примеру?
    1. TwilightElf Звание
      TwilightElf
      -2
      Сегодня, 19:58
      нам? нет- лимит только на его другангов соратников и прочая) у тех картбланш продолжается. а нам..а нам никто нисчего не обещал. ну разве что все сразу и..в рай..но бо.юсь и это уже под бюольшим вопросом. они туда точно не собираются..
    2. Perun61 Звание
      Perun61
      -1
      Сегодня, 19:59
      Он нам разрешит проголосовать в сентябре за Ед. Россию, которая поддержит его соплежевание.
      Хотя.... Сам проголосует вместо нас.
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +1
        Сегодня, 20:20
        А вы вообще ходили на выборы? Если да, то назовите кандидатов. Есть подозрение, что вас там вообще не было. Я проголосовал за Путина. А вы как хотите. Живите во влажных мечтах и дальше
  5. TwilightElf Звание
    TwilightElf
    0
    Сегодня, 19:56
    а ведь как все начиналось..с опаской..осторожно..мало ли. А теперь там до последнего дошло что король то ГОЛЫЙ.И на его страшилки и рисования коричневым можно не обращать НИКАКОГО внимания
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      -1
      Сегодня, 20:15
      Ну так и санкций пакет 14-й, а не все сразу. Не догадываетесь почему? Потому что их король - голый
  6. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 19:57
    Они теперь каждый километр отдельно, разрешать будут? Пытаться пугать надо в меру, а то толку от этих страшилок не будет. Опять борщат, как с официальным вводом войск НАТО.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 20:25
      Цитата: Уарабей
      Пытаться пугать надо в меру, а то толку от этих страшилок не будет

      Это не страшилки. Налицо подготовка очередных шагов по эскалации противостояния РФ - НАТО. Слишком многое поставлено на кон Западом в украинском конфликте, поэтому будут пытаться поэтапно наращивать ударные возможности ВСУ, отслеживая ответную реакцию РФ. Расклад по развязыванию рук укрорейху уже ясен - Америка разрешила, Англия разрешила, Франция почти разрешила (практически, вопрос уже решённый). То есть, Хаймарсы, Скальпы, Штормовые тени в ближайшей перспективе могут быть реально применены по тыловым объектам РФ.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 20:34
        Слишком много болтовни, для реальных поступков. Один раз сказали и этого было бы достаточно для эскалации противостояния. Но они об этом говорят чуть ли не каждый божий день. То запрещают, то разрешают, то говорят что и не запрещали никогда, то этими разрешаем, а этими пока нет.. и так далее и тому подобное. Уже сами путаются в показаниях, как говорится. На лицо явная попытка запугать население России. Военные то прекрасно знают как на самом деле обстоят дела с этими "разрешениями", и вся эта болтовня рассчитана на население. Эти недоумки, всё пыжатся устроить в России внутренние протесты и бунты. Вот истинные цели этой болтовни.
  7. Владимириус Звание
    Владимириус
    0
    Сегодня, 20:01
    прогнешься один раз и тебя будут гнуть постоянно, увы
  8. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 20:02
    Имеем парад клоунов идиотов из мировой синагоги.

    Блинкен, которому после обвала Демпартии и прихода Трампа прийдется искать себе не только работу но защиту — встал ногами в жидкое. Встал крепко.

    Трамп или кто-то из ихних, кто выиграет следующие выборы зачистит все это радужное гей лобби на корню. В ход пойдут небывалые за всю историю Штатов репрессии.
    Падающему Дони, если доживет, и его блинкенам припомнят всё и даже больше. А так как Байден к этому времени почит в бозе, правосудие самой демократичной из всех стран будет искать ему замену. Вместе с Гаагским трибуналом.

    Вот тогда в расход и пойдут падованы типа Блинкена, Джонсона и прочие «будем воевать».
  9. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 20:10
    Типичные проверки от гопоты пока терпишь можно наглеть и дальше когда вмажешь свалят, у нас терпилы у власти потому гопота всегда будет наглеть.
  10. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 20:12
    Блинкен не исключает, что в дальнейшем США разрешат Украине увеличить дальность ударов по России

    Только упертые "пацифисты", а точнее - тупицы в этом сомневаются. Разрешат. И тактическое ЯО дадут. Тут можно только обсуждать вопрос - когда
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 20:36
      Если они дадут тактическое яо, то они этим подпишут смертный приговор xoxлам.
      1. BAI Звание
        BAI
        0
        Сегодня, 20:38
        то они этим подпишут смертный приговор xoxлам.

        А кого хох.лы на Западе интересуют?
  11. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -1
    Сегодня, 20:12
    . Блинкен не исключает, что в дальнейшем США разрешат Украине увеличить дальность ударов по России