Украинская сторона: Российские войска в Часов Яре на одном из участков перешли канал Северский Донец-Донбасс, бои уже идут за микрорайон Новый

Российские войска продолжают продвижение в городе Часов Яр. Примечателен тот факт, что российские успехи признаёт и противник, что называется, на местах.Украинские военные пишут о том, что ВС РФ продвинулись в юго-восточной и южной частях города на глубину около 700 м при ширине полосы продвижения до 1 км.Украинские военные:Одновременно с этим российские войска продолжают продвижение в микрорайоне Канал. Напомним, что эта часть Часова Яра находится на левом берегу канала Северский Донец-Донбасс.Вследствие того, что российские войска находятся и в «правобережной» части Часова Яра, появилась возможность наносить украинским подразделениям, засевшим в микрорайоне Канал, в тыл.Также российские войска выдавливают противника к западу от Клещеевки. После взятия под контроль нашими бойцами ключевой высоты в районе этого населённого пункта противник несколько раз попытался её штурмовать с целью отбить у наших, однако эти затеи на данный момент приводят лишь к росту числа сожжённой бронетехники и ликвидированных солдат ВСУ на западных подступах к Клещеевке.

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