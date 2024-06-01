Нигерийская пресса: Российские военные специалисты в ЦАР задержали американского шпиона, передававшего боевикам сведения об армии этого государства
Африканская пресса пишет об усилении противодействия американской шпионской сети на континенте. Нигерийская "Дэйли Пост" сообщает о том, что давно ни для кого не секрет, что Соединенные Штаты используют неправительственные организации для разрушения сектора безопасности африканских стран.
Из материала DP:
Нигерийская пресса пишет о том, что член американской шпионской сети задержан в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Причём, как утверждается, задержание осуществлено российскими военными специалистами.
DP пишет, что задержанный имеет бельгийское подданство. Он собирал информацию о военных объектах в ЦАР.
Нигерийская пресса:
Сообщается о том, что в его телефоне обнаружены контакты с боевиками в ЦАР, воюющими против правительственных сил. И этим контактам он передавал сведения о войсках ЦАР, военной технике, перемещениях центральноафриканских военных.
Нигерийская пресса:
Африканские источники напоминают, что группа заговорщиков, в том числе американских граждан, устроила серию нападений на правительственные здания, но восстание вскоре было подавлено.
Нигерийский обозреватель:
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