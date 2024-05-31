Пентагон и йеменские повстанцы вступили в заочный спор о том, получил ли атомный авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» повреждения в результате атаки

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Пентагон и йеменские повстанцы вступили в заочный спор о том, получил ли атомный авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» повреждения в результате атаки

Американские СМИ со ссылкой на представителей Пентагона комментируют информацию о нанесении йеменскими повстанцами удара по авианосцу ВМС США «Дуайт Эйзенхауэр» в Красном море.

Как уже сообщало «Военное обозрение», хуситы заявили об атаке на атомный авианосец CVN-69 в качестве ответной меры на американо-британские атаки Йемена. Причём хуситы заявили о том, что имели место попадания по боевому американскому кораблю.



В Пентагоне утверждают, что атомный авианосец повреждений не получил.

Представитель Минобороны США:

Авианосца «Dwight D. Eisenhower» не было в районе проведения атаки. Поэтому повреждений он не получил.

Командование хуситов, вступая с американцами в заочный спор, в свою очередь утверждает, что Пентагон распространяет ложные сведения, «не находя смелости признать, что авианосец получил повреждения». Также утверждается, что именно с его борта взлетали самолёты и вертолёты для атак объектов в Йемене.

В ряде ближневосточных источников, ссылающихся на военное командование группировки йеменских повстанцев, заявлено, что в результате удара повреждена палуба атомного авианосца и несколько средств боевой авиации. Фотографий авианосца «Dwight D. Eisenhower» после вероятной атаки ни одна, ни другая стороны пока не публикуют.
24 комментария
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  1. Аргон Звание
    Аргон
    +1
    Сегодня, 22:21
    Вот она война слов! Кто кого перекричит
  2. Garris199 Звание
    Garris199
    +2
    Сегодня, 22:24
    Пора уже сделать смелый шаг и потопить это корыто. Кто это сделает (хуситы, сомали или еще кто), чем и как пусть думают в ГШ.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 22:44
      Пентагон и йеменские повстанцы вступили в заочный спор .....

      Ну если не получил, то в следующий раз получит.
    2. Andriuha077 Звание
      Andriuha077
      0
      Сегодня, 23:17
      Пора пригласить хуситов на борт, с адвокатами, и доказать, что не побито, или потребовать добить.

      Кассетами его! Как минимум, требуем Форрестол.
  3. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +5
    Сегодня, 22:26
    да..ХУСИТАМ по большому счету плевать..верят им или нет...смысл им врать...а вот матрасники за репутацию своей морской "исключительности"..трясутся.
  4. dauria Звание
    dauria
    0
    Сегодня, 22:27
    -Кого ж мы тогда сбили ?!
    -Космический телескоп , сэр ...
  5. solar Звание
    solar
    -3
    Сегодня, 22:27
    Смешно читать. Сами-то хуситы откуда знают, что он получил повреждения?
    Они уже неоднократно рассказывали о ударах по американским кораблям- ни один случай не подтвердился.
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      -1
      Сегодня, 22:32
      Цитата: solar
      Сами-то хуситы откуда знают, что он получил повреждения?
    2. poquello Звание
      poquello
      +1
      Сегодня, 22:35
      Цитата: solar
      неоднократно рассказывали о ударах по американским кораблям- ни один случай не подтвердился.

      американцами? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      1. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 22:36
        никем не подтверждался, в том числе самими хуситами
        1. poquello Звание
          poquello
          0
          Сегодня, 22:47
          Цитата: solar
          никем не подтверждался, в том числе самими хуситами

          блин, чего ж я тогда смотрел то? видео поражения ракетами кораблей антихуситской коалиции, и здесь спрашивал, и никто ведь не сказал что это не так
          1. solar Звание
            solar
            +1
            Сегодня, 23:01
            блин, чего ж я тогда смотрел то?

            откуда же я знаю, что вы смотрели
            видео поражения ракетами кораблей антихуситской коалиции

            Давайте видео, вместе посмотрим. Что за корабли-то конкретно поразили на этом видео. У каждого корабля название есть.
            1. poquello Звание
              poquello
              0
              Сегодня, 23:46
              Цитата: solar
              Давайте видео, вместе посмотрим

              то есть вы его не видели, но не согласны "С обоими"?
              https://dzen.ru/video/watch/65c371f88f4eb37bf0176e0a?f=d2d
  6. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +2
    Сегодня, 22:29
    Раз матрасы подтверждают сам факт атаки, то это уже прецедент! А попали или нет не столь важно. Я сколько себя помню, не знаю ни одного эпизода атаки на американский авианосец!
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 22:34
      Раз матрасы подтверждают сам факт атаки

      выдумки. Ничего они не подтверждают.
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 22:32
    Хуситы чуваки с железными шарами. Питбуль - вступает в драку невзирая на возможные последствия. Нашим бы им подкинуть хорошие изделия для ударов по кораблям пе до станцев. Так сказать для обороны от агрессоров.
  8. solar Звание
    solar
    -2
    Сегодня, 22:37
    Пентагон уже опроверг это заявление
    Дежурный офицер отдела оборонных пресс-служб Пентагона заявил Newsweek : «Эти слухи не соответствуют действительности».

    https://www.newsweek.com/houthis-claim-missile-attack-us-aircraft-carrier-1906755
  9. Sardou Звание
    Sardou
    -2
    Сегодня, 22:51
    les russes peuvent-ils pas publier des photos satellite ?
  10. Андрей Великолепный Звание
    Андрей Великолепный
    0
    Сегодня, 22:53
    Надо срочно в аренду взять вывод хуситов,чтобы начали сбивать в Черном море амриканские беспилотнотники
  11. borisvt Звание
    borisvt
    0
    Сегодня, 23:15
    ..хуситы заявили о том, что имели место попадания по боевому американскому кораблю
    Друзья, прогресс налицо! После атак на полуизраильские нефтевозы-сухогрузы, анонсированы попадания по матрасному военному кораблю. Не просто кораблю, а по авиаматке ))
    Ждем потопления, когда уже будет не отвертеться! fellow
  12. dmitryaves Звание
    dmitryaves
    0
    Сегодня, 23:49
    Пора хуситам помочь в области срочной разработки и натурных испытаний гиперзвукового оружия. Уже пора!
  13. Луенков Звание
    Луенков
    0
    Сегодня, 23:50
    По неназванным заявлениям хцситы продвинулись в разработке гиперзвуковых ракет. Беда в том, что наведения точного нет и разрешения использовать по Российской территории. Где то так.
  14. Луенков Звание
    Луенков
    0
    Сегодня, 23:51
    Цитата: Sardou
    les russes peuvent-ils pas publier des photos satellite ?

    Нельзя. Запрещено.
  15. Луенков Звание
    Луенков
    0
    Сегодня, 23:54
    Цитата: убей фашиста
    Хуситы чуваки с железными шарами. Питбуль - вступает в драку невзирая на возможные последствия. Нашим бы им подкинуть хорошие изделия для ударов по кораблям пе до станцев. Так сказать для обороны от агрессоров.

    Так у них есть свои разработки гиперзвука они под руководством Кур Али Ева.