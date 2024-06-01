Взрывы от Харькова до Львова: ВС РФ нанесли комбинированные удары по объектам противника
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В ночь на 1 июня громко было в целом ряде подконтрольных киевскому режиму регионов. Западная Украина не стала исключением.
Известно, что российские Вооружённые силы провели комбинированную атаку на военные объекты в Львовской области и областном центре – Львове. По последним данным, там ракеты класса «воздух-земля» поразили цели в виде мест украинской военной логистики.
По всей вероятности, речь идёт о пунктах, куда со стороны Польши на украинскую территорию переброшена натовская военная техника.
Также поражены цели в Ровно и Винницкой области. Сообщается о горящих складах и множественной детонации, что косвенно свидетельствует о поражении мест хранения боеприпасов ВСУ.
Известно и о взрывах в оккупированном войсками киевского режима Запорожье. Там огневое поражение, по последним сведениям, нанесено объекту энергетической инфраструктуры, использовавшемуся в военных целях, в том числе для размещения на его территории военной техники и оружия.
Боевая авиация ВКС РФ с помощью ракет и авиабомб с УМПК атаковала противника в Харьковской области. Уничтожена инфраструктура обслуживания РСЗО ВСУ, нанесено огневое поражение личному составу войск противника.
На 7:00 мск воздушная тревога в ряде подконтрольных киевскому режиму территорий продолжает действовать.
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