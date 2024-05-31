МЧС РФ предложило строить в России модульные убежища для защиты от всех видов оружия

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МЧС РФ предложило строить в России модульные убежища для защиты от всех видов оружия

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ) выступило с предложением строительства на территории страны убежищ модульного типа, способных защитить население от всех видов оружия, включая ядерное, химическое, бактериологическое и обычное.





Соответствующий документ о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов правительства РФ и доступен для публичного обсуждения до 26 июня. Каждый гражданин РФ может сделать свои предложения в указанный срок.

В пояснительной записке указано, что создавать объекты гражданской обороны предполагается с применением полносборных сооружений и конструкций, в том числе блок-модульного типа, или других материалов. Такой тип конструкции позволяет достаточно быстро и недорого возводить сооружения различной площади, размещая их в местах, не требующих специальной предварительной подготовки. При разработке идеи учитывался опыт проведения специальной военной операции, отметили авторы документа.



Кроме того, МЧС предлагает внести корректировки в нормативные акты в части определения терминов «убежище», «противорадиационное укрытие» и «санитарно-обмывочный пункт» с учетом реалий современных угроз. В ведомстве считают, что их нужно привести в соответствие с требованиями российского закона по биологической и радиационной безопасности.

Авторы отмечают, что вопрос этот назрел, так как в России в настоящее время нет достаточного количества убежищ, способных в случае необходимости укрыть всех граждан. Для ускорения решения этой проблемы в МЧС предлагают использовать для защиты граждан уже существующие подземные помещения, проведя их необходимую по нормативам доработку. Это позволит, к примеру, использовать в качестве укрытий в случае военной угрозы подземные паркинги, станции метрополитена и другие помещения аналогичного типа.

Ученые ВНИИ ГОЧС МЧС РФ еще в 2017 году разработали мобильное убежище модульного типа «КУБ-М» (на фото). Оно способно защитить не только от светового излучения ядерного взрыва, но и от радиоактивного загрязнения. Строение состоит из помещения для 54 человек и технического блока. При этом вместимость убежища можно увеличить с помощью дополнительных модулей. Похоже, настали времена, когда эти разработки пора пускать в серию на государственном уровне.

19 комментариев
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  1. К_4 Звание
    К_4
    +2
    Сегодня, 20:06
    Как я понимаю, готовимся к большой войне. Вместо того чтобы решительными действиями задушить нынешний, готовимся к крупному. Ну а фига, народу много в стране - выдюжим. Это у них заботы: дедишки за границей, недвижка, бабло...а нам простым смертным что "калаш" взял и в окоп - никакого беспокойства.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +6
      Сегодня, 20:14
      Как я понимаю, кто-то в очередной раз решил срубить бабла
      1. BAI Звание
        BAI
        +1
        Сегодня, 20:23
        В распиле бабла можно обвинить любой проект, если сам в нем не участвуешь
  2. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 20:08
    Строить. Немедленно. Везде и как можно больше.
    Наконец то в правительстве появились признаки трезвой оценки обстановки
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 20:19
      Извиняюсь конечно, а в чем конкретно заключаются "признаки трезвой оценки обстановки"? Из статьи - "Строение состоит из помещения для 54 человек и технического блока" Сколько надо построить этих помещений, где их располагать, как быстро население в нужное время сможет добраться до них? Даже если в дополнение заняться
      до оборудованием подземных паркингов, станций метрополитена и других помещений.... - в результате получится стройка ради стройки. Хотя конечно будет и плюс, кто-то на этом неплохо заработает.
      1. BAI Звание
        BAI
        +2
        Сегодня, 20:21
        Извиняюсь конечно, а в чем конкретно заключаются "признаки трезвой оценки обстановки"?

        В том, что хоть что то начинают делать для подготовки к ядерной влйне, а не сидят на жопе ровно. Можно сколько угодно предьявлять претензии к конструкции, но это лучше, чем ничего
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          0
          Сегодня, 20:31
          Как раз в современных условиях строительство этих "модулей" хуже, чем ничего. Сколько их надо построить, где их располагать, что бы была шаговая доступность, кто их будет обслуживать и у кого они будут на балансе... и ещё много вопросов вылезет. Не можем построить укрытия бетонные для самолётов, а тут надо строить на все население страны.
          1. BAI Звание
            BAI
            0
            Сегодня, 20:33
            . и ещё много вопросов вылезет. Не можем построить укрытия бетонные для самолётов, а тут надо строить на все население страны.

            Можете предложить вариант строительства без затрат?
            1. Владимир М Звание
              Владимир М
              0
              Сегодня, 20:37
              Любое строительство не бывает без затрат. Но строительство этих модулей ничего не даст. Выше написал по-чему
              1. BAI Звание
                BAI
                0
                Сегодня, 20:40
                Вы специалист по радиацоннй защите?
  3. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 20:10
    Всё по плану, без паники. Всё в порядке, переживать не о чем. Потерпеть, сплотиться. Слова человека, который страну на край пропасти привёл за четверть века.
    1. Telur Звание
      Telur
      -3
      Сегодня, 20:21
      ....Слова человека, который страну на край пропасти привёл за четверть века.

      Рабская душонка затрепетала?
      Предлагаешь сдатся? Страну распустить и за кружевными труселями в гейевропу?
      Откуда вы такие повылазили... блевота холуйская
      1. al3x Звание
        al3x
        0
        Сегодня, 20:23
        Не обосрись от злости... fool
        1. Telur Звание
          Telur
          -2
          Сегодня, 20:25
          Не обосрись от злости...

          Ну ты то уже обосрался, а ведь еще не началось
          1. al3x Звание
            al3x
            +1
            Сегодня, 20:26
            На голову тебе разве что
            1. Telur Звание
              Telur
              -2
              Сегодня, 20:27
              А силенок хватит допрыгнуть? С колен сначала поднимись
  4. saygon66 Звание
    saygon66
    +5
    Сегодня, 20:16
    Так себе идея! fool Достаточно взглянуть на плпнировку современных жилых комплексов, чтобы понять: Разместить эти убежища в шаговой доступности - нереально!
  5. staer-62 Звание
    staer-62
    0
    Сегодня, 20:28
    Еда, вода, электричество, отопление зимой? Сколько продержатся? Выдержит попадание осколков, беспилотника? Я бы создавал дружины, а будущий урожай потратил на сублимированные продукты. Ну и ЯО увеличил в десять раз.
  6. Фактор Звание
    Фактор
    +1
    Сегодня, 20:30
    Строение состоит из помещения для 54 человек и технического блока. Это для кого? Остальным 140 миллионам где укрываться?

    Кстати, а что со старыми бомбоубежищами еще со времен СССР? Их все приспособили под коммерческие нужды или как?