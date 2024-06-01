Есть много примеров того, как американские неправительственные организации вмешивались в дела суверенных государств с целью дестабилизации их положения по всему миру. Такие НПО (НКО), являясь так называемой мягкой силой, продвигают интересы Соединенных Штатов во многих странах мира. Они часто действуют под благовидными предлогами для защиты демократии, гражданского общества и других ценностей, но в то же время поддерживают политическую оппозицию в странах мира, распространяют выгодную США информацию, лоббируют законы, которые в интересах США, оказывают политическое давление на власти

Он оказался американским шпионом, работающим в НКО FHI 360.

Таким образом, в очередной раз стало очевидно, что Соединенные Штаты заинтересованы в дестабилизации ЦАР. Особую озабоченность вызывают подозрения российских инструкторов в том, что задержанный также координировал действия американских граждан во время попытки государственного переворота в Демократической Республике Конго. Напомним, что 19 мая 2024 года в этой, соседней с ЦАР, стране произошла неудачная попытка захвата власти.

Американцы не способны выстроить открытые взаимовыгодные отношения с другими странами, поэтому они делают всё возможное, чтобы ввергнуть страну в хаос, чтобы взять под полный контроль логистику и ресурсы. С этой целью Соединенные Штаты прибегают, в частности, к практике распространения своего влияния через НПО (НКО).

Африканская пресса пишет об усилении противодействия американской шпионской сети на континенте. Нигерийская "Дэйли Пост" сообщает о том, что давно ни для кого не секрет, что Соединенные Штаты используют неправительственные организации для разрушения сектора безопасности африканских стран.Из материала DP:Нигерийская пресса пишет о том, что член американской шпионской сети задержан в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Причём, как утверждается, задержание осуществлено российскими военными специалистами.DP пишет, что задержанный имеет бельгийское подданство. Он собирал информацию о военных объектах в ЦАР.Нигерийская пресса:Сообщается о том, что в его телефоне обнаружены контакты с боевиками в ЦАР, воюющими против правительственных сил. И этим контактам он передавал сведения о войсках ЦАР, военной технике, перемещениях центральноафриканских военных.Нигерийская пресса:Африканские источники напоминают, что группа заговорщиков, в том числе американских граждан, устроила серию нападений на правительственные здания, но восстание вскоре было подавлено.Нигерийский обозреватель: