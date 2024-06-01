Украинская сторона: Российские войска в Часов Яре на одном из участков перешли канал Северский Донец-Донбасс, бои уже идут за микрорайон Новый

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Украинская сторона: Российские войска в Часов Яре на одном из участков перешли канал Северский Донец-Донбасс, бои уже идут за микрорайон Новый

Российские войска продолжают продвижение в городе Часов Яр. Примечателен тот факт, что российские успехи признаёт и противник, что называется, на местах.

Украинские военные пишут о том, что ВС РФ продвинулись в юго-восточной и южной частях города на глубину около 700 м при ширине полосы продвижения до 1 км.



Украинские военные:

Противник (ВС РФ) перешли канал Северский Донец-Донбасс на одном из участков, бои идут за микрорайон Новый.

Одновременно с этим российские войска продолжают продвижение в микрорайоне Канал. Напомним, что эта часть Часова Яра находится на левом берегу канала Северский Донец-Донбасс.


Вследствие того, что российские войска находятся и в «правобережной» части Часова Яра, появилась возможность наносить украинским подразделениям, засевшим в микрорайоне Канал, в тыл.

Также российские войска выдавливают противника к западу от Клещеевки. После взятия под контроль нашими бойцами ключевой высоты в районе этого населённого пункта противник несколько раз попытался её штурмовать с целью отбить у наших, однако эти затеи на данный момент приводят лишь к росту числа сожжённой бронетехники и ликвидированных солдат ВСУ на западных подступах к Клещеевке.
7 комментариев
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  1. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +5
    Сегодня, 07:06
    Я просто поражаюсь как наши штурма воюют под плотным контролем БПЛА противника...прям заговоренные какие то ребята...удачи вам парни.
    1. Грица Звание
      Грица
      +3
      Сегодня, 07:13
      Цитата: Леха с Андроида.
      Я просто поражаюсь как наши штурма воюют под плотным контролем БПЛА противника...прям заговоренные какие то ребята...удачи вам парни.

      К сожалению, не заговорённые, и гибнут от дронов довольно много. Среди моих знакомых ребят (вернее уже бывших) есть те, что от FPV погибли. А еще многие рассказывают, что очень мерзкая вещь - Баба Яга - просто покоя не даёт.
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +1
        Сегодня, 07:24
        Но некоторые видео наших штурмовиков впечатляют. Прикладом фпв сбивают
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 07:53
          Ну,это героизм.Может сработать взрыватель.Коллега с работы погиб от дрона.Но тут не при атаке штурмовиков...По телефону заболтался..Штурмовики конечно молодцы
      2. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        +2
        Сегодня, 07:37
        Баба Яга - просто покоя не даёт.

        Грузоподьемность у ней хорошая
        ... позволяет даже противотанковые мины по воздуху перемещать...а ведь создавался этот аппарат для нужд сельского хозяйства...получился аппарат двойного назначения.
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 07:19
    (ВС РФ) перешли канал Северский Донец-Донбасс на одном из участков, бои идут за микрорайон Новый
    Военной удачи и успехов нашим бойцам! Коль противник вынужден признавать успехи российской армии значит у него дела обстоят плохо и это придает оптимизма.
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 07:22
    Наши будут продолжать давить. На подходе Угледар и Херсон. А ещё с Запорожья на Харьков всу перебросили. Теперь под Работино нашим станет легче. Всу пытаются остановить наступление на Харьков. Туда перебрасывают всё что можно и нельзя. И гур, и спецназ, и полицаи в топку идёт