Между Францией и Украиной ведутся переговоры о том, чтобы разрешить французским военным инструкторам отправиться на Украину

Мы делаем еще один шаг в процессе вовлечения в войну

Европейские страны и Североатлантический альянс все сильнее втягиваются в украинский вооруженный конфликт. И сейчас Европа вступила в новую промежуточную стадию приближения войны с Россией.Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире венгерской радиостанции Kossuth.По его словам, каждую неделю происходит какое-либо событие, свидетельствующее о подготовке ЕС и НАТО к вооруженному конфликту с Россией. Орбан считает, что Запад настойчиво и поэтапно движется к войне, ведь вступление в нее обычно не происходит внезапно.Приближение к полномасштабным военным действиям, поясняет политик, состоит из трех этапов: обсуждения, подготовки и уничтожения. По мнению Орбана, западные страны закончили обсуждение и вступили в подготовительную стадию.По мнению премьера, логику его рассуждений подтверждают два недавних события.- называет Орбан первое из двух событий.Речь идет о планах Парижа отправить своих военнослужащих на украинскую территорию, чтобы они занялись там подготовкой подразделений ВСУ.Второй признак приближающейся войны Запада с Россией венгерский премьер видит в обсуждении темы предоставления разрешения украинским военным наносить удары западным вооружением по российским регионам.- отмечает Орбан.