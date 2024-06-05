Чего добивается Запад
Чего добивается Запад? Впереди новый мировой порядок, так как старый себя изжил. Для этого нужно окончательно выбить из Большой игры Россию – бывшего ключевого игрока (советская сверхдержава).
Для этого используют различные провокации, включая ядерное оружие. Россию нужно превратить для мировой цивилизации в «Мордор», «обитель зла». Создать образ «диких варваров», которых надо держать в изоляции, изъять ядерное оружие.
Перезагрузка человечества
Суть в том, что старый мировой порядок, созданный по итогам Второй мировой войны, рухнул. Смертельный удар ему нанесли в 1991 г., когда уничтожили один из полюсов – СССР. Баланс был нарушен. Далее уже начались последствия. Шаг за шагом старый порядок добивали.
Плюс глобальный кризис. «Кризис-матрёшка», как отмечал русский учёный Андрей Фурсов. Кризис человечества, человека (инволюция, деградация); биосферный кризис, вызванный обществом потребления, которое стало обществом истребления и самоистребления для человека, человечества; кризис капитализма; кризис библейской и коранической цивилизаций, культур; кризис западного мира – «золотого миллиарда»; кризис США; кризис Русского мира; кризис Европы; кризис Китая; кризис Японии и т. д.
Запущен процесс перезагрузки-переформатирования мирового порядка, так как нынешний уже поддерживать невозможно. В виде упрощения – строительство кастовой, неорабовладельческой, неофеодальной цивилизации. Отсюда популярность таких фильмов, вроде «Игры престолов», «Сёгуна», «Дюны». Высокие технологии, безопасная и долгая жизнь для «избранных», новой знати. Остальные будут новыми пеонами-рабами. Высокие технологии и феодальные отношения, архаичная система управления, которая соответствует упавшему качеству управления, элите, не желающей развития.
Вспоминаем гениального советского и русского писателя Ивана Ефремова и его «Час быка»: «Кжи» или короткоживущие – это люди, не имеющие особых, полезных власти способностей, они исчерпывают свой трудовой и жизненный ресурс к 25 годам и отправляются в Храм «Нежной Смерти». Кроме этих категорий граждан существуют ещё дикие люди, которые живут в пустошах, агрессивны, это «кжи», которые отвергли дар «Нежной Смерти».
То есть разделение планеты на «зелёные», безопасные и высокоразвитые зоны (смотрим фильм «Элизиум — рай не на Земле»), и «пустоши». Страны и регионы третьего мира, где большая часть населения не имеет доступа к высоким технологиям, достижениям науки, техники, медицины, образования и культуры.
«Обитель зла»
Историю пишут победители. И горе побеждённым. Стандарты и основы нового мирового порядка определят победители. После Первой мировой войны это были США, Британия и Франция, которые сокрушили германский мир (Австро-Венгрия и Второй рейх), Русский мир (Российская империя) и частично исламский мир (Османская империя). Новый мировой порядок строили на руинах проигравших и за их счёт.
Все задачи не были решены, поэтому хозяева Запада организовали Вторую мировую войну. В жертву собирались принести Германию, Россию и Японию. Сталин сыграл намного лучше Николая II, обыграть себя не дал. Советский Союз вошёл в клуб победителей. Была сформирована стабильная система с двумя полюсами. Советская цивилизация предложила человечеству альтернативу западному рабовладельческому порядку – общество знания, служения и созидания. Где человек созидатель, творец, а не раб-потребитель.
Запад при помощи сгнившей советской верхушки разрушил советское «прекрасное далёко». Это вызвало ряд тяжелых для человечества последствий. Угрозу мировой катастрофы. Происходит деградация, инволюция человека.
Глобальная мафия ищет выход в новой модели – также рабовладельческой, но на базе цифры. Электронно-цифровой концлагерь. Для этого нужно смахнуть с доски ряд потенциальных конкурентов – Россия, Поднебесная, Иран (исламский мир с коранической культурой).
Русский мир, не государство, которое пытались сделать «буржуинским», на глубинном уровне является носителем базовой ценности – социальной справедливости, правды. На которой и можно строить общество знания, служения и созидания. С этикой совести – правда выше закона, духовное выше материального, общее выше частного, служение выше владения. Это страшит хозяев Запада. Особенно с учётом, что русский суперэтнос – это народ священников и воинов, который может бросить вызов глобальной рабовладельческой мафии.
Поэтому Россию сегодня снимают с Большой игры. А российскую знать, которая ранее всеми силами старалась стать своей, «буржуинской», для Запада, «обманули». Основная цель Украинского фронта – создать образ «Русского Мордора», обители варваров-дикарей, готовых утопить соседей в крови. Отсюда блокада, санкции, российских граждан превращают в прокажённых просто за факт гражданства РФ. Нарушение всех «красных линий», включая появление ихтамнетов НАТО на украйне, ударов по Системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН), а ранее были удары по воздушной компоненте ядерных сил – стратегической авиации.
Поэтому применение ядерного оружия на Украинском фронте будет просто праздником для наших противников. На Русской земле, где живут наши люди. Россию можно будет «закрыть». Поставить вопрос об изъятии ядерного арсенала. Отсюда и всевозможные провокации.
В таком случае Россия войдёт в новый мировой порядок в ранге побеждённой державы. Как Япония и Германия после Второй мировой войны. Правда, США предоставили им уникальные условия по развитию экономики. России такой шанс не дадут. Будут грабить и расчленять дальше, до полного решения «русского вопроса». Как с малороссами-украинцами, которые утратили национальное самосознание и готовы быть кем угодно – американцами, канадцами, британцами, немцами, поляками. Отличный этнографический материал – пеоны-рабы, солдаты Запада.
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