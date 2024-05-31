«Дистанционная» мобилизация: глава МИД Польши заявил о намерении создать и подготовить батальон из проживающих в стране украинских мужчин

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«Дистанционная» мобилизация: глава МИД Польши заявил о намерении создать и подготовить батальон из проживающих в стране украинских мужчин

Не мытьём, так катаньем. Примерно так можно охарактеризовать инициативу официальной Варшавы по отправке украинских беженцев на фронт войны против России.

Напомним, что изначально Польша охотно принимала украинских беженцев. Потом, когда оказалось, что украинцев вдруг перестало хватать на передовой, начали муссировать тему о возможной отправке мужчин «мобилизационного» возраста обратно на Украину. Однако возникли проблемы юридического толка.



Теперь озвучивается новая инициатива польских властей по поводу украинских мужчин. Так, говорится о том, что польские военные инструкторы планируют непосредственно на территории Польши начать готовить в военном плане украинцев, которые «у себя на родине подлежат мобилизации».

Соответствующее заявление сделал глава польского МИД Сикорский.

По его словам, «Польше гораздо проще в военном плане подготовить тех украинцев, которые живут в нашей стране и подлежат мобилизации на Украине». Из них будет сформирован батальон.

Сикорский:

Это будет эффективным способом помочь Украине.

При этом глава МИД Польши умалчивает главное. Получается, что теперь в самой Польше начнут буквально хватать украинских мужчин с целью дальнейшей их отправки на фронт в формате так называемой «дистанционной» мобилизации. Потому что вряд ли те украинцы, которые уехали в Польшу, горят желание пойти на фронт добровольцами.
11 комментариев
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  1. Служу_отечеству Звание
    Служу_отечеству
    0
    Сегодня, 19:43
    Да чего там хватать laughing тупо все тачки с украинскими номерами на постах останавливать, тело на фронт, тачка в польскую казну так сказать компенсация расходов на транспортировку до границы laughing
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 20:29
      Цитата: Служу_отечеству
      тачки с украинскими номерами на постах останавливать, тело на фронт, тачка в польскую казну

      А вот таких трогать "ниильзя", это не тот контингент.
  2. nordscout Звание
    nordscout
    +1
    Сегодня, 19:48
    Как это себе представляет руководство Польши? украинцы "рванули", к ним, пожить "на халяву", а не вступать в "мясные" батальоны смертников... Понаблюдаем за сим "процессом" воспитания хохляцкого патріотизма с польскими особенностями.....
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 19:48
    Если поляки их подготовят, то проблемы "юридического толка" вернуть укроп туда где рос, куда денутся?
  4. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 19:57
    Сбежавшие от Зеленского, если жареный петух клюнет, поедут дальше. Вначале в Германию, пограничного контроля - то в ЕU не существует, затем, по необходимости в Канаду.
    Сбежавшие только на демонстрации горазды, трУсы, а это они, не воюют
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 20:35
      Цитата: Светлан
      Сбежавшие только на демонстрации горазды, трУсы, а это они, не воюют

      Ой, а как у нас на Томпеа, да у российского посольства, за неньку ратуют, любо дорого, аж хочется.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 19:58
    А Норвежская зарплата была практически в кармане,здравствуй Украина.Интересно как их на Украину доставлять будут,в заваренных вагонах чтоб не убежали.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 20:14
      Вот это прикол... То есть те, кто умотал раньше в поисках лучшей жизни, беженцами не являются, поэтому их могут отправить обратно? Это просто лютая подстава от демократичных европейцев - цэ эвропэйцам laughing Интересно, как у них будет с мотивацией, воевать за западные идеалы, когда их так знатно швырнули на камни?))
  6. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 19:58
    Возможен и другой вариант - эти батальоны потом останутся на польской службе . А "добровольцам" дадут выбор - депортация или служба в этих батальонах . В этом две выгоды - компенсирование недокомплекта из пшеков и наличие добровольно- принудительных смертников на случай замеса
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      0
      Сегодня, 20:39
      *Возможен и другой вариант* и он самый реалистичный.
      ну как тут не позлорадствовать--*за что боролись, на то и напоролись*.
      они же це европа теперь.
  7. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 20:26
    «Польше гораздо проще в военном плане подготовить тех украинцев, которые живут в нашей стране и подлежат мобилизации на Украине». Из них будет сформирован батальон.
    А я думаю, почему из Польши незалежники, побежали уже в Прибалтику.