Модернизированный БПЛА Supercam S350M и его потенциал
Расчет выполняет запуск БПЛА S350
К настоящему времени в частях и подразделениях российской армии широкое распространение получил беспилотный летательный аппарат Supercam S350. Это изделие используется для решения всех задач, связанных с длительным пребыванием в воздухе и наблюдением. С помощью «Суперкамов» следят за различными районами, ищут цели и наводят огневые средства. Недавно стало известно, что изделие S350 прошло модернизацию, по результатам которой улучшились тактико-технические характеристики и появились новые возможности.
Процессы развития
БПЛА линейки Supercam разработаны и выпускаются группой компаний «Беспилотные системы» (г. Ижевск). Под общим названием производится целый ряд аппаратов самолетного и вертолетного типа с различными возможностями. В армии широкое распространение получили «летающие крылья» типа S350 с возможностью установки разведывательной аппаратуры.
18 мая агентство ТАСС со ссылкой на представителя «Беспилотных систем» сообщило о проведении модернизации изделия S350. Новый проект затронул конструкцию планера, основные бортовые системы и полезную нагрузку. В результате выросли некоторые технические и эксплуатационные характеристики.
Как сообщается, модернизированный БПЛА S350M стал легче, за счет чего снижен расход электроэнергии, а продолжительность полета увеличена на 20%. Система связи с оператором получила дополнительные радиоканалы, что улучшило устойчивость к помехам. Полезная нагрузка в виде компактной оптико-электронной системы теперь имеет улучшенный гиростабилизатор и дает более четкое изображение.
Посадка с парашютом
30 мая новые подробности проекта S350M появились в публикации от РИА Новости. Представитель компании-разработчика рассказал информагентству о дополнительных путях доработки и совершенствования бортовых радиоэлектронных систем. За счет них получены принципиально новые возможности, имеющие особое значение.
Беспилотная авиационная система теперь имеет возможность ретранслировать видеосигнал с летательного аппарата другим комплексам и системам. Картинку предлагается выдавать на соответствующие терминалы, имеющиеся на огневом средстве. Также появилась функция автоматической обработки данных с БПЛА и последующей выдачи целеуказания в систему управления войсками тактического звена.
Кроме того, S350M теперь может выполнять функции ретранслятора радиосигнала. В этом качестве он способен дополнять другие беспилотные системы и обеспечивать их работу при выполнении различных задач. В частности, представитель «Беспилотных систем» упомянул возможность применения S350M с ретранслятором вместе с ударными БПЛА.
Базовая платформа
Базовый БПЛА Supercam S350 представляет собой многоцелевую воздушную платформу легкого класса, способную нести разные полезные нагрузки для выполнения тех или иных задач. В первую очередь, беспилотник предназначен для ведения наблюдения и разведки, выдачи целеуказания и т.д. Также производитель предлагает модули нагрузки иного назначения.
Подготовка к вылету
Беспилотник построен на основе композитного / пластикового планера схемы «летающее крыло». Стреловидная плоскость имеет размах 3,2 м и выполнена разборной для укладки в транспортный контейнер. Взлетная масса S350 составляет 11,5 кг, из которых несколько килограммов приходится на модули полезной нагрузки.
«Суперкам» является полностью электрическим. Полет осуществляется за счет электродвигателя с воздушным винтом в носовой части планера. Работа двигателя обеспечена двумя сменными аккумуляторами, размещенными в центре крыла. Максимальная скорость полета определена в 120 км/ч. Дальность – до 240 км. БПЛА способен подниматься на высоту до 5000 м. Продолжительность полета – 4,5 ч. Взлет осуществляется с катапульты или с рук. Посадка – при помощи парашюта.
Средства управления беспилотной системы имеют стандартный для такой техники состав и функции. Автопилот с приборами навигации способен осуществлять полет по программе или выполнять команды оператора. При этом обеспечивается передача данных с полезной нагрузки. Так, видеосигнал передается на дальность 100 км.
На днище БПЛА предусмотрено три места для монтажа модулей полезной нагрузки. Предлагается несколько вариантов ОЭС с камерами и тепловизорами. Также разработаны лазерный сканер и газоанализатор. Ранее сообщалось, что S350 сможет использовать и иные нагрузки – и теперь это обещание выполнили.
Оператор БПЛА за работой
Растущий потенциал
БПЛА S350 способен нести до трех модулей полезной нагрузки – в зависимости от их типа и различных параметров. Сейчас в зоне проведения Спецоперации, по понятным причинам, активнее всего используются оптико-электронные модули. С их помощью следят за обстановкой на тех или иных участках, а также ведут разведку, в т.ч. для последующего применения вооружений.
К настоящему времени S350 стал одним из основных разведывательных БПЛА российской армии. На фронте имеется большое количество такой техники, что позволяет организовывать постоянное посменное дежурство в воздухе или выполнять вылеты для разведки тех или иных объектов. Вероятно, по количеству вылетов, интенсивности работы и ее результатам Supercam может сравниться с другими массовыми беспилотниками российской армии, такими как «Орлан-10».
Министерство обороны и профильные ресурсы регулярно публикуют видеосъемку ударов по противнику, выполненную разведывательными БПЛА. Нередко такие кадры делаются именно аппаратами S350. Более того, практически всегда за ударом наблюдает беспилотник, который чуть ранее выявил цель и дал целеуказание огневым средствам.
Теперь ГК «Беспилотные системы» провела и завершила модернизацию существующего «Суперкама», и новый S350M получил ряд отсутствовавших ранее функций. Очевидно, что с их помощью можно будет повысить эффективность как самого БПЛА, так и связанных с ними систем.
Поражение цели - съемка камерой БПЛА S350
После модернизации S350M несет прибор-ретранслятор радиосигнала. За счет этого БПЛА сможет обеспечивать работу другой техники, увеличивая ее боевой радиус. В частности, два Supercam с ретранслятором и ОЭС способны вести разведку и передавать видеосигнал на удалении до 200 км против 100 км у одиночного аппарата.
Особый интерес представляет возможность передачи видеосигнала другим потребителям. По всей видимости, такая функция реализована за счет обновления станции управления и ее средств связи. Благодаря этому расчет артиллерийского или ракетного комплекса сможет не только получить координаты цели, но и увидеть ее. Кроме того, упростится контроль за результатами стрельбы и корректировка огня. Боевая работа ускорится и дополнительно вырастет вероятность успешного поражения цели.
Платформа и нагрузки
В 2022-23 гг. в частях российской армии, участвующих в демилитаризации киевского режима, появились новые разведывательные БПЛА Supercam S350. За прошедшее время такая техника получила широкое распространение, наглядно продемонстрировала свой потенциал и заслужила высокую оценку. Кроме того, удачный образец получил широкую известность.
Успехи «Суперкама» обусловлены двумя основными факторами. Первый – удачная беспилотная воздушная платформа. S350 имеет достаточно высокие летные характеристики и хорошую грузоподъемность. Вторым фактором является наличие разных полезных нагрузок с широкими возможностями, необходимых на фронте.
При всем этом, ГК «Беспилотные системы» не отказывается от дальнейшего развития существующего БПЛА. Недавно провели модернизацию беспилотной воздушной платформы, улучшили существующие нагрузки и разработали новые. Все это должно положительно повлиять на общие результаты. Можно ожидать, что S350 и S350M сохранят свое место в войсках и помогут дальнейшему решению боевых задач разного рода.
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