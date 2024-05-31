Нардеп Верховной рады утверждает, что первая партия французских военных отправилась на Украину

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Нардеп Верховной рады утверждает, что первая партия французских военных отправилась на Украину

Франция направила на Украину первую группу военных инструкторов, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в список экстремистов и террористов в России).

Одиозный украинский нардеп со ссылкой на собственные источники утверждает, что из Франции на Украину якобы отправилась первая группа военных инструкторов. Какие-либо другие подробности отсутствуют, официальных заявлений со стороны Парижа не поступало. Ранее французская пресса сообщила, что отправка французских военных на Украину все еще обсуждается.



Мои источники сообщают, что первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину.

— сообщил Гончаренко* в своем ТГ-канале.

Несколько дней назад главком ВСУ Сырский заявил, что якобы подписал необходимые бумаги для размещения французских военных на территории Украины. Вслед за этим последовало опровержение от Министерства обороны Украины, в котором говорилось, что французов в стране нет, а справки нужны для будущего их размещения.

Между тем французская пресса пишет, что Макрон намерен сделать некое объявление во время визита во Францию Зеленского, который прибудет на мероприятия к 80-летию высадки союзников в Нормандии. Предполагается, что тогда и будет объявлено об отправке французских военных на Украину.
12 комментариев
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  1. Ясная Звание
    Ясная
    +2
    Сегодня, 21:31
    Нардеп Верховной рады утверждает,

    Надоел этот прид.урок .
    Он же реально - иди.от.
  2. alexoff Звание
    alexoff
    -2
    Сегодня, 21:35
    Ну я надеюсь мы ведь не побоимся по ним влепить, если они появятся? Так ведь, верховный?
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +3
      Сегодня, 21:59
      Цитата: alexoff
      мы ведь не побоимся по ним влепить, если они появятся

      А что, были такие случаи, когда мы боялись влупить по каким-то целям вна Украине? На одном только Яворовском полигоне несколько сотен посетителей похоронили, не особо разбираясь какого они гражданства.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 22:19
        Есть хоть какое-то подтверждение? Может имена? Или спутниковые снимки? Или вы о том эпизоде 2 года назад?
  3. Лешак Звание
    Лешак
    +5
    Сегодня, 21:39
    Думается он лукавит, первая группа уже возвращается во Францию в ящиках...
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +3
      Сегодня, 21:43
      Думаю, что не первая отправляется в ящиках!
  4. Alien From Звание
    Alien From
    +2
    Сегодня, 21:41
    Балаболы, они и в Африке балаболы.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 22:19
      Балаболы, они и в Африке балаболы.

      Этот - балабол, провокатор и преступник ещё за Дом профсоюзов в Одессе.
  5. Gorohes Звание
    Gorohes
    +1
    Сегодня, 21:45
    Эти клоуны там уже с 2014 года, о чем этот блаженный идиот лопочет?
  6. Ella34 Звание
    Ella34
    0
    Сегодня, 21:47
    Видимо совсем не впечатлили их наши ядерные учения! Не испугались что то!
  7. советник 2 уровня Звание
    советник 2 уровня
    0
    Сегодня, 22:05
    вот неинтересно комментить этого гомосека.. флаг и барабан ему туда, куда ему нравится..
  8. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 22:07
    Этому козлофидеру цена - копейка в базарный день, словам его - даже ломаной копейки не стоит.