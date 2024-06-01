Премьер-министр Венгрии: Европа вступила в новую стадию приближения войны с Россией

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Премьер-министр Венгрии: Европа вступила в новую стадию приближения войны с Россией

Европейские страны и Североатлантический альянс все сильнее втягиваются в украинский вооруженный конфликт. И сейчас Европа вступила в новую промежуточную стадию приближения войны с Россией.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире венгерской радиостанции Kossuth.



По его словам, каждую неделю происходит какое-либо событие, свидетельствующее о подготовке ЕС и НАТО к вооруженному конфликту с Россией. Орбан считает, что Запад настойчиво и поэтапно движется к войне, ведь вступление в нее обычно не происходит внезапно.

Приближение к полномасштабным военным действиям, поясняет политик, состоит из трех этапов: обсуждения, подготовки и уничтожения. По мнению Орбана, западные страны закончили обсуждение и вступили в подготовительную стадию.

По мнению премьера, логику его рассуждений подтверждают два недавних события.

Между Францией и Украиной ведутся переговоры о том, чтобы разрешить французским военным инструкторам отправиться на Украину

- называет Орбан первое из двух событий.

Речь идет о планах Парижа отправить своих военнослужащих на украинскую территорию, чтобы они занялись там подготовкой подразделений ВСУ.

Второй признак приближающейся войны Запада с Россией венгерский премьер видит в обсуждении темы предоставления разрешения украинским военным наносить удары западным вооружением по российским регионам.

Мы делаем еще один шаг в процессе вовлечения в войну

- отмечает Орбан.
12 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 08:38
    Спасибо за предупреждение.Мы в курсе.
  2. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 08:41
    Премьер-министр Венгрии: Европа вступила в новую стадию приближения войны с Россией
    Он прав.
    Сможет ли теперь гейропа съехать)) и включить заднюю? request
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 09:19
      Цитата: a.s.zzz888
      Сможет ли теперь гейропа съехать)) и включить заднюю?

      Начиная с Ледового побоища, не видно чтобы Европа включила заднюю. В Европе зреет новый Гитлер.
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        +1
        Сегодня, 10:02
        carpenter
        (Dimon)
        +1
        Сегодня, 09:19
        Новый
        Цитата: a.s.zzz888
        Сможет ли теперь гейропа съехать)) и включить заднюю?

        Начиная с Ледового побоища, не видно чтобы Европа включила заднюю. В Европе зреет новый Гитлер.
        По ходу, уже "созрел". И причём, не один. Перечислять не стану, много чести)) для них.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +5
    Сегодня, 08:43
    Европа вступила в новую промежуточную стадию приближения войны с Россией.
    На сегодня в Европе Орбан единственный кто не боится говорить правду и действительно не желает быть участником этого "представления" с провокацией России на крайние меры. Другие очумев от русофобии и в угоду Сша стартанули в направлении вооруженного конфликта между НАТО и Россией почему-то надеясь на то, что их странам при этом ни чего не грозит (Сша защитят).
    1. Normann Звание
      Normann
      +1
      Сегодня, 09:07
      Ну вот как до них не дойдет что победителей не будет, а останется только выжженая земля и десятки, а то и сотни миллионов погибших.
    2. Простой Звание
      Простой
      +1
      Сегодня, 09:10
      Война произойдет из за такой реликтовой и не отвечающей требованием безопасности на нашем континенте структуркы как НАТО.
  4. Простой Звание
    Простой
    +1
    Сегодня, 08:53
    Министром обороны ФРГв апреле сего года был подписан "Osnabrücker Erlass"
    "От оперативной армии к сосредоточению внимания на национальной обороне и обороне альянса. #Бундесвер должен быть готов к новой угрожающей ситуации в Европе. Министр Писториус сегодня изложил необходимые принципы для такого изменения в Указе Оснабрюка ..."
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 08:55
    У России есть чем ответить не только Европе, но и США, которых предупредили...
    Надеюсь, ВГК и новый МО не сдадут страну на поругание сатанистам...
    1. Простой Звание
      Простой
      0
      Сегодня, 09:05
      Тем не менее мыши с упорством лезут на кактус.
      Это какой-то хитрый план со стороны англосаксев.
  6. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 09:33
    Группе рептилоидов до фонаря ядерная война -земля рано ли поздно очистится, проблема перенаселения будет решена - они выползут из глубоких нор и уже без помех будут править миром.
  7. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 09:38
    Премьер-министр Венгрии: Европа вступила в новую стадию приближения войны с Россией

    Ну соскучились люди по разгромленным городам, отсутствию воды, пищи, тепла.
    Экстрима им захотелось! fellow
    Вот и бегут на поводу у своих отмороженных политиков, а тех "на крючке", серьёзном таком, держат заокеанские хозяева.
    Вот все и быкуют! lol