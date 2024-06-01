Глава Белгородской области: Два села региона были атакованы ВСУ

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Глава Белгородской области: Два села региона были атакованы ВСУ

Белгородчина подвергаться атакам со стороны ВСУ. Здесь они бывают наиболее частыми по сравнению с другими регионами страны. Обстрелы ведутся как наземными орудиями, так и с использованием дронов.

Как сообщил у себя в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ попытались атаковать два населённых пункта региона.



Так, село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа, что на границе с Украиной, было атаковано вражеским FPV-дроном. Пострадавших в результате инцидента нет, но небольшие повреждения получил один частный дом и автомобиль.

Во втором случае ВСУ обстреляли село Беленькое Борисовского района, находящегося на границе с Харьковской областью Украины. Здесь также обошлось без пострадавших. Однако, по словам Гладкова, повреждены были семь частных жилых домов. На местах двух инцидентов работают оперативные службы.

Кроме того, глава Белгородской области сообщил, что в регионе в очередной раз запущена сирена ракетной опасности. Чуть позже сигнал ракетной опасности был отменён.

Вчера в течение дня, по данным Минобороны России, над территорией Белгородской области были сбиты 11 украинских беспилотников.

Всего же с начала проведения СВО Украина потеряла более 24900 беспилотных летательных аппаратов. Сотни из них были сбиты над Белгородчиной.
9 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 09:34
    Теперь уже лупят с разрешения своих хозяев.... Придётся ожидать когда начнут теперь и что-то более дальнобойное применять..... Хозяева то "благословили".... am
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 09:42
      Да, эскалация происходит постепенно, но неотвратимо! Как думаете, когда дойдёт до ТЯО? И дойдёт ли вообще?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 09:45
        В принципе может начаться в любой момент. Реально - не могу спрогнозировать из-за определённой мягкотелости нашего руководства....
        Не исключаю что первыми начнёт Запад. Насчёт нарастания эскалации и её неотвратимости - к сожалению это так. Чем больше какелы просирают - тем больше им позволяют на Западе. Уже в открытую.

        зы Лимитрофы уже Белоруссию предлагают разрешить обстреливать какелам.
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          -1
          Сегодня, 09:50
          Цитата: Nexcom
          зы Лимитрофы уже Белоруссию предлагают разрешить обстреливать какелам.

          А это может и к лучшему бы было! Тогда уж Батька от участия в СВО не отвертится!
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 09:52
            Может и отвертется - ему страсть как неохота в это влезать....И его понять в этом можно.
            1. AllX_VahhaB Звание
              AllX_VahhaB
              0
              Сегодня, 09:54
              Цитата: Nexcom
              Может и отвертется - ему страсть как неохота в это влезать....И его понять в этом можно.

              Я не в смысле участия белорусской армии в СВО, а в смысле использования белорусской территории для открытия ещё одного фронта...
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                0
                Сегодня, 09:55
                Вот поэтому и предлагают западники превентивно лупить по Белоруссии, чтобы всё там разрушить и не дать открыть этот фронт против какелов.
      2. sdivt Звание
        sdivt
        0
        Сегодня, 10:04
        Цитата: AllX_VahhaB
        Как думаете, когда дойдёт до ТЯО? И дойдёт ли вообще?

        Думаю, готовы применить все. Просто никто из сторон не хочет быть первым.
        Причем, более чем уверен, что перед применением ТЯО (любой стороной) будет громкое разоблачение, что противник это УЖЕ сделал, а мы, дескать, только аналогично отвечаем
        Поэтому, полагаю, каждая из сторон уже имеет в запасе пару-тройку версий, как обвинить противную сторону в провокации.
        Очень неприятная ситуация.
  2. Алексей Рыболов Звание
    Алексей Рыболов
    0
    Сегодня, 10:00
    пока мы бьём в ответку слабо и в догонку так и будет...сплошная пустая болтология и жевание соплей