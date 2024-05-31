«Дистанционная» мобилизация: глава МИД Польши заявил о намерении создать и подготовить батальон из проживающих в стране украинских мужчин
Не мытьём, так катаньем. Примерно так можно охарактеризовать инициативу официальной Варшавы по отправке украинских беженцев на фронт войны против России.
Напомним, что изначально Польша охотно принимала украинских беженцев. Потом, когда оказалось, что украинцев вдруг перестало хватать на передовой, начали муссировать тему о возможной отправке мужчин «мобилизационного» возраста обратно на Украину. Однако возникли проблемы юридического толка.
Теперь озвучивается новая инициатива польских властей по поводу украинских мужчин. Так, говорится о том, что польские военные инструкторы планируют непосредственно на территории Польши начать готовить в военном плане украинцев, которые «у себя на родине подлежат мобилизации».
Соответствующее заявление сделал глава польского МИД Сикорский.
По его словам, «Польше гораздо проще в военном плане подготовить тех украинцев, которые живут в нашей стране и подлежат мобилизации на Украине». Из них будет сформирован батальон.
Сикорский:
При этом глава МИД Польши умалчивает главное. Получается, что теперь в самой Польше начнут буквально хватать украинских мужчин с целью дальнейшей их отправки на фронт в формате так называемой «дистанционной» мобилизации. Потому что вряд ли те украинцы, которые уехали в Польшу, горят желание пойти на фронт добровольцами.
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