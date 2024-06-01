Турция начала серийное производство танка Altay
Турецкая организация SSB (примерный аналог «Ростеха») объявила о начале серийного производства первого национального основного боевого танка.
На первом этапе он будет выпускаться в первом серийном варианте, получившем обозначение Т1. Вес машины составляет около 65 тонн в базовой конфигурации. Она может быть оснащена модулями дополнительной брони, которые увеличивают общий вес.
Передняя часть корпуса, передняя часть башни, ее борта и потолок защищены композитной броней, разработанной фирмой Roketsan. На башне также установлена КАЗ Akkor, созданная и выпускаемая компанией Aselsan. Она же отвечает за СУО и электрооптику.
Экипаж танка состоит из 4 бойцов: командир, наводчик, заряжающий и водитель. Основным вооружением является 120-мм гладкоствольная пушка со стволом длиной 55 калибров (6,6 м), выпускаемая компанией MKE. Она использует стандартные боеприпасы НАТО 120x570 мм.
Данная пушка основана на корейском орудии Hyundai Wia CN08, установленном в танке K2 Black Panther. В отличие от оригинала, турецкий продукт не приспособлен для питания от автомата заряжания, расположенного в задней нише башни южнокорейского танка, поскольку подача снарядов осуществляется вручную.
С пушкой спарен 7,62-мм пулемет неизвестного типа. Вероятно, это разновидность FN MAG местного производства. В дистанционно управляемом модуле размещается 12,7-мм пулемет, являющийся турецкой версией американского M2 Browning. Также на башне установлены дымовые гранатометы.
Танк оснащен передовыми электронными системами, комплексом защиты от оружия массового поражения, а также многодиапазонным маскирующим покрытием, которое уменьшает его тепловой и радиолокационный след.
Привод танка представляет собой четырехтактный дизельный двигатель в компоновке V12. В настоящее время это корейский HD-двигатель Hyundai Infracore DV27K, который генерирует 1500 л.с. Он соединен с автоматической коробкой передач SNT Dynamics EST15K. В будущем планируется перейти на турецкий силовой агрегат Batu с двигателем и трансмиссией, разработанными BMC Power.
Танк имеет гидропневматическую подвеску. По асфальтированной дороге Altay разгоняется до 65-70 км/ч, по бездорожью достигает скорости 45 км/ч. Дальность хода составляет около 450-500 км.
Сухопутные войска Турции рассчитывают принять 1000 Altay в четырех сериях по 250 машин каждая. Развертываемый в настоящее время вариант T1 будет отличаться по многим компонентам от целевой версии T2, которая, как ожидается, получит многочисленные улучшения, включая полностью изолированную боеукладку второго эшелона.
Также разрабатывается вариант T3, который будет иметь дистанционно управляемую башенную систему. Экипаж в этой перспективной модификации будет находиться в изолированной, тяжелобронированной кабине в передней части корпуса. Кроме того, для T3 разработан специальный комплекс для ведения боевых действий в урбанизированной местности, называемый AHT (asimetrik Harp Tankı).
На базе шасси Altay планируется разработать БРЭМ, штурмовой мост и машину разминирования.
Информация