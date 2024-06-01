1 июня – День Северного флота
В Российской Федерации свой праздник отмечает Северный флот. Это происходит ежегодно 1 июня.
В этот день в 1933 году была основана Северная морская флотилия, которую в 1937 году переименовали в Северный флот. Главной базой флотилии, а впоследствии и флота, стал Мурманск. Первоначально это формирование состояло из надводных кораблей и подводных лодок, передислоцированных в Арктику с Балтийского моря.
Но фактически Северный флот возник гораздо раньше. Согласно одной из версий, это произошло в 1733 году, когда россияне основали свой самый северный на тот момент военный порт – Архангельск. Тогда русские моряки контролировали Белое море и побережье Кольского полуострова.
И хотя 1733 год сейчас считается официальной датой основания Северного флота, существует мнение, что годом его рождения следует считать 1693-й. Тогда российский государь Петр I распорядился заложить в Архангельске Соломбальскую верфь для строительства военных кораблей.
В современной России празднование этой даты началось после выхода 15 июля 1996 года соответствующего приказа главкома российского Военно-морского флота Феликса Громова.
В настоящее время главной базой Краснознаменного Северного флота считается Североморск. Именно там сегодня, как и каждый год 1 июня, будут проходить торжественные построения и другие праздничные мероприятия.
В зону ответственности Северного флота входит 13 морей, омывающих Россию. Его флагманом является тяжелый атомный крейсер «Петр Великий». Флот не только защищает интересы нашей страны в Арктике, но и выполняет боевые задачи по всему Мировому океану. Стоит отметить, что военнослужащие Северного флота достойно проявляют себя и в зоне проведения специальной военной операции.
Сегодня редакция «Военного обозрения» поздравляет всех причастных с Днем Северного флота.
С праздником вас, уважаемые моряки-североморцы!
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