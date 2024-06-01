«Диалог Шангри-Ла»: китайская сторона задала вопрос, на каком основании США, не признавая независимость Тайваня, поставляют ему оружие

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«Диалог Шангри-Ла»: китайская сторона задала вопрос, на каком основании США, не признавая независимость Тайваня, поставляют ему оружие

На открывшемся в Сингапуре саммите «Диалог Шангри-Ла», называемом азиатским аналогом Мюнхенской конференции по безопасности, особое внимание привлекли к себе заявления министра обороны США Ллойда Остина. По словам американского министра, «Китаю необходимо пересмотреть свою политику в отношении Тайваня, так как сегодняшняя политика не ведёт к безопасности в регионе».

Такое заявление Остин сделал после своей встречи с министром обороны КНР Дун Цзюнем.

Остин:

США могут быть в безопасности только в том случае, если Азия будет в безопасности.

Надо полагать, именно поэтому Вашингтон выделил миллиарды долларов Тайваню на противостояние с КНР…

В свою очередь китайский министр заявил о том, что политика КНР была и остаётся последовательной, и это политика единого Китая.

В китайской делегации, комментируя заявления Ллойда Остина, заявили, что США продолжают действовать так, чтобы подрывать возможность диалога Пекина с Тайбэем.

Китайская пресса:

Если США не признают независимость Тайваня, значит, они признают территориальную целостность Китая. Соответственно, любые их действия на Тайване, включая поставки оружия сепаратистам, есть нарушение международного права. На каком вообще основании идут поставки оружия и на каком основании там присутствуют американские военные?

Вашингтон эти вопросы предпочёл оставить без ответа.
2 комментария
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  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 08:07
    Вашингтон эти вопросы предпочёл оставить без ответа.
    мерикатосы, как и евреи, на неудобные ответы молчат, или тупят по-полной..
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 08:08
    «На каком вообще основании идут поставки оружия и на каком основании там присутствуют американские военные?» —

    — На тех же,что и в других местах - "защищают демократию" ...