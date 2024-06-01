«Наши самолеты взяли на себя ядерную миссию»: истребители F-35 ВВС Нидерландов готовы к оснащению атомными бомбами

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«Наши самолеты взяли на себя ядерную миссию»: истребители F-35 ВВС Нидерландов готовы к оснащению атомными бомбами

F-35 ВВС Нидерландов готов к оснащению атомными бомбами.

1 июня усовершенствованный истребитель [F-35A] перенял ядерную роль у F-16. Нидерланды стали первой европейской страной, использующей F-35 в этом контексте: наши самолеты взяли на себя ядерную миссию

- говорится в заявлении Минобороны страны.



Речь идет о сертификации голландского F-35A Соединенными Штатами, позволяющей ему нести ЯО, а именно американскую бомбу B61-12, и выступать таким образом в качестве самолета двойного назначения. Это не подразумевает немедленного вооружения истребителя атомным оружием, а лишь предусматривает такую возможность.

Ранее члены НАТО в вопросе адаптации самолетов к ЯО предпочитали отмалчиваться. Однако в условиях антироссийской истерии любое потрясание оружием рассматривается в качестве проявления храбрости. Примечательно, что сами США не сообщали о сертификации своих или союзных F-35A для перевозки B61-12.

Как пояснили в военном ведомстве Нидерландов, всего приобретено 52 F-35A в целях нанесения ударов ядерным оружием и конвенциальными средствами поражения. Данные истребители распределяются между двумя эскадрильями, базирующимися на авиабазе Леуварден (322-я) и Фолькель (313-я). Именно последняя будет выполнять задачу ядерного сдерживания.

21 комментарий
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 09:38
    Голландцы продолжают нагнетать и нарываться.....
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 09:58
      Цитата: Nexcom
      Голландцы продолжают нагнетать и нарываться.....

      Не пойму, где Голландия (Нидерланды) и где и причем для них Россия. Хотя любая война в Европе, обращалась для Голландии поражением, чего на рожон лезут пациенты "псухушки".
  2. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 09:39
    в условиях антироссийской истерии любое потрясание оружием рассматривается в качестве проявления храбрости


    ложное утверждение, на самом деле это признак слабости и зависимости противоположной стороны
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -1
      Сегодня, 09:43
      А чего им - за высказывания им ничего не будет. Разве что ДАМ в Твиттере словестно изничтожит их. Ну и Захарова тоже чего-нибудь прокоментирует. Или Песков....
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 09:54
        То то и оно.Слабость показывают отнюдь не голландцы,а те,которые гораздо ближе.По расстоянию.
      2. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        0
        Сегодня, 09:59
        Маша озаботится как всегда, Дима порвёт голландцев как газету напополам.Лавров что нибудь скажет из русского непечатного.
        Песков с умным видом порассуждает о ни о чем...ну а наш самый главный сами знаете кто многозначительно с хитрой улыбкой промолчит.
        Ну а мы на своих диванах с ятаганами в руках ринемся на амбразуры бандеровцев с голой грудью.
        Вообщем так и живём.
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 09:59
      наши самолеты взяли на себя ядерную миссию

      В опасные игры играют. И г. Амстердам у них хотя по площади небольшой 220 кв. км, зато по народонаселению довольно плотный, более 1,5 млн.
  3. Коте пане Коханка Звание
    Коте пане Коханка
    +4
    Сегодня, 09:49
    Возможно Нидерланды этим подписали смертный приговор своей нации. Более уязвимую точку Европы представить сложно. Повреждение трех дамб приведет к затоплению четверти страны.
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 09:50
    Это теперь обязательство РФ в том, что она не будет применять ЯО против стран, не имеющих ЯО, на Голландию больше не распространяется?
    Жалко! Была игрушечная страна с тюльпанами и голубым фарфоровым кафелем "а-ля Гжель" (вернее Гжель - а-ля Голландия), а станет радиоактивным болотом.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 09:53
      Торчки и педики, чего там жалеть?
  5. lukash66 Звание
    lukash66
    +2
    Сегодня, 09:51
    Сидели бы тихонько, тюльпаны свои выращивали. Но нет, неймется им влезть в ядерную войну, войну на полное уничтожение. Нам то есть где отсидеться, территория позволяет. А они то куда побегут?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 09:56
      Где Вы собираетесь отсиживаться?Территория то огромная,только население сконцентрировано по всем известным центрам.В тайгу пойдете?Так не успеете.Это касается всех нас,даже сельских жителей
  6. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 09:53
    Рвутся голландцы в бой с Россией...держите меня семеро...у нас типа Ф-35 крутой есть.
    Подзабыли голландцы что такое война на своей территории.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 09:58
      А у них была война на их территории??
      Ну если там трое из сопротивления пару раз по гитлеровцам пальнули из-за угла, то это совсем не война.
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        0
        Сегодня, 10:02
        В том то и дело...голландцы думают что русские где то там далеко и их не достанут...очень самоуверенный народ.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 10:03
          Ну это так - они предполагают что там поляки нас останавливать станут. И френчи с лимитрофами. Потому типа и не дотянутся до них. Себя они позиционируют видимо только налёты авиацией устраивать.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:54
    Железный ДАМ ,может опубликовать эту фотографию,воплей будет из " обкуреной страны". Вы шо нас незя,это не демократично.ПВО там есть?
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 10:04
      Несчастные случаи на воде в Голландии были!? Будут?(c)
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:02
    Взяли ярёную миссию... они реальность от игр отличать умеют, или все покурили/проиграли окончательно?
  9. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 10:03
    А кого бомбить собираются? Лягушатников или колбасников? ....наверное,как "косяк" подскажет...
  10. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 10:05
    Как пояснили в военном ведомстве Нидерландов, всего приобретено 52 F-35A в целях нанесения ударов ядерным оружием и конвенциальными средствами поражения.
    т.е. нидерлы стали ещё одним гос-вом с хранением ЯО.