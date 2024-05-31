Блинкен не исключает, что в дальнейшем США разрешат Украине увеличить дальность ударов по России
Белый дом разрешил ВСУ применять по территории России некоторые виды вооружений, наложив географическое ограничение. По данным The Wall Street Journal, бить по России разрешили только в Харьковской области.
Вашингтон разрешил Киеву применять американское оружие только по командным пунктам ВС России, складам боеприпасов и т. д., в общем, по всему, что может иметь отношение к наступлению российских войск в Харьковской области. Для ударов разрешено применение ракет GMLRS РСЗО HIMARS и артиллерии. А вот на применение оперативно-тактических ракет ATACMS наложен запрет.
Таким образом Байден убивает сразу двух зайцев, сообщают источники в Вашингтоне. С одной стороны, он разрешает Украине бить по российской территории, но с другой — ограничивает риск эскалации конфликта и втягивания в него США. Однако обольщаться не стоит, где разрешены одни вооружения, там будут разрешены и другие через какое-то время. Тем более, что про это уже открыто заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. По его словам, США не исключают, что дальность ударов, наносимых с помощью американского оружия по территории России, будет лишь увеличиваться.
— заявил Блинкен, добавив, что, если разрешили бить по российской территории, то можно в дальнейшем и скорректировать дальность поражения.
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