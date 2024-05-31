Нардеп Верховной рады утверждает, что первая партия французских военных отправилась на Украину
12
Франция направила на Украину первую группу военных инструкторов, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в список экстремистов и террористов в России).
Одиозный украинский нардеп со ссылкой на собственные источники утверждает, что из Франции на Украину якобы отправилась первая группа военных инструкторов. Какие-либо другие подробности отсутствуют, официальных заявлений со стороны Парижа не поступало. Ранее французская пресса сообщила, что отправка французских военных на Украину все еще обсуждается.
Мои источники сообщают, что первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину.
— сообщил Гончаренко* в своем ТГ-канале.
Несколько дней назад главком ВСУ Сырский заявил, что якобы подписал необходимые бумаги для размещения французских военных на территории Украины. Вслед за этим последовало опровержение от Министерства обороны Украины, в котором говорилось, что французов в стране нет, а справки нужны для будущего их размещения.
Между тем французская пресса пишет, что Макрон намерен сделать некое объявление во время визита во Францию Зеленского, который прибудет на мероприятия к 80-летию высадки союзников в Нормандии. Предполагается, что тогда и будет объявлено об отправке французских военных на Украину.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация