Август 1919-го: битва у стен Белого Вердена

К победе одним ударом

а) На Южный фронт возлагается разгром армий генерала А. И. Деникина;

б) Главный удар должна нанести группа под командованием бывшего полковника Василия Ивановича Шорина, состоявшая из 9-й и 10-й армий.

а) Основная цель та же: разбить армии генерала А. И. Деникина;

б) все прибывающие на усиление части направить в район Новохоперск — Камышин и с линии Ртищево — Аткарск — Камышин начать наступление;

в) с занятием района рек Хопра и Дона и до Царицына наступать в трех направлениях: Царицын — Лихая, Царицын — Константиновская, Царицын — Великокняжеская.

«Наступил один из самых критических, по всей вероятности, даже самый критический момент социалистической революции… Колчак и Деникин — главные и единственно серьезные враги Советской республики.»

«Войти в связь с 11-й армией (обороняла Астрахань — И.Х.) для создания действительного препятствия соединению армий генерала А. И. Деникина и адмирала А. В. Колчака.»



Полковник В. И. Шорин

У стен Белого Вердена

«Одним из главных предметов заботы должна стать теперь работа среди мобилизуемых, для помощи мобилизации, среди мобилизованных. Коммунисты и сочувствующие им во всех местах, где сосредоточены мобилизованные, или где есть гарнизоны и в особенности запасные батальоны и т. п., должны быть поголовно поставлены на ноги. Без исключения все они должны объединиться и работать, одни ежедневно, другие, скажем, 4 или 8 часов еженедельно, на помощь мобилизации и среди мобилизованных, среди солдат местного гарнизона, разумеется, строго организованно, при назначении каждого на соответственную работу местной партийной организацией и военной властью…



Особой категорией мер помощи должно быть содействие быстрейшему и наилучшему обучению мобилизованных. Советская власть призывает всех бывших офицеров, унтер-офицеров и т. д. Коммунистическая партия, а за нею все сочувствующие и все рабочие должны прийти на помощь рабоче-крестьянскому государству, во-первых, всячески содействуя вылавливанию уклоняющихся от явки бывших офицеров, унтер-офицеров и т. д., во-вторых, организуя под контролем партийной организации или при ней группы тех, кто теоретически или практически (например, участвуя в империалистской войне) обучался военному делу и в состоянии принести свою долю пользы.»



Генерал-майор С. М. Топорков



На фото справа О. И. Городовиков — один из лучших кавалерийских военачальников РККА Гражданской войны, принимавший участие в обороне и штурме Царицына



Танки Кавказской армии, сыгравшие важную роль и в штурме Царицына и в его обороне

Сила обстоятельств



Карта уже советская, но обратите внимание на расположение Котлубани — уступом к городу, что позволяло Врангелю бить наступающие вдоль Волги полки 28-й дивизии во фланг и одновременно перекрыть стратегически важную железную дорогу на Поворино

Источники:

Буденный С.М. Пройденный путь М., 1959. Кн. 1.

Врангель П.Н. Записки. Ноябрь 1916 г. – ноябрь 1920 г. Т. 1.: Воспоминания. Мемуары. Мн., 2002.

Деникин А.И. Вооруженные силы Юга России. // Белое дело. Избранные произведения в 16 книгах. М., 1996.

Директивы Командования фронтов Красной Армии. М; 1972. Т 2.

Какурин Н.Е. Как сражалась революция. М; 1990. Т.II.

Клюев Л. Л. Борьба за Царицын. 1918-1919 гг. Москва, Ленинград, 1928.