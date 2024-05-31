Глава МИД Латвии Ландсбергис заявил о праве Украины наносить удары по Белоруссии
Украина имеет право на нанесение ударов по территории Белоруссии, с таким заявлением выступил министр иностранных дел Латвии Габриэлюс Ландсбергис.
Глава МИД Латвии выступил перед журналистами перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Праге. Отвечая на вопрос о возможности ударов Украины по военным объектам России на территории других стран, Ландсбергис ответил утвердительно. По его словам, у Киева есть право бить по территории Белоруссии, если там будут находиться российские «военные цели».
— заявил литовский министр.
В последнее время балтийские лимитрофы что-то стали много выступать против России, всячески проявляя свою «воинственность». Все три республики выступают за разрешение ударов западным оружием по территории России, призывая другие страны последовать их примеру.
Накануне литовский премьер Ингрида Шимоните заявила, что Литва готова отправить на территорию Украины военных инструкторов, но только в составе коалиции.
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