Наносят удар на глубину в тысячу километров: Финляндия закупает ракеты JASSM-ER для истребителей F-35

Дальность действия оружия по-прежнему имеет решающее значение на поле боя. Данная закупка значительно улучшит эффективность сил обороны в этом отношении

Дальность большая, как и точность. Благодаря этому могут быть поражены критически важные защищенные наземные цели

Министр обороны Финляндии Антти Хакканен одобрил закупку ракет класса «воздух-поверхность» JASSM-ER, способных преодолевать расстояние в тысячу километров. Они будут поставлены в соответствии с графиком развертывания многоцелевых истребителей F-35, которые заменяют в ВВС F/A-18 Hornet.- отметил министр.Ракеты JASSM имеют две основные на данный момент модификации: AGM-158A с дальностью полета свыше 370 км и AGM-158B (она же JASSM-ER) с дистанцией действия 980 км. Помимо США, ракеты AGM-158A, считающиеся одним из наиболее опасных типов оружия, использует лишь небольшое количество союзников Вашингтона: Австралия, Польша, Южная Корея, Япония и Финляндия.В последние дни было принято решение продать еще более дальнобойные AGM-158B Польше; теперь о приобретении этой ракеты заявляет Финляндия, ранее, еще в 2020 году, уже получившая одобрение США на их закупку. То есть фактически у границ России происходит развертывание средств поражения, способных наносить авиаудары в стратегической глубине.- отметила советник МО Иикка Марттила, слова которой приводятся в издании Iltalehti.Как она пояснила, информация об общей стоимости и размере приобретенной партии разглашаться не будет. С ее слов, F-35 и ракеты JASSM-ER будут поступать в войска постепенно, в период с 2025 по 2030 год.