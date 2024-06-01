Наносят удар на глубину в тысячу километров: Финляндия закупает ракеты JASSM-ER для истребителей F-35

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Наносят удар на глубину в тысячу километров: Финляндия закупает ракеты JASSM-ER для истребителей F-35

Министр обороны Финляндии Антти Хакканен одобрил закупку ракет класса «воздух-поверхность» JASSM-ER, способных преодолевать расстояние в тысячу километров. Они будут поставлены в соответствии с графиком развертывания многоцелевых истребителей F-35, которые заменяют в ВВС F/A-18 Hornet.

Дальность действия оружия по-прежнему имеет решающее значение на поле боя. Данная закупка значительно улучшит эффективность сил обороны в этом отношении

- отметил министр.



Ракеты JASSM имеют две основные на данный момент модификации: AGM-158A с дальностью полета свыше 370 км и AGM-158B (она же JASSM-ER) с дистанцией действия 980 км. Помимо США, ракеты AGM-158A, считающиеся одним из наиболее опасных типов оружия, использует лишь небольшое количество союзников Вашингтона: Австралия, Польша, Южная Корея, Япония и Финляндия.

В последние дни было принято решение продать еще более дальнобойные AGM-158B Польше; теперь о приобретении этой ракеты заявляет Финляндия, ранее, еще в 2020 году, уже получившая одобрение США на их закупку. То есть фактически у границ России происходит развертывание средств поражения, способных наносить авиаудары в стратегической глубине.

Дальность большая, как и точность. Благодаря этому могут быть поражены критически важные защищенные наземные цели

- отметила советник МО Иикка Марттила, слова которой приводятся в издании Iltalehti.

Как она пояснила, информация об общей стоимости и размере приобретенной партии разглашаться не будет. С ее слов, F-35 и ракеты JASSM-ER будут поступать в войска постепенно, в период с 2025 по 2030 год.

3 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 07:45
    — Жили финны,мирно жили,жили не тужили ...
  2. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    0
    Сегодня, 07:46
    Похоже , что Финляндия решиласъ на самоубийство, ведь в случае войны ее просто не станет!
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 07:52
    Как же,не будем вслух называть страну, ей удалось заставить Финляндию вступить в НАТО и начать вести такую политику? Ведь катались финники, как сыр в масле пока с Россией дружили. Видать или надавили на них очень больно,или пообещали что- очень серьёзное, типа Кэмська волость.