Взрывы от Харькова до Львова: ВС РФ нанесли комбинированные удары по объектам противника

9
Взрывы от Харькова до Львова: ВС РФ нанесли комбинированные удары по объектам противника

В ночь на 1 июня громко было в целом ряде подконтрольных киевскому режиму регионов. Западная Украина не стала исключением.

Известно, что российские Вооружённые силы провели комбинированную атаку на военные объекты в Львовской области и областном центре – Львове. По последним данным, там ракеты класса «воздух-земля» поразили цели в виде мест украинской военной логистики.



По всей вероятности, речь идёт о пунктах, куда со стороны Польши на украинскую территорию переброшена натовская военная техника.



Также поражены цели в Ровно и Винницкой области. Сообщается о горящих складах и множественной детонации, что косвенно свидетельствует о поражении мест хранения боеприпасов ВСУ.

Известно и о взрывах в оккупированном войсками киевского режима Запорожье. Там огневое поражение, по последним сведениям, нанесено объекту энергетической инфраструктуры, использовавшемуся в военных целях, в том числе для размещения на его территории военной техники и оружия.

Боевая авиация ВКС РФ с помощью ракет и авиабомб с УМПК атаковала противника в Харьковской области. Уничтожена инфраструктура обслуживания РСЗО ВСУ, нанесено огневое поражение личному составу войск противника.

На 7:00 мск воздушная тревога в ряде подконтрольных киевскому режиму территорий продолжает действовать.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 07:23
    Поляки подняли в воздух авиацию и фиксировали прилёты в Львовской обл.Наблюдателями выступали.
  2. Kusja Звание
    Kusja
    +5
    Сегодня, 07:26
    Западнаяукраина совсем не должна быть исключением, в первую очередь. Поскольку там всё концентрируют.
    1. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +5
      Сегодня, 07:35
      Цитата: Kusja
      Западная украина совсем не должна быть исключением

      Они должны быть первоочередными целями. Именно там проходят коммуникации которые снабжают бандеровцев ресурсами и вооружением. Жаль что такие удары наносятся от случая к случаю. Без системного уничтожения транспортной инфраструктуры на западе добиться изоляции района боевых действий невозможно. Что ведет к затягиванию военного конфликта и лишним жертвам.
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 07:46
        Жаль что такие удары наносятся от случая к случаю

        Запас ракет не безграничен его постоянно нужно пополнять.
  3. 1 z1 Звание
    1 z1
    +4
    Сегодня, 07:33
    На 7:00 мск воздушная тревога в ряде подконтрольных киевскому режиму территорий продолжает действовать.

    Курская, Белгородская область- тоже воздушная тревога
  4. bambr731 Звание
    bambr731
    +2
    Сегодня, 07:38
    Известно, что российские Вооружённые силы провели комбинированную атаку на военные объекты в Львовской области и областном центре – Львове. По последним данным, там ракеты класса «воздух-земля» поразили цели в виде мест украинской военной логистики.

    Западной украине нужно уделять особое внимание. Там "племенных" нациков и западных "инструкторов", как блох на дворняге
    1. 1 z1 Звание
      1 z1
      0
      Сегодня, 07:42
      Западной украине нужно уделять особое внимание. Там "племенных" нациков и западных "инструкторов", как блох на дворняге

      Однозначно нужно. Но чем? Насколько серьезный ущерб "рассредоточенной живой силе " могут нанести три -пять- десять ракет с боевой частью аналогичной ФАБ -500
  5. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 07:45
    Почему не используют во время "комбинированной" атаки противолокационные ракеты против работающих в этот момент РЛС? Тогда это была бы по настоящему комбинированная атака. Нам необходимо уничтожить ПВО ВСУ, без массированного использования авиации так и будем заниматься штурмами
  6. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 08:05
    1. Украина возлагает огромные надежды на F-16. Так, в первую очередь, чтобы отогнать нашу авиацию из операционной зоны пуска. Думаю, крайне необходимо сразу же после поступления F-16 на ТВД по возможности сразу загасить их максимально. Чтоб не надеялись.
    2. В Германии перестали понимать укробеженцов с западной украины - дескать там безопасно. Надо сделать так, чтоб стало опасно. Двойной эффект: отток населения оттуда и дополнительна нагрузка финансовая на Германию. Немцы уже ропщут вовсю.