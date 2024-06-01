Призван сорвать десант противника: замечена перевозка нового тайваньского необитаемого подводного аппарата Hailong

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Призван сорвать десант противника: замечена перевозка нового тайваньского необитаемого подводного аппарата Hailong

Иллюстративное изображение


На Тайване была замечена перевозка замаскированного необитаемого подводного аппарата Hailong.



Как указывается в местном издании PeoPo, данный беспилотник разрабатывается с 2019 года Национальным институтом науки и технологий Чунг-Шан и был построен в 2023 году верфью Lungteh Shipbuilding.

Стоимость прототипа аппарата составила 3,66 млрд юаней [$111 млн по текущему курсу], из них 765 млн ушло на его строительство, остальные средства будут потрачены на закупку и установку различного оборудования (включая гидролокатор и навигационную систему) и торпедного вооружения.

Hailong обладает водоизмещением почти 100 тонн, длиной около 30 м и шириной около 6 м. Он имеет рубку, используемую для размещения оборудования, и должен быть оснащен двумя торпедными аппаратами. Кроме нанесения ударов, необитаемая субмарина предназначена для перевозки и развертывания небольших беспилотников, способных отслеживать, «подсвечивать» и атаковать цели противника.



Как утверждают военные источники, прототип, еще не получивший всего снаряжения, в настоящее время проходит комплексные системные и подводные испытания в восточной акватории. После полного оснащения он будет использоваться в военных целях.

Национальная армия должна создать беспилотный флот из надводных и подводных боевых единиц, который будет решать разведывательные, наступательные и оборонительные задачи, призванные сорвать планы противника, включая десантную высадку на острова

- отмечается в тайваньской прессе.
3 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 06:15
    «На Тайване была замечена перевозка замаскированного необитаемого подводного аппарата Hailong» —

    — Плоховато замаскировали ...
    1. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 06:42
      Владимир Владимирович,это вопрос к Тайваню или автору статьи?
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 07:15
    который будет решать разведывательные, наступательные и оборонительные задачи, призванные сорвать планы противника, включая десантную высадку на острова
    Если Китай действительно осуществит десантную операцию (хотя пока, по данным СМИ, планируют возможную блокаду острова) поможет ли Тайваню пока имеющийся один подводный беспилотник, который еще не доведен до принятия на вооружение? Про флот надводных и подводных беспилотников тем более говорить рано. Но противнику необходимо показать, что готовятся к различному развитию событий поэтому и муссируют эту тему.