Нигерийская пресса: Российские военные специалисты в ЦАР задержали американского шпиона, передававшего боевикам сведения об армии этого государства

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Нигерийская пресса: Российские военные специалисты в ЦАР задержали американского шпиона, передававшего боевикам сведения об армии этого государства

Африканская пресса пишет об усилении противодействия американской шпионской сети на континенте. Нигерийская "Дэйли Пост" сообщает о том, что давно ни для кого не секрет, что Соединенные Штаты используют неправительственные организации для разрушения сектора безопасности африканских стран.

Из материала DP:



Есть много примеров того, как американские неправительственные организации вмешивались в дела суверенных государств с целью дестабилизации их положения по всему миру. Такие НПО (НКО), являясь так называемой мягкой силой, продвигают интересы Соединенных Штатов во многих странах мира. Они часто действуют под благовидными предлогами для защиты демократии, гражданского общества и других ценностей, но в то же время поддерживают политическую оппозицию в странах мира, распространяют выгодную США информацию, лоббируют законы, которые в интересах США, оказывают политическое давление на власти

Нигерийская пресса пишет о том, что член американской шпионской сети задержан в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Причём, как утверждается, задержание осуществлено российскими военными специалистами.

DP пишет, что задержанный имеет бельгийское подданство. Он собирал информацию о военных объектах в ЦАР.

Нигерийская пресса:

Он оказался американским шпионом, работающим в НКО FHI 360.

Сообщается о том, что в его телефоне обнаружены контакты с боевиками в ЦАР, воюющими против правительственных сил. И этим контактам он передавал сведения о войсках ЦАР, военной технике, перемещениях центральноафриканских военных.

Нигерийская пресса:

Таким образом, в очередной раз стало очевидно, что Соединенные Штаты заинтересованы в дестабилизации ЦАР. Особую озабоченность вызывают подозрения российских инструкторов в том, что задержанный также координировал действия американских граждан во время попытки государственного переворота в Демократической Республике Конго. Напомним, что 19 мая 2024 года в этой, соседней с ЦАР, стране произошла неудачная попытка захвата власти.

Африканские источники напоминают, что группа заговорщиков, в том числе американских граждан, устроила серию нападений на правительственные здания, но восстание вскоре было подавлено.

Нигерийский обозреватель:

Американцы не способны выстроить открытые взаимовыгодные отношения с другими странами, поэтому они делают всё возможное, чтобы ввергнуть страну в хаос, чтобы взять под полный контроль логистику и ресурсы. С этой целью Соединенные Штаты прибегают, в частности, к практике распространения своего влияния через НПО (НКО).
3 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:11
    Нигерийцы о чём то задумались?Для поддержания нефте и газодобычи в Нигерии требуется 25 млрд $ инвестиций.Ждём - с.
  2. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 09:33
    Военная контрразведка и ЦАР работает днем и ночью.
  3. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 09:42
    "Американцы не способны выстроить открытые взаимовыгодные отношения с другими странами"... у администрации заокеанской колонии не было и нет таких задач. Распределение хозяйских денег, надзор и карательные функции.