Глава Белгородской области: Два села региона были атакованы ВСУ
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Белгородчина подвергаться атакам со стороны ВСУ. Здесь они бывают наиболее частыми по сравнению с другими регионами страны. Обстрелы ведутся как наземными орудиями, так и с использованием дронов.
Как сообщил у себя в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ попытались атаковать два населённых пункта региона.
Так, село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа, что на границе с Украиной, было атаковано вражеским FPV-дроном. Пострадавших в результате инцидента нет, но небольшие повреждения получил один частный дом и автомобиль.
Во втором случае ВСУ обстреляли село Беленькое Борисовского района, находящегося на границе с Харьковской областью Украины. Здесь также обошлось без пострадавших. Однако, по словам Гладкова, повреждены были семь частных жилых домов. На местах двух инцидентов работают оперативные службы.
Кроме того, глава Белгородской области сообщил, что в регионе в очередной раз запущена сирена ракетной опасности. Чуть позже сигнал ракетной опасности был отменён.
Вчера в течение дня, по данным Минобороны России, над территорией Белгородской области были сбиты 11 украинских беспилотников.
Всего же с начала проведения СВО Украина потеряла более 24900 беспилотных летательных аппаратов. Сотни из них были сбиты над Белгородчиной.
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