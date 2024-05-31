Американская антидроновая пулеметная система Bullfrog готовится к демонстрации

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Американская антидроновая пулеметная система Bullfrog готовится к демонстрации

Разрабатываемая американской компанией Allen Control Systems роботизированная система Bullfrog, предназначенная для борьбы с дронами, в скором времени будет готова к демонстрации. Ее показ состоится в рамках мероприятия T-REX 24-2 (19-26 августа).

Система Bullfrog («Лягушка-бык») включает в себя 7,62-мм пулемет M240, работа которого интегрирована с передовыми технологиями, такими как компьютерное [«машинное»] зрение и ИИ. Эта система предназначена для эффективной и экономичной нейтрализации вражеских беспилотников и позиционируется в качестве альтернативы более дорогим зенитно-ракетным комплексам.



Недавние достижения в области технологий дронов сделали их более устойчивыми к радиочастотному подавлению. Единственный надежный способ вывести их из строя – это нанести кинетическое поражение, которое физически повреждает или уничтожает БПЛА

- говорится на сайте компании.

Bullfrog представляет собой пулеметную дистанционно управляемую башню, предназначенную для обнаружения, идентификации и нейтрализации вражеских БПЛА. Она отличается небольшим весом, имея массу менее 180 кг, и работает от 24 В постоянного тока, что упрощает интеграцию со стандартной техникой НАТО. Система подходит как для проведения мобильных операций, так и для стационарной защиты критически важных объектов инфраструктуры.

Bullfrog может работать как в автономном, так и в полуавтономном режимах, нацеливаясь на БПЛА класса 1-3 [весом до 600 кг, эшелоном полета менее 180 и скоростью менее 250 узлов].

Комплекс оснащен исключительно пассивной системой обнаружения, которая не излучает сигналов, что повышает безопасность его эксплуатации. Открытая архитектура башни поддерживает интеграцию с существующими системами командования и управления и радаром. Точность обнаружения гарантируется системой визуального контроля, основанной на картотеке, включающей миллионы изображений.

13 комментариев
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  1. Silver99 Звание
    Silver99
    0
    Сегодня, 21:06
    счетверенный пулемет "максима" дешевле и не хуже будет, а еще лучше приладить с современной оптикой MG-42 с трофейных складов ВОВ, там 1500 выстрелов в минуту с четверенной установки и комар не пролетит.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 21:29
      Цитата: Silver99
      счетверенный пулемет "максима" дешевле и не хуже будет, а еще лучше приладить с современной оптикой MG-42 с трофейных складов ВОВ, там 1500 выстрелов в минуту с четверенной установки и комар не пролетит.

      В Польше два года назад уже испытывали антидроновую установку с заявленной скорострельностю 3600 выстрелов в минуту. Длина - 1300 мм, масса - 50 кг, дальность стрельбы - 2000 метров.
      Эта дистанционно управляемая установка вооружена 12,7-мм многоствольным пулеметом WKLM, имеет прицельные дневные телевизионные и ночные тепловизионные камеры, а также радиолокационную станцию, позволяющую обнаружить миниатюрные дроны на дистанции до 3500 метров.
      Только что-то их не видно на Украине.
    2. Аргон Звание
      Аргон
      0
      Сегодня, 22:15
      Читаю текст и вижу видос и думаю точно мультики буду.... laughing
  2. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +2
    Сегодня, 21:09
    Опять ноу-хау!))) Если утром одно изобретение представили, жди второе))) При этом им по авианосцу засадили, а на днях Ф-35 не долетел с завода до аэродрома!) laughing
    Страна сплошного шоу)))
  3. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 21:25
    Генеральный подрядчик пентагона - дисней laughing
  4. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 21:27
    тут нужно что то типо облегченого гатлинга на 7.62 мм или на 12.7мм надо эксперименты проводить, одностволка будет малоэффективна
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 21:32
      На мой взгляд, нужно боеприпас менять. Нужно что-то с многочисленными поражающими элементами, по аналогии с охотничьими дробовыми патронами. Дешевле и надежнее чем тупо брать скорострельностью.
      1. Аргон Звание
        Аргон
        0
        Сегодня, 22:17
        Скорострельные и дальнобойные. Дроби уже вблизи, для фпв
  5. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +2
    Сегодня, 21:28
    Больше похоже на введение в заблуждение. Пулеметные модули на боевых машинах и в самом деле надо приспосабливать под нужды ПВО. Но ориентироваться надо, всё же, на гранатометные и пушечные модули с картечью и шрапнелью.
  6. Хожалый Звание
    Хожалый
    0
    Сегодня, 22:02
    Машинка интересная и кино красивое. Все как в тире. Возможно, при работе по достаточно большим дронам-камикадзе какой-то эффективности можно достигнуть при гигантском расходе боеприпасов. А как быть с малоразмерными MPV - дронами или дронами - разведчиками при их рамочной конструкции?
    А если серьезно - тот, кто поймет, что развитие дронов будет происходить по канонам развития авиации и озаботится созданием дронов-истребителей, тот завоюет превосходство в нижнем ярусе неба. Основная проблема - малогабаритный радар кругового обзора с радиусом хотя бы километр. Со средствами поражения проще. Уже много всего напридумано.
  7. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    0
    Сегодня, 22:04
    Абрамсы в мультиках тоже были непобедимыми...
  8. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    0
    Сегодня, 22:11
    Концептуально -супер, а так проблемы будут как с автоматическим Фаланксом. Будет напрягать людей по соседству своими движняками ) Возможно будет наяривать периодически по птицам , летящему мусору и качающимся кронам деревьев. Конечно ,однозначно будет наяривать по своим БПЛА -потому что визуальное обнаружение это визуальное обнаружение. В целом лучше такое -чем никакое,наверное. Но исполнение может быть очень разным ,так что хотелось бы увидеть отечественный аналог.
  9. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    0
    Сегодня, 22:16
    Они забавные, зато честно написали про 180 метров, а то нам подавай особые километровые ружья.