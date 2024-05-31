Пентагон и йеменские повстанцы вступили в заочный спор о том, получил ли атомный авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» повреждения в результате атаки
Американские СМИ со ссылкой на представителей Пентагона комментируют информацию о нанесении йеменскими повстанцами удара по авианосцу ВМС США «Дуайт Эйзенхауэр» в Красном море.
Как уже сообщало «Военное обозрение», хуситы заявили об атаке на атомный авианосец CVN-69 в качестве ответной меры на американо-британские атаки Йемена. Причём хуситы заявили о том, что имели место попадания по боевому американскому кораблю.
В Пентагоне утверждают, что атомный авианосец повреждений не получил.
Представитель Минобороны США:
Командование хуситов, вступая с американцами в заочный спор, в свою очередь утверждает, что Пентагон распространяет ложные сведения, «не находя смелости признать, что авианосец получил повреждения». Также утверждается, что именно с его борта взлетали самолёты и вертолёты для атак объектов в Йемене.
В ряде ближневосточных источников, ссылающихся на военное командование группировки йеменских повстанцев, заявлено, что в результате удара повреждена палуба атомного авианосца и несколько средств боевой авиации. Фотографий авианосца «Dwight D. Eisenhower» после вероятной атаки ни одна, ни другая стороны пока не публикуют.
Информация