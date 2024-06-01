«Объем работ изменился»: британский авианосец HMS Queen Elizabeth снова задерживается в ремонте

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«Объем работ изменился»: британский авианосец HMS Queen Elizabeth снова задерживается в ремонте

Объем работ по HMS Queen Elizabeth, находящейся в ремонте, изменился, в связи с чем британский авианосец снова задержится в ремонте.

В издании Navy Lookout объясняют суть поломки. Каждый из двух гребных валов авианосца имеет по три муфты, соединяющие секции между собой. Эти соединения необходимы, поскольку линия вала слишком длинная, чтобы ее можно было изготовить или установить как единое целое. Муфты имеют пластиковые крышки, защищающие от воды, но во время плановых водолазных проверок было обнаружено, что крышка на валу правого борта сдвинулась, что привело к попаданию морской воды и возникла коррозия.



В начале февраля, незадолго до того, как HMS Queen Elizabeth должна была отправиться на учения НАТО Steadfast Defender, было решено, что коррозия представляет достаточный риск выхода из строя вала, поэтому корабль пришлось вывести из эксплуатации.

После переброски корабля в Шотландию на одном валу и недели разгрузки боеприпасов, авианосец был перемещен в сухой док в Росайте. Первоначально предполагалось, что докование продлится всего несколько недель и будет сосредоточено исключительно на устранении коррозии вала правого борта. Однако было принято решение полностью заменить оба вала, повторяя работу, проделанную на HMS Prince of Wales в прошлом году.

В августе 2022 года у HMS Prince of Wales произошла серьезная механическая поломка, когда полностью вышла из строя муфта вала. Последующее обследование и технический анализ показали, что требуется пересмотреть систему смазки подшипников вала и муфт. Оба вала в конечном итоге были заменены на новую конструкцию в течение 9 месяцев во время нахождения корабля в сухом доке (с ноября 2022 года по июль 2023 года).

Британский флот не комментирует, когда HMS Queen Elizabeth покинет Росайт, но ожидается, что она вернется в Портсмут в августе, чтобы возобновить свои флагманские обязанности.

9 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:22
    Мне кажется в статье " сломанный телефон" ,сначала англицкие журналисты с англицкого технического перевели на англицкий разговорный,а потом англицкий разговорный переведён на технический русский.Одно понятно два вала под замену,а это очень весёлая операция.На последнем пароходе вал у меня был цельнокованым .Одно ясно ,корабль не жилец,если на серии проблемы с валовой линией.Будем посмотреть.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 14:31
      Цитата: tralflot1832
      На последнем пароходе вал у меня был цельнокованым

      У кого-чего? Предполагал, что это обычное пещеристое тело...
      lol
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 14:35
        Просто пещерестое тело сейчас не в почёте,сейчас в почёте пещеристое тело 22% НДФЛ.Хотя раньше и 12 % " устраивало.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 14:29
    требуется пересмотреть систему смазки подшипников вала и муфт.

    И эти корабелы катили бочку на нашего «Кузю»?
    * * *
    «Объем работ изменился»: британский авианосец HMS Queen Elizabeth снова задерживается в ремонте

    До боли знакомые строки... crying
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 14:48
      Ross 42 .Просто ангицкая верфь построила этих два парохода ,через два - три года ,просим на " шиномотаж" .Параходик обошёлся в миллиарды,а ? млн на замену валов жалко.Когда не начнут вешать на рее Адмиралтейских Лордов,Англии бояца не чего.Почемуто в " Де Кольте" в англицкой эконом зоне работает наш трулер- странно.
  3. bar Звание
    bar
    +1
    Сегодня, 14:31
    Походу ржавеет быстрее, чем успевают ремонтировать. Мелочь, а приятно.
  4. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 14:52
    Вот как мелочи себя проявляют. Не уделили внимания пластмассовой крышке - и нету авианосца на службе.
  5. Codett Звание
    Codett
    -1
    Сегодня, 15:08
    Прочитал комментарии и удивился, что у нашего Кузи проблем нет и к сожалению не только у него, у мелкобритов их хотя бы 2, а у нас один да и тот советский.
  6. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 15:10
    Иде, спрашивается, наш ужасный и Великий Болторез? Отмазы будут? Тут сравнительное новье из ремонтов никак не выберется, а оне над нашим стариком измываются, дымил он им сильно.))