1 июня – День Северного флота

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1 июня – День Северного флота

В Российской Федерации свой праздник отмечает Северный флот. Это происходит ежегодно 1 июня.

В этот день в 1933 году была основана Северная морская флотилия, которую в 1937 году переименовали в Северный флот. Главной базой флотилии, а впоследствии и флота, стал Мурманск. Первоначально это формирование состояло из надводных кораблей и подводных лодок, передислоцированных в Арктику с Балтийского моря.



Но фактически Северный флот возник гораздо раньше. Согласно одной из версий, это произошло в 1733 году, когда россияне основали свой самый северный на тот момент военный порт – Архангельск. Тогда русские моряки контролировали Белое море и побережье Кольского полуострова.

И хотя 1733 год сейчас считается официальной датой основания Северного флота, существует мнение, что годом его рождения следует считать 1693-й. Тогда российский государь Петр I распорядился заложить в Архангельске Соломбальскую верфь для строительства военных кораблей.

В современной России празднование этой даты началось после выхода 15 июля 1996 года соответствующего приказа главкома российского Военно-морского флота Феликса Громова.

В настоящее время главной базой Краснознаменного Северного флота считается Североморск. Именно там сегодня, как и каждый год 1 июня, будут проходить торжественные построения и другие праздничные мероприятия.

В зону ответственности Северного флота входит 13 морей, омывающих Россию. Его флагманом является тяжелый атомный крейсер «Петр Великий». Флот не только защищает интересы нашей страны в Арктике, но и выполняет боевые задачи по всему Мировому океану. Стоит отметить, что военнослужащие Северного флота достойно проявляют себя и в зоне проведения специальной военной операции.

Сегодня редакция «Военного обозрения» поздравляет всех причастных с Днем Северного флота.

С праздником вас, уважаемые моряки-североморцы!
4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 03:55
    — С Праздником,моряки-северофлотцы! ...
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Сегодня, 05:34
      Всех причастных с Днём Северного флота!
      Мужества, успехов, Победы в боях и счастья в личной жизни! love

    2. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      0
      Сегодня, 05:36
      С праздником моряков Северного флота! Вы явлетесь самым сильным флотом страны, я желаю Вам учесть все недостатки и неудачи черноморцев и быть готовым дать отпор врагу в современных условия морского боя и учитывать применение разных типов беспилотников.
  2. ada Звание
    ada
    +1
    Сегодня, 04:25
    С Праздником, Североморцы!!!