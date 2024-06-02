Оказывается, не только в России берут взятки

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Оказывается, не только в России берут взятки


В пятницу Роберт Берк, бывший заместитель начальника военно-морских операций, был арестован по обвинению во взяточничестве. По данным Министерства юстиции, он якобы участвовал в коррупционной схеме, связанной с государственным контрактом, который должен был получить его знакомый.



Как утверждает следствие, в период с 2020 по 2022 год Берк работал с двумя высокопоставленными чиновниками, чтобы заключить с их компанией контракт на обучение военнослужащих. В обмен на это он якобы обещал им должность в своей компании.

Берку предъявлены обвинения во взяточничестве, сговоре с целью получения взятки, действиях, связанных с личным финансовым интересом, и сокрытии важных фактов. Если его вина будет доказана, ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

Адвокат Берка, Тимоти Парлаторе, сообщил USNI News, что его подзащитный отрицает все обвинения.

Ёнчул «Чарли» Ким и Меган Мессенджер — соруководители тренинговой компании Next Jump, расположенной в Нью-Йорке. Они были арестованы по обвинению во взяточничестве и сговоре с целью получения взятки. Им грозит до 20 лет тюремного заключения.

Как утверждается в пресс-релизе Министерства юстиции, Ким и Мессенджер заключили правительственный контракт на обучение для военно-морских сил с 2018 по 2019 год. Однако позже ВМС расторгли контракт и приказали компании больше не связываться с этими двумя директорами.

Согласно обвинительному заключению, Ким и Мессенджер несколько раз обращались к представителю ВМС, Берку. В итоге Берк сказал, что хочет работать с компанией, которая должна быть присоединена к сделке. Они встретились в 2021 году, чтобы создать ситуацию, в которой Берк будет использовать своё влияние в качестве адмирала ВМФ, чтобы получить контракт с ВМФ для компании.

Также утверждается, что они договорились, что Берк будет использовать своё официальное положение, чтобы повлиять на других офицеров ВМФ и заключить ещё один контракт на обучение для значительной части военно-морского флота. Стоимость этого контракта, по словам Кима, оценивается в «трёхзначные миллионы».

Министерство юстиции утверждает, что в 2021 году, будучи высшим офицером ВМС в Европе, Берк поручил своим подчинённым заключить контракт с компанией Мессенджера и Кима на обучение военно-морского персонала в Италии и Испании. Стоимость контракта составила 355 тысяч долларов.

Согласно обвинительному заключению, в рамках этого соглашения Берк также должен был оставаться в ВМС в течение шести месяцев, чтобы убедить других морских офицеров заключить контракты с Next Jump. Например, он представил Кима и Мессенджера командующему ВМС США адмиралу Дэрилу Кодлу в электронном письме от 14 марта 2022 года, говорится в обвинительном заключении.

28 марта 2022 года Берк направил Кодлу предложение от Next Jump предоставить свои услуги иностранным военным. В электронном письме Берка от 25 мая 2022 года тому, кого Министерство юстиции называет «высокопоставленным иностранным военным чиновником», Берк сообщает чиновнику, что он «составил предложение по более широкому внедрению ВМС США».

Чтобы скрыть схему, Берк якобы сделал несколько ложных и вводящих в заблуждение заявлений ВМФ, в том числе создав ложную видимость того, что он не играл никакой роли в заключении контракта, и ложно намекнув, что переговоры с компанией о приёме на работу Берка начались только через несколько месяцев после того, как контракт был заключён.

Берк начал работать с Next Jump в октябре 2022 года. В сообщении в социальных сетях он объявлен старшим партнёром.

В сообщении Министерства юстиции указано, что Берк получил от Next Jump компенсацию в размере 500 000 долларов и 100 000 опционов на акции.

Парлаторе рассказал, что поздно вечером в пятницу он впервые предстал перед судом во Флориде, а вскоре ему будет предъявлено обвинение в Вашингтоне, округ Колумбия.

«Мы намерены предстать перед судом и ожидаем, что он будет признан невиновным», — сказал адвокат.

