«Оказывается не только в России берут взятки»

В пятницу Роберт Берк, бывший заместитель начальника военно-морских операций, был арестован по обвинению во взяточничестве. По данным Министерства юстиции, он якобы участвовал в коррупционной схеме, связанной с государственным контрактом, который должен был получить его знакомый.Как утверждает следствие, в период с 2020 по 2022 год Берк работал с двумя высокопоставленными чиновниками, чтобы заключить с их компанией контракт на обучение военнослужащих. В обмен на это он якобы обещал им должность в своей компании.Берку предъявлены обвинения во взяточничестве, сговоре с целью получения взятки, действиях, связанных с личным финансовым интересом, и сокрытии важных фактов. Если его вина будет доказана, ему грозит до 30 лет тюремного заключения.Адвокат Берка, Тимоти Парлаторе, сообщил USNI News, что его подзащитный отрицает все обвинения.Ёнчул «Чарли» Ким и Меган Мессенджер — соруководители тренинговой компании Next Jump, расположенной в Нью-Йорке. Они были арестованы по обвинению во взяточничестве и сговоре с целью получения взятки. Им грозит до 20 лет тюремного заключения.Как утверждается в пресс-релизе Министерства юстиции, Ким и Мессенджер заключили правительственный контракт на обучение для военно-морских сил с 2018 по 2019 год. Однако позже ВМС расторгли контракт и приказали компании больше не связываться с этими двумя директорами.Согласно обвинительному заключению, Ким и Мессенджер несколько раз обращались к представителю ВМС, Берку. В итоге Берк сказал, что хочет работать с компанией, которая должна быть присоединена к сделке. Они встретились в 2021 году, чтобы создать ситуацию, в которой Берк будет использовать своё влияние в качестве адмирала ВМФ, чтобы получить контракт с ВМФ для компании.Также утверждается, что они договорились, что Берк будет использовать своё официальное положение, чтобы повлиять на других офицеров ВМФ и заключить ещё один контракт на обучение для значительной части военно-морского флота . Стоимость этого контракта, по словам Кима, оценивается в «трёхзначные миллионы».Министерство юстиции утверждает, что в 2021 году, будучи высшим офицером ВМС в Европе, Берк поручил своим подчинённым заключить контракт с компанией Мессенджера и Кима на обучение военно-морского персонала в Италии и Испании. Стоимость контракта составила 355 тысяч долларов.Согласно обвинительному заключению, в рамках этого соглашения Берк также должен был оставаться в ВМС в течение шести месяцев, чтобы убедить других морских офицеров заключить контракты с Next Jump. Например, он представил Кима и Мессенджера командующему ВМС США адмиралу Дэрилу Кодлу в электронном письме от 14 марта 2022 года, говорится в обвинительном заключении.28 марта 2022 года Берк направил Кодлу предложение от Next Jump предоставить свои услуги иностранным военным. В электронном письме Берка от 25 мая 2022 года тому, кого Министерство юстиции называет «высокопоставленным иностранным военным чиновником», Берк сообщает чиновнику, что он «составил предложение по более широкому внедрению ВМС США».Чтобы скрыть схему, Берк якобы сделал несколько ложных и вводящих в заблуждение заявлений ВМФ, в том числе создав ложную видимость того, что он не играл никакой роли в заключении контракта, и ложно намекнув, что переговоры с компанией о приёме на работу Берка начались только через несколько месяцев после того, как контракт был заключён.Берк начал работать с Next Jump в октябре 2022 года. В сообщении в социальных сетях он объявлен старшим партнёром.В сообщении Министерства юстиции указано, что Берк получил от Next Jump компенсацию в размере 500 000 долларов и 100 000 опционов на акции.Парлаторе рассказал, что поздно вечером в пятницу он впервые предстал перед судом во Флориде, а вскоре ему будет предъявлено обвинение в Вашингтоне, округ Колумбия.«Мы намерены предстать перед судом и ожидаем, что он будет признан невиновным», — сказал адвокат.Он также отметил, что самая большая проблема с этим обвинением — сроки. Министерство юстиции ошибочно полагает, что предложение о работе и трудовое соглашение поступили гораздо раньше, чем было на самом деле. По словам Парлаторе, не существует никакого quid pro quo, то есть никакой работы по контрактам. Он также подчеркнул, что выглядит странно, что позже Берк пошёл к ним работать, но не приступил к серьёзным переговорам по контракту до подходящего времени и с соответствующими разрешениями.В заявлении ВМС говорится, что служба сотрудничала с этим расследованием с самого начала. Мы очень серьёзно относимся к этому вопросу и продолжим сотрудничать с Министерством юстиции.Парлаторе подтвердил, что расследование началось, когда Берк ещё находился на действительной военной службе. В результате его последнее пенсионное звание четырёхзвёздного адмирала было на рассмотрении.Роберт Берк, уроженец Портиджа, штат Мичиган, получил степень бакалавра и магистра электротехники в Университете Западного Мичигана и Университете Центральной Флориды соответственно.Он служил как на ударных подводных лодках, так и на подводных лодках с баллистическими ракетами, включая USS Von Steuben (SSBN-632), USS Maryland (SSBN-738) и USS Bremerton (SSN-698).Согласно его биографии ВМФ, Берк командовал авианосцем USS Hampton (SSN-767) и был командиром 12-й эскадрильи разработки подводных лодок (DEVRON), базирующейся в Гротоне, штат Коннектикут.Не удивлюсь, если отставной адмирал «выйдет сухим из воды», надо понимать у него большой опыт, в данных вопросах. Так это один простой адмирал «крутил» свои делишки с какой-то мелкой фирмешкой. А представьте возможности «Локхид» или «Боинг».