Глава МИД Латвии Ландсбергис заявил о праве Украины наносить удары по Белоруссии

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Глава МИД Латвии Ландсбергис заявил о праве Украины наносить удары по Белоруссии

Украина имеет право на нанесение ударов по территории Белоруссии, с таким заявлением выступил министр иностранных дел Латвии Габриэлюс Ландсбергис.

Глава МИД Латвии выступил перед журналистами перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Праге. Отвечая на вопрос о возможности ударов Украины по военным объектам России на территории других стран, Ландсбергис ответил утвердительно. По его словам, у Киева есть право бить по территории Белоруссии, если там будут находиться российские «военные цели».



Я всегда придерживался мнения, что украинцы абсолютно способны выбирать цели. Я полностью уверен, что они знают, видят и понимают, откуда исходит угроза. Украина должна иметь возможность защитить себя. Если Россия, опасаясь, что объекты могут быть атакованы в России, может переместить их куда-то еще, то я думаю, что и выбор целей необходимо перенести.

— заявил литовский министр.

В последнее время балтийские лимитрофы что-то стали много выступать против России, всячески проявляя свою «воинственность». Все три республики выступают за разрешение ударов западным оружием по территории России, призывая другие страны последовать их примеру.

Накануне литовский премьер Ингрида Шимоните заявила, что Литва готова отправить на территорию Украины военных инструкторов, но только в составе коалиции.
14 комментариев
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  1. BAI Звание
    BAI
    +4
    Сегодня, 20:09
    Надо поговорить о праве России нанести удары по территории Литвы. И если кто то подумает про 5ю статью - он глубоко ошибается
    1. Electrical Звание
      Electrical
      +1
      Сегодня, 20:12
      Да, действительно. Хайли лайкли именно там сейчас окопалась алькаида. Мочи их всех, потом разберемся.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 20:24
        Украина имеет право на нанесение ударов по территории Белоруссии, с таким заявлением выступил министр иностранных дел Латвии Габриэлюс Ландсбергис.

        Значит и Белоруссия имеет полное право наносить удары по территории Литвы... Надеюсь мы ядерные боеголовки им к "Искандерам" поставили...??? am
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 20:27
      Думаю,что в Латвии есть тренировочные базы боевиков-оппозиционеров.Чем ни законная цель.
  2. tur-tur
    tur-tur
    -5
    Сегодня, 20:15
    Вот тут и закончится батькина многовекторность.
    1. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 20:39
      Вот тут и закончится батькина многовекторность.
      У батьки многовекторность закончилась еще при попытке переворота имени котлетницы. После если и оставался то только вариант серого импорта, и то не особо.
  3. Ella34 Звание
    Ella34
    +1
    Сегодня, 20:16
    Вообще страх потеряли! Все как с цепи сегодня сорвались!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      -1
      Сегодня, 20:22
      Цитата: Ella34
      Вообще страх потеряли! Все как с цепи сегодня сорвались!

      Что поделаешь, пациенты из дурдома сбежали, попробуй всех отловить.
  4. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 20:17
    Всё таки "показательная порка" необходима. Иначе запад не успокоится.
    Нужно выбрать место и время так чтобы и не смертельно, но оочень болезненно.
  5. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 20:19
    Все три республики выступают за разрешение ударов западным оружием по территории России, призывая другие страны последовать их примеру.
    При этом хотят сами, остаться в стороне, но других подзуживать любят. Хотя у самих населения у каждого лимитрофа, меньше чем у Гвинеи Биссау, которую никто не слышит.
  6. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 20:32
    Похоже появился клиент, на котором Батьке можно косточки размять.
  7. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 20:35
    В статье все перепутали. Глава МИД Латвии-Байба Браже. Лансбергис, возглавляет МИД Литвы. Что касается темы ударов по территории Беларуси, то литовцы сами и попробовали бы. Вильнюс находится в зоне поражения даже из РСЗО. Да и наркоман знает, что Лукашенко относительно безопасности его персоны никому никаких обязательств не давал.
  8. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 20:35
    . Глава МИД Латвии Ландсбергис заявил о праве Украины наносить удары по Белоруссии

    Тогда у Белоруссии теперь появляется право нанести удар по латвии. Да и вообще по трибалтам. У Белоруссии выхода к морю нет. Это не порядок. У наших братьев по оружию и крови он должен быть. Это надо исправлять как-то
  9. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 20:40
    . Глава МИД Латвии Ландсбергис заявил о праве Украины наносить удары по Белоруссии

    Тогда у Белоруссии есть право ударить по латвии. Да и вообще по трибалтам. У наших братьев по оружию и крови выхода к морю нет. Это непорядок. Александр Батькович - это они к вам в состав Белоруссии просятся так