Он также отметил, что самая большая проблема с этим обвинением — сроки. Министерство юстиции ошибочно полагает, что предложение о работе и трудовое соглашение поступили гораздо раньше, чем было на самом деле. По словам Парлаторе, не существует никакого quid pro quo, то есть никакой работы по контрактам. Он также подчеркнул, что выглядит странно, что позже Берк пошёл к ним работать, но не приступил к серьёзным переговорам по контракту до подходящего времени и с соответствующими разрешениями.

В заявлении ВМС говорится, что служба сотрудничала с этим расследованием с самого начала. Мы очень серьёзно относимся к этому вопросу и продолжим сотрудничать с Министерством юстиции.

Парлаторе подтвердил, что расследование началось, когда Берк ещё находился на действительной военной службе. В результате его последнее пенсионное звание четырёхзвёздного адмирала было на рассмотрении.

Роберт Берк, уроженец Портиджа, штат Мичиган, получил степень бакалавра и магистра электротехники в Университете Западного Мичигана и Университете Центральной Флориды соответственно.

Он служил как на ударных подводных лодках, так и на подводных лодках с баллистическими ракетами, включая USS Von Steuben (SSBN-632), USS Maryland (SSBN-738) и USS Bremerton (SSN-698).

Согласно его биографии ВМФ, Берк командовал авианосцем USS Hampton (SSN-767) и был командиром 12-й эскадрильи разработки подводных лодок (DEVRON), базирующейся в Гротоне, штат Коннектикут.

Не удивлюсь, если отставной адмирал «выйдет сухим из воды», надо понимать у него большой опыт, в данных вопросах. Так это один простой адмирал «крутил» свои делишки с какой-то мелкой фирмешкой. А представьте возможности «Локхид» или «Боинг».
22 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 04:36
    «Оказывается не только в России берут взятки» —

    — Взятка это "общечеловеческая ценность" ...
    (Ничто человеческое им не чуждо)
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 06:02
      ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

      Им грозит до 20 лет тюремного заключения.

      А наша Фемида только пальчиком грозит ! wink
      1. napalm Звание
        napalm
        0
        Сегодня, 06:28
        Суммы не очень, сроки большие. С РФ можно не сравнивать, где пальчиком грозят.
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 06:06
      Оригинальная мысль - подкупает своей новизной))) но почему тогда, говорят, что Россия - страна воров и взяточников, а у других все по другому.
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +4
    Сегодня, 04:53
    представьте возможности «Локхид» или «Боинг».

    Конечно представляю...по выпавшим случайно из окон своих жилищ ключевых свидетелей коррупционных схем...у них там отдел кадров проффесионально работает.
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 06:08
      Я вообще-то говорил за военный дивизион "Боинга", а не за гражданский. Хотя, то как гибнут ключевые свидетели, а практически всемогущий ФБР делает вид, что ничего не случилось - это показатель.
  3. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    +2
    Сегодня, 05:25
    Самый массовый вид взяток -это услуги. К ним и подкопаться трудно,и оценить на вид доброе дело тоже нелегко.Лесть должностному лицу не считается взяткой.Хотя благодаря ей многие повысились в званиях."На всякого мудреца довольно простоты".Там герой не только льстил своим покровителям.Но и делал мелкие подарки челяди богатых дворян.Чтобы они невзначай говорили о нем в высоких степенях.
  4. Трус Звание
    Трус
    +2
    Сегодня, 05:26
    Видать вымя чужой коровы схватил.
  5. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    +2
    Сегодня, 05:52
    Это статья для того чтоб мы думали что это нормально и наши казнокрады не единственные. А вообще они ни в чем не виноваты. Их заставляют. Вполне себе милые и порядочные граждане.
    1. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +1
      Сегодня, 06:06
      По теме взяток уважаемые люди пишут целые научные диссертации. smile Но они не публикуются для обычных граждан во избежании так сказать негативных последствий.
      wassat Я все больше склоняюсь к мысли что Пригожин был отправлен на тот свет именно по этой причине...как ключевой свидетель способный обнародовать доказательства коррупционных схем в нашем МО. Во время войны такие потрясения в обществе нежелательны и было принято решение о его ликвидации.
      Последующие скандалы в нашем МО как бы подтверждают эту догадку...так что Локхид и Боинг не единственные кто специализируется на подобных вещах.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 06:07
      Цитата: Оптимус_Прайм
      Их заставляют.

