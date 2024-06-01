Показано выполнение фигуры пилотажа «бочка» турецким ударным беспилотником Bayraktar TB2

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Показано выполнение фигуры пилотажа «бочка» турецким ударным беспилотником Bayraktar TB2

Традиционно при создании тяжелых беспилотников разработчики руководствуются тремя критериями – дальность действия, грузоподъемность и малозаметность. Маневренность не входила в это уравнение. Однако турецкий ударный БПЛА Bayraktar TB2 продемонстрировал отклонение от этого шаблона.

Компания Baykar опубликовала видео, на котором запечатлен полет данного беспилотника, в ходе которого он выполнил фигуру сложного пилотажа «бочка». Она подразумевает оборот самолета вокруг его горизонтальной оси на 360°. В зависимости от числа оборотов «бочка» бывает одинарной, полуторной и многократной. В наиболее трудных случаях она относится к фигурам высшего пилотажа.





Впервые этот маневр был выполнен в 1905 году американцем Дэниелом Мелони. А в ходе воздушных сражений Второй мировой войны «бочка» спасла жизни множества лётчиков, позволяя им уворачиваться от огня противника. Важна она и в современной боевой авиации, давая возможность резко сменить направление полета при противоракетном уклонении. Без выполнения «бочки» невозможно реализовать большинство маневров высшего пилотажа, например, «кобру Пугачева».

Демонстрация Bayraktar TB2 «бочки» говорит о значительном потенциале, заложенном в конструкцию турецкого беспилотника. По крайней мере, так это характеризуют в самой Турции.

12 комментариев
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  1. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    -4
    Сегодня, 08:44
    Враги кружат. Продолжаем вести наблюдение.
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +3
      Сегодня, 08:58
      Это не бочка, а кадушка.
      Самолёт не только переворачивается по продольной оси, но при этом и саму ось смещает.
      В отличии от бочки кадушка действительно является противоракетным маневром. А вот чистая бочка против ракеты поможет только когда двигатели на крыльях. С центрально расположенным двигателем чистая бочка бесполезна - двигатель никуда не смещается, а именно в него ракета и летит.
      1. Yujanin Звание
        Yujanin
        0
        Сегодня, 09:46
        В отличии от бочки кадушка действительно является противоракетным маневром.

        Без системы/станции предупреждения о пуске и облучении на БЛА(тяжелая для дрона бандура) все эти "бочки", "тепловушки" и "кадушки" бесполезны.
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          0
          Сегодня, 09:49
          От чего же. Если маневры выполнять непрерывно, никакая система предупреждения не нужна.
          Именно так противокорабельные ракеты на финальном участке полёта действуют.
          Птицы массово ловят мух, а вот бабочек только при удаче - бабочки непрерывно "порхают", так что их ловить сложно.
          Тепловые ловушки тоже выпускают часто не по предупреждению, а просто в опасной зоне, на всякий случай.
  2. Vugigugi Звание
    Vugigugi
    +2
    Сегодня, 08:44
    Вообще-то самолеты и дроны без пилота должны показывать высший пилотаж. Тут уже важен факт не нагрузка пилота а нагрузски самой машины. На сколько может выдержать конструкция.
    1. Простой Звание
      Простой
      +2
      Сегодня, 09:00
      Зачем Байрактару "высший пилотаж"?
      Такой планер уменьшит полезную нагрузку с неясными выгодами от возможности выполнения фигур "высшего пилотажа".
      1. Прокоп_Свинин Звание
        Прокоп_Свинин
        +1
        Сегодня, 09:13
        Битвы дронов не за горами. Кое-что уже нарабатывается.
        1. Простой Звание
          Простой
          0
          Сегодня, 09:20
          В том что нужны ударные воздушные платформы, способные выполнять противоракетные или противозинитные маневры - такое будет востребовано.
          "Собачей свалки" дронов в небе не будет - это из разряда белых слонов в вакууме.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 08:59
    Демонстрация Bayraktar TB2 «бочки» говорит о значительном потенциале, заложенном в конструкцию турецкого беспилотника.
    И возможном повышении спроса на эти БПЛА? Иначе ролик, как рекламным не назовешь.
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 08:59
    Показано выполнение фигуры пилотажа «бочка» турецким ударным беспилотником Bayraktar TB2

    До чего дошел прогресс,
    До невиданных чудес,
    Опустился на глубины
    И поднялся до небес.
  5. Maxim G Звание
    Maxim G
    +1
    Сегодня, 09:40
    С ума сойти - самолет уровня 20-х годов смог сделать бочку laughing
  6. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 09:40
    Согласен с тем, что публикация такого видео направлена на потенциальных покупателей. Больше заказов - выше прибыль. А большая маневренность - еще и меньшие потери, если дойдёт до противостояния с подобными полуавтоматическими летательными аппаратами.