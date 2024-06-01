«Диалог Шангри-Ла»: китайская сторона задала вопрос, на каком основании США, не признавая независимость Тайваня, поставляют ему оружие
На открывшемся в Сингапуре саммите «Диалог Шангри-Ла», называемом азиатским аналогом Мюнхенской конференции по безопасности, особое внимание привлекли к себе заявления министра обороны США Ллойда Остина. По словам американского министра, «Китаю необходимо пересмотреть свою политику в отношении Тайваня, так как сегодняшняя политика не ведёт к безопасности в регионе».
Такое заявление Остин сделал после своей встречи с министром обороны КНР Дун Цзюнем.
Остин:
Надо полагать, именно поэтому Вашингтон выделил миллиарды долларов Тайваню на противостояние с КНР…
В свою очередь китайский министр заявил о том, что политика КНР была и остаётся последовательной, и это политика единого Китая.
В китайской делегации, комментируя заявления Ллойда Остина, заявили, что США продолжают действовать так, чтобы подрывать возможность диалога Пекина с Тайбэем.
Китайская пресса:
Вашингтон эти вопросы предпочёл оставить без ответа.
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