      Детишки малые, голодные фуагры купить не на что, жена обносилась - всего 300 пар сапог и всего три бруллиантовых колье, а сам всего три раза за сезон в Куршавель ездил, бедолага ! crying
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        0
        Сегодня, 06:31
        жена обносилась - всего 300 пар сапог

        Мужу и любовнику такой жены скажу известную фразу...
        "Чтоб ты жил на одну зарплату"...
        Расслоение нашего общества на бедных, богатых и супер богатых неизбежно приведет к новому 1917 году.
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +2
      Сегодня, 06:14
      Это статья о том, что взятки берут и дают везде, даже в самых передовых и демократических штатах))) как человек много лет проработавший в системе МВД, хотя я занимался уголовщиной, но доводилось сталкиваться и с этими проявлениями, могу сказать, что взяточничество и коррупция, появились, когда появились частная собственность и государство. И исчезнут они соответственно, когда исчезнут эти факторы. В Китае за это расстреливают, а количество желающих не уменьшается. В России с этим пытаются бороться, а в бандерлянде - это нормально))
  6. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 06:06
    Не берут взяток в ФРГ, т.к. там ОФИЦИАЛЬНО разрешено использовать 5% (а если доказать банку целесообразность, то до 7.5%) от стоимости контракта на т.н. "представительские расходы". Хочешь в счет этих "представительских" сходить в ресторан, на стриптиз или в бордель - пожалуйста. А можешь получить наличными или сочесть все это.
    Мудро! Просто поменяли название - и взяткодателей/взяткополучателей нет!
    p.s. Но если кто наглеет и хочет больше 7.5%, то тут ихнутая Фемида "рвет и мечет".
  7. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 06:06
    Американцы. Задумайтесь
    Ведь вы творите беспредел
    Пусть ваша совесть вас ночами будит
    Американцы - где ваш президент?
    Стих не мой. Чей незнаю
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 06:07
    он якобы участвовал в коррупционной схеме, связанной с государственным контрактом
    Это просто классика! wink
  9. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 06:16
    был арестован по обвинению во взяточничестве
    Сотрудничество высокопоставленных военных Сша с компаниями ВПК, как бы устоявшееся правило. А взятки скромно называют "лоббированием" интересов компании на рынке. Поэтому непонятно, как адмирал попал под раздачу.
    1. Dart2027 Звание
      Dart2027
      0
      Сегодня, 06:31
      Цитата: rotmistr60
      Поэтому непонятно, как адмирал попал под раздачу.

      Кому-то не отстегнул положенное.
  10. helilelik Звание
    helilelik
    0
    Сегодня, 06:31
    Так что,наш новый министр и на них распространился?
  11. Dart2027 Звание
    Dart2027
    0
    Сегодня, 06:37
    Как утверждает следствие, в период с 2020 по 2022 год Берк работал с двумя высокопоставленными чиновниками, чтобы заключить с их компанией контракт на обучение военнослужащих. В обмен на это он якобы обещал им должность в своей компании.
    Что-то непонятно - кто кому давал взятки? Получается, что адмирал?
  12. Denis812 Звание
    Denis812
    0
    Сегодня, 06:40
    В сообщении Министерства юстиции указано, что Берк получил от Next Jump компенсацию в размере 500 000 долларов и 100 000 опционов на акции.

    да разве это взятка? По нашим меркам это так... на чай человеку дали. У нас начальник какого-нить ГАИ местного или отдела по миграции такие взятки даже сам не берет - заместителям отдаёт :)
  13. Архитектор Звание
    Архитектор
    0
    Сегодня, 07:06
    Какой ужас , кругом одно ворьё