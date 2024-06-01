Заслон против беспилотников: ВМС Швеции развернут зенитные катера CB90

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Заслон против беспилотников: ВМС Швеции развернут зенитные катера CB90

Катер ВМС Швеции CB90


Швеция намерена выстроить в морской акватории заслон против беспилотников противника на фоне предупреждений Минобороны страны о возможном военном конфликте с Россией. Как утверждают официальные лица военного ведомства, Москва якобы заинтересована в захвате острова Готланд – «сердца Балтики».



Как указывается в издании Defense News, ВМС планируют приобрести зенитные орудия для своих быстроходных штурмовых катеров CB90 в целях противодействия беспилотникам и вертолетам, а также запас боеприпасов к ним, рассчитанный на 12 лет. Военное ведомство объявило конкурс на поставку восьми зенитных орудий стоимостью более $176 млн.

Это вооружение будет размещено на катерах CB90 местного производства. Они отличаются высокой скоростью хода и повышенной маневренностью, позволяющей делать крутые развороты, эффективно реагируя на угрозы.

Зенитные катера будут действовать во всех военно-географических районах, представляющих интерес

- говорится в сообщении Минобороны.

Как отмечается в издании, зенитные орудия, установленные на катера, могут стать более дешевой альтернативой ракетным комплексам, когда дело доходит до защиты войск от атак беспилотников.

12 комментариев
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  1. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 06:12
    Минные заграждения установленные скрытно на путях движения этих катеров могут стать дешевым средством борьбы с ними.
    Шведы хотят закрыть Балтику для России...наша страна вполне может закрыть Балтийское море для всех русофобов.
    1. тлауикол Звание
      тлауикол
      +1
      Сегодня, 06:37
      Это как? В шведских терводах мины ставить?
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        0
        Сегодня, 06:45
        А также как в наших терводах британские морские БПЛА диверсии устраивают. smile
        Да и потом украинские морские мины установленные возле Одессы в свое время могут и берегов Швеции появиться случайно...Россия тут абсолютно не причём.
        1. тлауикол Звание
          тлауикол
          +1
          Сегодня, 06:54
          Не серьёзный разговор.
          Ну, допустим? А кто их скрытно ставить будет. Да ещё на путях движения комбатботов? БФ? "Фантастика на втором этаже "
          1. Леха с Андроида. Звание
            Леха с Андроида.
            -1
            Сегодня, 06:59
            Фантастика на втором этаже "

            То то я гляжу со второго этажа ВСУ по Татарстану ударила... Новороссийску досталось...я уже не считаю фантастикой что ВСУ и до моего города дотянутся.
            А шведы в свое время искали в своих фьордах наши подводные лодки smile...что они там делали?
            В наше время фантастика легко может стать реальностью.
            1. тлауикол Звание
              тлауикол
              0
              Сегодня, 07:10
              Даже я знаю, где стоит мост, НПЗ, загоризонтн ый радар. А где ходит катер св90? И не ходят яхты и рыбаки. И ещё раз: кто будет минировать? Дпл Димитров? Не серьёзно. Предложите выход, а не вот это все
              1. Леха с Андроида. Звание
                Леха с Андроида.
                -1
                Сегодня, 07:17
                Предложите выход, а не вот это все

                Выход всегда есть...а что если использовать метод который использовали англосаксы при подрыве СП1, 2..скажем так с гражданских судов под прикрытием...грязно конечно но и враг наш тоже не Дартаньян с Атосом.
    2. Max2022 Звание
      Max2022
      0
      Сегодня, 07:29
      Пока выглядит как бровада, целых ВОСЕМЬ катеров, оснастят зенитными орудиями..
      Пожалуй для доп прикрытие одного-порта ещё как-то понятно, а в целом их захочешь - не найдёшь на береговой линии Швеции
  2. knn54 Звание
    knn54
    0
    Сегодня, 06:30
    В ДАННОМ случае-37 мм(не менее 20 мм),с малой скорострельностью.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 06:44
    Зенитные катера будут действовать во всех военно-географических районах, представляющих интерес
    Громко сказано при том, что заказали зенитные орудия для восьми катеров и катера, как правило, действуют в прибрежной зоне.
    1. тлауикол Звание
      тлауикол
      +1
      Сегодня, 06:56
      А море от падения беспилотников не надо охранять. Охраняют объект.
      Хотя, всё это делёж бюджета. Никто их атаковать Геранями не собирается
  4. Konnick Звание
    Konnick
    +2
    Сегодня, 07:03
    В годы ВОВ немецкие самоходные десантные баржи, вооруженные 88мм зенитками и 20мм автоматами немало крови попортили нам.